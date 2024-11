Palantir bondit de 8% à un plus haut historique, en prévision de son entrée au Nasdaq 📈

Les actions de Palantir Technologies (PLTR.US) gagnent 8 %, après que la société a indiqué qu'elle quitterait le NYSE pour être cotée sur le Nasdaq Global Select market ; la société a l'intention de se conformer et d'être incluse dans l'indice Nasdaq 100 à partir du 26 novembre. Palantir a également renouvelé un accord pluriannuel avec le groupe Rio Tinto, une société minière et métallurgique mondiale. Cet accord permettra à Rio Tinto d'accéder à la plateforme d'intelligence artificielle de Palantir pour quatre années supplémentaires. Utilisant déjà Palantir Foundry depuis des années, Rio Tinto a déjà développé un modèle pour son jumeau numérique appelé « Ontologie », qui agit comme une structure de données intelligente pour les opérations commerciales de base de l'entreprise. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La société a indiqué qu'elle avait présenté un ensemble de nouvelles fonctionnalités et de boîtes à outils pour les développeurs, lors de sa première conférence pour les développeurs en début de semaine. L'événement a rassemblé un groupe de 150 dirigeants du secteur privé et du secteur public qui ont découvert les offres de la plate-forme d'intégration des applications (AIP). Les outils présentés par Palantir comprenaient Ontology SDK 2.0, Platform APIs et Workflow Builder. La société travaille également sur d'autres outils, notamment Agent Studio, Platform Branching, Compute et Multi-Modal Data Plane. Palantir affirme qu'avec son AIP pour les développeurs, le constructeur de maisons Lennar (LEN.US) a pu construire des projets « 50 fois plus vite ». Actions Palantir (PLTR.US) Les actions de Palantir se négocient à une prime deux fois supérieure à celle de l'EMA200 (ligne rouge) ; les investisseurs espèrent que les nouvelles plateformes de l'entreprise amélioreront considérablement ses revenus et ses bénéfices dans les années à venir, et ils paient une prime énorme pour cela, avec un ratio cours-bénéfice de 300. Source: xStation5 Tableaux de bord financiers de Palantir Les investisseurs paient une prime énorme pour l'action Palantir, avec un P/E Forward de 130 et un EV/EBITDA de 350. Les investisseurs s'attendent à ce que les nouvelles plates-formes d'intelligence artificielle fassent grimper les ventes de Palantir, ce qui pourrait expliquer l'existence de cette prime. En outre, l'entreprise dispose d'un large fossé dans l'utilisation de l'IA et de l'analyse approfondie des données dans le secteur de la défense. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

