Partia Takaichiego wygrywa wybory w Japonii – powrót obaw związanych z zadłużeniem? 💰✂️

Le « Takaichi trade » est revenu sur le devant de la scène après la victoire décisive de la coalition de la Première ministre Sanae Takaichi aux élections législatives. Le PLD a remporté 316 des 465 sièges, auxquels s'ajoutent les 36 sièges obtenus par son partenaire de coalition Ishin, ce qui lui confère une majorité qualifiée des deux tiers (plus de 310 sièges). Ce résultat élimine les principaux obstacles législatifs et renforce les attentes en matière d'expansion budgétaire, notamment la proposition de suspension pendant deux ans de la taxe sur les ventes de 8 % sur les produits alimentaires, que les marchés considèrent comme favorable à la croissance économique, mais aussi comme un défi pour la viabilité budgétaire du Japon. Le yen japonais est aujourd'hui l'une des devises les plus fortes du G10. Source : xStation 5 Pour les actions, la clarté politique constitue un catalyseur positif à court terme. Les investisseurs se positionnent de plus en plus sur les actions japonaises dans l'attente d'une augmentation des dépenses publiques, des dépenses de défense et des investissements stratégiques (IA, numérisation), même si le marché obligataire reste sensible au risque d'une augmentation des émissions de dette. Le principal point sensible reste le plan fiscal : les estimations font état d'un déficit budgétaire annuel d'environ 5 000 milliards de yens, ce qui incite les marchés à surveiller de près la manière dont le gouvernement prévoit de le financer sans nuire à la confiance dans la dette publique déjà très élevée du Japon. Le principal indice boursier japonais, le JP225 (Nikkei 225), n'a progressé que de 0,25 % aujourd'hui. Cela a toutefois suffi pour propulser l'indice à des niveaux records. Source : xStation 5 Le yen, quant à lui, reste le principal « amortisseur », et les autorités s'opposent clairement à une dépréciation désordonnée de la monnaie. Au cours d'une séance de lundi peu active et volatile, l'USDJPY a brièvement atteint 157,729 avant de reculer rapidement ; après une série d'avertissements intensifiés, la paire a chuté d'environ 0,4 % à 156,620, se stabilisant près de la moyenne mobile sur 5 jours (~156,600). Avec un message coordonné du cabinet du Premier ministre, du ministère des Finances et des hauts responsables des changes soulignant « l'urgence » et s'opposant à des mouvements unilatéraux, le risque d'intervention a clairement augmenté, ce qui devrait limiter la hausse à court terme de l'USDJPY malgré les perspectives de politique expansionniste attendues après la victoire de Takaichi. Source: xStation 5

