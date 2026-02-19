-
Le WTI progresse de 1.30% à 65.90 USD, tandis que le Brent repasse au-dessus de 70 USD.
-
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ravivent la prime de risque géopolitique.
-
Les investisseurs renforcent leurs positions longues avant le week-end, redoutant une perturbation du détroit d’Ormuz.
-
La Fed adopte un ton prudent sur les taux, soutenant le dollar et pesant potentiellement sur le pétrole.
-
Techniquement, un franchissement des 66–67 USD pourrait ouvrir la voie vers 70.50 USD
-
Le marché du pétrole évolue de nouveau sous haute tension. La remontée des prix du WTI et du Brent intervient dans un contexte géopolitique fragile, marqué par une escalade verbale et militaire entre Washington et Téhéran. Si les précédents épisodes de tensions n’avaient pas entraîné de flambée durable, les investisseurs semblent cette fois moins enclins à ignorer le risque.
Entre incertitudes diplomatiques, signaux macroéconomiques contradictoires et seuils techniques clés, le marché de l’or noir pourrait entrer dans une phase décisive.
🌍 Pétrole et tensions géopolitiques : la prime de risque grimpe
Une escalade entre les États-Unis et l’Iran
Le WTI s’inscrit en hausse de 1.30% à 65.90 USD le baril, tandis que le Brent évolue au-dessus de 70 USD. Cette progression reflète principalement une augmentation de la prime de risque géopolitique liée aux tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran.
Des informations évoquent une impasse dans les discussions diplomatiques, accompagnée d’une intensification de l’activité militaire américaine dans la région. Cette dynamique ravive les craintes d’une frappe potentielle contre l’Iran, scénario susceptible de provoquer des perturbations majeures sur le marché énergétique mondial.
Le détroit d’Ormuz au cœur des inquiétudes
Les investisseurs renforcent leurs positions longues à l’approche du week-end, anticipant un possible événement imprévu. Le principal point de vigilance demeure le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part significative de l’offre mondiale de pétrole.
Toute interruption dans cette zone pourrait entraîner un choc d’offre brutal. Si, par le passé, les tensions régionales n’ont pas toujours débouché sur une hausse durable des cours, certains analystes estiment que sous-estimer le risque actuel pourrait s’avérer coûteux, d’autant que l’Iran évoque désormais la possibilité de cibler des infrastructures énergétiques en cas d’escalade supplémentaire.
📉 Contexte macroéconomique : la Fed et les tarifs en ligne de mire
Une Réserve fédérale prudente sur les taux
Au-delà des facteurs géopolitiques, le contexte macroéconomique complexifie la lecture du marché pétrolier. Les dernières minutes de la Réserve fédérale américaine indiquent que les responsables monétaires restent prudents quant à d’éventuelles baisses de taux.
Certains membres laissent même ouverte la possibilité d’un nouveau resserrement si l’inflation devait se montrer persistante. Ce ton relativement hawkish soutient le dollar américain et les rendements des bons du Trésor, deux éléments qui tendent généralement à limiter la progression des matières premières libellées en USD, dont le pétrole.
Une décision de la Cour suprême susceptible d’influencer la demande
Un autre facteur clé réside dans une décision prochaine de la Cour suprême américaine concernant les tarifs douaniers. Un jugement favorable à la suppression de certains droits de douane pourrait améliorer les perspectives de croissance économique et, par conséquent, soutenir la demande mondiale de pétrole.
À l’inverse, des données macroéconomiques décevantes ou un durcissement du discours de la Fed pourraient plafonner les gains, même en présence de tensions géopolitiques accrues. Le marché se retrouve ainsi tiraillé entre risque d’offre et incertitudes sur la demande.
📊 Analyse technique du pétrole : un seuil décisif à franchir
Un rebond solide depuis la zone des 62–63 USD
D’un point de vue technique, le pétrole a rebondi vigoureusement depuis la zone de support située entre 62 et 63 USD. Ce niveau a servi de plancher solide, déclenchant un mouvement de reprise marqué.
Ce rebond témoigne d’un certain appétit acheteur à court terme, renforcé par le contexte géopolitique. Toutefois, la dynamique reste conditionnée à la capacité des cours à franchir des résistances clés.
La résistance des 66–67 USD, clé pour viser 70.50 USD
Le marché teste actuellement une zone stratégique située entre 66 et 67 USD. Un franchissement clair et confirmé de cette résistance pourrait ouvrir la voie vers 70.50 USD, niveau susceptible d’intégrer une prime géopolitique plus importante dans les prix.
En revanche, en l’absence d’escalade tangible du conflit, les cours pourraient rester enfermés dans une fourchette de consolidation. Le pétrole évoluerait alors dans un équilibre précaire entre risque géopolitique immédiat et fondamentaux macroéconomiques plus contrastés.
Dans ce contexte, le marché pétrolier se trouve à la croisée des chemins. La combinaison d’un environnement géopolitique instable et d’incertitudes macroéconomiques majeures pourrait engendrer une volatilité accrue dans les prochaines séances.
❓ FAQ
Pourquoi le pétrole monte-t-il actuellement ?
La hausse s’explique principalement par l’augmentation de la prime de risque liée aux tensions entre les États-Unis et l’Iran, qui font craindre des perturbations de l’offre mondiale.
Quel rôle joue le détroit d’Ormuz dans les prix du pétrole ?
Le détroit d’Ormuz est un passage stratégique pour le transport de pétrole. Toute interruption pourrait réduire l’offre mondiale et provoquer une flambée des prix.
La politique de la Fed influence-t-elle le pétrole ?
Oui. Un dollar fort et des taux élevés rendent le pétrole plus coûteux pour les acheteurs internationaux, ce qui peut freiner la demande et limiter la hausse des cours.
Quel est le prochain niveau technique clé pour le WTI ?
La zone des 66–67 USD constitue une résistance majeure. Un franchissement durable pourrait ouvrir la voie vers 70.50 USD.
Les tensions géopolitiques entraînent-elles toujours une hausse durable du pétrole ?
Pas nécessairement. Par le passé, certaines escalades ont eu un impact temporaire. Tout dépend de l’ampleur réelle des perturbations sur l’offre.
