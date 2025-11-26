Points clés L'économie européenne en difficulté se tourne vers l'Allemagne pour trouver une orientation

L'économie allemande s'apparente souvent davantage à un pari qu'à une stratégie

Les dépenses militaires relanceront-elles l'industrie et la croissance ?

Quel que soit le scénario, l'industrie allemande de la défense en tirera profit

L'économie allemande est confrontée à une phase de ralentissement économique résultant d'une série de problèmes structurels. Les coûts élevés de l'énergie, combinés à l'augmentation des dépenses publiques et à la faible croissance économique, limitent la marge de manœuvre du gouvernement et l'optimisme des investisseurs. Le géant économique européen rencontre de plus en plus de difficultés.

L'Allemagne est confrontée à un problème, et personne n'évite plus le sujet, pas même les Allemands. Malheureusement, ce que l'Allemagne évite, c'est d'identifier correctement la source des problèmes et de les résoudre.

Ce n'est pas le premier cas de ce type dans l'histoire récente de la République fédérale d'Allemagne. Au XXIe siècle, l'État allemand a montré une tendance à adopter des stratégies économiques radicales, risquées et mal pensées. La tentative de baser une restructuration radicale d'une partie importante de l'économie de l'Union sur les ressources russes — principalement le gaz — s'est soldée par une crise énergétique soudaine et une explosion de l'inflation qui a secoué l'ensemble de la communauté.

La prochaine initiative du Bundestag consiste à transformer les menaces actuelles en opportunités grâce à des investissements massifs dans l'industrie de la défense et les infrastructures. Le gouvernement allemand estime que le renforcement des capacités militaires stimulera l'économie et que les nouvelles technologies développées pour l'armée finiront par atteindre le secteur civil. Cette stratégie devrait leur permettre d'attirer des capitaux, des travailleurs qualifiés et des commandes d'autres pays européens. Source: Rheinmetall L'Allemagne dispose toujours d'une dette publique relativement faible et stable, et sa base industrielle reste solide. La menace russe est réelle et durable, ce qui devrait garantir une demande stable et durable en armements dans toute l'Europe. Si le processus de réindustrialisation et de militarisation était mené à bien, il pourrait sortir le pays de la stagnation économique et renforcer encore le rôle de l'Allemagne au sein de l'Union. Cependant, le mot clé ici est « réussite ». Le transfert d'énormes ressources financières vers le secteur de la défense ne résout pas les problèmes fondamentaux de compétitivité. Il pourrait même les aggraver. Les coûts de la main-d'œuvre et de l'énergie augmenteront, et les capitaux seront orientés vers les secteurs où la demande existe principalement en raison des commandes publiques. L'augmentation du financement par l'endettement à long terme privera l'Allemagne d'un de ses principaux atouts, et la pression budgétaire croissante pourrait contraindre à des coupes budgétaires ultérieures, au moment où l'économie et le budget y seront les plus vulnérables. En conséquence, l'Allemagne décide une fois de plus de jouer « va-tout ». Après une série de décisions infructueuses, sa marge d'erreur s'est clairement réduite. L'enjeu n'est pas seulement le rétablissement de sa propre compétitivité, mais aussi la stabilité de toute l'Europe. L'Allemagne doit agir avec beaucoup de prudence et s'attaquer aux sources des problèmes, et pas seulement à leurs effets. Si la prochaine grande manœuvre économique et stratégique s'avère malavisée, le coût sera supporté non seulement par les contribuables allemands, mais aussi par les partenaires économiques et politiques qui dépendent de la situation de la plus grande économie du continent. RHM.DE (D1) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."