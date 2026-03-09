La hausse du pétrole ne sera pas encore visible dans le CPI américain publié mercredi .

Le G7 et l’AIE envisagent une libération coordonnée de 300–400 millions de barils .

Le trafic dans le détroit d’Ormuz , par où transite environ 20% du pétrole mondial , est presque paralysé.

Les frappes israéliennes ont touché plusieurs installations pétrolières près de Téhéran .

Le Brent atteint $119 , après un gap haussier de 15% et une hausse totale d’environ +29% .

Le marché pétrolier fait face à l’un des plus grands chocs géopolitiques récents. Après un week-end marqué par une escalade militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis, le Brent a ouvert avec un gap haussier de 15% avant de grimper jusqu’à $119 le baril, soit près de +29%. L’extension du conflit aux infrastructures énergétiques et la paralysie du détroit d’Ormuz ont profondément perturbé les flux pétroliers mondiaux. ⚔️ Conflit au Moyen-Orient : les infrastructures énergétiques ciblées Frappes israéliennes sur des installations pétrolières iraniennes Les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes contre plusieurs installations pétrolières près de Téhéran, notamment : au moins quatre dépôts de carburant

un hub de transfert de pétrole Ces attaques ont provoqué d’importants incendies et perturbé l’approvisionnement énergétique de la capitale iranienne. Riposte iranienne et attaques dans le Golfe L’Iran a répondu par des frappes de missiles et de drones visant des positions israéliennes ainsi que des infrastructures énergétiques dans la région du Golfe. Certaines attaques auraient également ciblé : des installations pétrolières majeures

des usines de dessalement d’eau Ces tensions ont rapidement débordé vers l’ensemble de la région énergétique stratégique. 🌍 Le détroit d’Ormuz presque paralysé Un passage clé pour le pétrole mondial La situation la plus critique concerne le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% de l’offre mondiale de pétrole. Les attaques contre des navires et les menaces contre les pétroliers ont quasiment figé le trafic maritime dans la zone. Accumulation de pétrole dans les pays producteurs Cette paralysie logistique a déjà des conséquences directes : perturbations de production en Irak, Koweït et Émirats arabes unis

cargaisons de pétrole bloquées faute de pétroliers disponibles Cette situation crée un choc immédiat sur l’offre mondiale. 📈 Un choc pétrolier historique Un mouvement comparable à la période Covid La hausse actuelle du pétrole représente l’un des mouvements hebdomadaires les plus importants depuis la pandémie. Toutefois, contrairement à 2020 où les prix partaient de niveaux très bas, la hausse actuelle se produit à des niveaux déjà élevés. Une explosion des prix depuis le début de l’année Le WTI a déjà gagné plus de 80% depuis le début de l’année, tandis que la hausse mensuelle dépasse 53%. Il est important de noter que l’essentiel de la flambée liée au conflit s’est produit en mars, ce qui signifie que les prochains indicateurs d’inflation ne refléteront pas encore pleinement ce choc. 🏦 Le G7 envisage une intervention sur les réserves stratégiques Une libération potentielle de 300–400 millions de barils Face au choc énergétique, les ministres des Finances du G7 préparent une réunion d’urgence. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) pourrait coordonner une libération de 300 à 400 millions de barils de réserves stratégiques. Cela représenterait environ 25–30% des réserves mondiales, estimées à près de 1,2 milliard de barils. Un effet généralement temporaire Lors de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine en 2022, environ 240 millions de barils avaient été libérés. Historiquement, ces interventions permettent surtout de faire baisser les prix de 10 à 20 dollars à court terme, sans modifier durablement l’équilibre global entre offre et demande. En résumé, le marché pétrolier traverse une phase de choc géopolitique majeur. Entre l’escalade militaire au Moyen-Orient et la paralysie du détroit d’Ormuz, les tensions sur l’offre mondiale restent extrêmement élevées. Même si les réserves stratégiques pourraient atténuer temporairement la hausse, la direction future des prix dépendra principalement de l’évolution du conflit. ❓ FAQ Pourquoi le pétrole a-t-il bondi jusqu’à $119 ?

La hausse est liée à l’escalade militaire au Moyen-Orient et à la paralysie du détroit d’Ormuz. Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il crucial ?

Environ 20% du pétrole mondial transite par ce passage stratégique. Les réserves stratégiques peuvent-elles faire baisser les prix ?

Oui, mais généralement seulement de manière temporaire (10–20 dollars). Le choc pétrolier apparaîtra-t-il dans les prochains chiffres d’inflation ?

Pas immédiatement. La hausse s’est produite récemment et ne sera probablement visible que dans les prochains mois.

