L'or bondit de 3 % dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor et du dollar américain

L'or et l'argent affichent une forte hausse ce mercredi 6 mai, le dollar américain en baisse étant le principal moteur de cette progression. Le dollar subit la pression de la baisse des cours du pétrole, qui apaise les craintes liées aux pressions inflationnistes. Il y a tout juste une semaine, les métaux précieux restaient sous pression à l'approche de la réunion de la Fed, mais la dynamique actuelle est soutenue par des signes de progrès potentiels dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et par la baisse des rendements obligataires. L'or rebondit alors que le dollar américain et les rendements des bons du Trésor reculent L'or a connu un fort rebond mercredi, profitant principalement de la baisse des rendements des bons du Trésor et de l'affaiblissement du dollar. Les marchés ont réagi aux informations laissant entrevoir des progrès potentiels dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a temporairement modifié le sentiment sur les marchés des métaux précieux. Pour l'or, la baisse des rendements reste particulièrement importante car elle réduit le coût d'opportunité lié à la détention d'actifs non productifs d'intérêts. Lorsque les rendements obligataires augmentent, l'or a tendance à perdre de son attrait puisqu'il ne génère pas de revenus d'intérêts. Mercredi, cette pression s'est atténuée, permettant aux cours de l'or de s'approcher de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, proche de 4 800 dollars l'once. Toutefois, cela ne confirme pas encore un renversement de tendance plus général. Des prises de bénéfices ont émergé une fois que les prix ont atteint cette zone de résistance technique, ce qui suggère que les investisseurs restent prudents quant à la possibilité d'une percée géopolitique. Les marchés ont déjà réagi à de nombreux titres similaires par le passé, c'est pourquoi certains acteurs considèrent encore le mouvement actuel comme un rebond à court terme plutôt que comme le début d'une tendance haussière durable. À court terme, la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours reste un niveau de résistance clé. Un franchissement durable au-dessus de cette zone pourrait améliorer les perspectives techniques de l'or et soutenir la dynamique haussière. En revanche, toute détérioration de la situation au Moyen-Orient pourrait rapidement accroître la volatilité et faire reculer les cours vers la zone des 4 600 $. Pour l'instant, le marché de l'or reste très sensible aux rendements des bons du Trésor, aux fluctuations du dollar américain et à l'actualité géopolitique en provenance du Moyen-Orient. Source: xStation5

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