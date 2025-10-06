Paralysie en France : un nouveau chapitre de la crise politique

- Démission de Lecornu : le Premier ministre français Sébastien Lecornu a démissionné après moins d'un mois
- Turbulences sur les marchés : la crise a fait chuter le CAC 40 de 2 %, affaibli l'euro et propulsé l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à un sommet de 86 points de base.
- Élections anticipées probables : la paralysie politique renforce les attentes d'élections législatives anticipées pour sortir de l'impasse.
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a démissionné dans un contexte de crise politique croissante, un jour seulement après l'annonce par le président Emmanuel Macron de la composition du nouveau gouvernement et moins d'un mois après son entrée en fonction. Il est ainsi le troisième Premier ministre à perdre son poste en raison de son incapacité à faire adopter des réformes clés par un parlement divisé. Ces événements ont fortement secoué les marchés financiers français et déclenché un vif débat politique national. Il convient de noter que M. Lecornu devient le Premier ministre français ayant exercé le plus court mandat de l'histoire, ce qui souligne la grave incertitude qui plane sur l'avenir du pays.
Les raisons de la démission de M. Lecornu
M. Lecornu a présenté sa démission moins de 24 heures après que M. Macron ait dévoilé un gouvernement dans lequel la plupart des postes étaient occupés par des politiciens issus des cabinets précédents. Cette décision a suscité de nombreuses critiques de la part d'une opposition qui s'attendait à un véritable changement. Dans sa déclaration, l'ancien Premier ministre a invoqué la polarisation politique croissante et l'impossibilité d'exercer efficacement ses fonctions.
Il a souligné la difficulté de faire adopter un budget comprenant des coupes budgétaires et des hausses d'impôts impopulaires, mesures exigées par Bruxelles face au déficit le plus important de la zone euro.
Réactions politiques et sociales
La démission de Lecornu a immédiatement déclenché une vague de réactions dans la classe politique française. Le leader socialiste Olivier Faure a affirmé que le bloc de Macron était en train de se désintégrer et que le gouvernement avait perdu sa légitimité.
Des figures clés de l'opposition, notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ont appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale et ont même suggéré de destituer le président. Jordan Bardella, du Rassemblement national (droite), a déclaré ouvertement que seul un scrutin législatif anticipé permettrait de rétablir la stabilité.
Les marchés financiers réagissent vivement
Le départ du Premier ministre a immédiatement affecté le marché financier français. L'indice CAC 40 a chuté de 2 % aujourd'hui, les valeurs bancaires étant les plus touchées. L'euro s'est également déprécié à 1,1650 dollar.
Les rendements des obligations françaises ont grimpé en flèche, l'écart par rapport aux obligations allemandes s'élargissant à 86 points de base (pb), son plus haut niveau depuis fin décembre et début janvier. Les économistes avertissent de plus en plus que les bouleversements politiques compliqueront encore les négociations budgétaires, ce qui pourrait entraîner une augmentation du déficit plus rapide que prévu.
Perspectives d'avenir
Le gouvernement doit présenter le projet complet de loi de finances avant le 13 octobre. La récente démission du Premier ministre aggrave la crise politique, rendant de plus en plus probable la tenue d'élections législatives anticipées, comme le soulignent les commentateurs politiques et les analystes financiers.
Au cours des prochaines semaines, l'absence d'orientation politique claire et de confiance des investisseurs sera le facteur déterminant pour l'avenir économique et politique de la France.
La situation se répercute également sur le contexte européen plus large, comme en témoigne la paire EURUSD. La paire a testé aujourd'hui le niveau de 1,1650 $, son plus bas niveau depuis le 25 septembre. Si ce niveau de soutien crucial venait à être franchi, la paire pourrait se diriger vers ses plus bas niveaux de fin août, ce qui augmenterait encore la pression sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle envisage de nouvelles baisses de taux d'intérêt. À l'heure actuelle, le marché n'anticipe qu'une probabilité de quelques points de pourcentage d'une baisse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, et pas plus de 30 % de probabilité d'une baisse dans l'horizon actuellement prévu.
Graphique du jour : EURUSD (08.10.2025)
