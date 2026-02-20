📉 Croissance : chute spectaculaire au T4 2025 La croissance américaine est passée de 4,4% à 1,4% au quatrième trimestre 2025. À première vue, une telle décélération combinée à une surprise inflationniste semble pointer vers un scénario de stagflation. Mais l’analyse détaillée nuance fortement ce diagnostic. Source: XTB Research 🏛️ Le facteur clé : le shutdown Le principal responsable du ralentissement est le plus long shutdown gouvernemental de l’histoire : Suspension des agences fédérales

Arrêt des dépenses publiques

Gel des salaires et programmes sociaux

Baisse des dépenses fédérales de 1,15%, pire performance depuis les années 1970 Il s’agit donc davantage d’un choc administratif que d’une dégradation structurelle de l’économie privée. 🌍 Commerce extérieur : échec du protectionnisme ? Les exportations ont reculé de 0,1% au T4, tandis que les importations ont simplement ralenti (0,6% → 0,2%). Cela soulève des questions sur l’efficacité de la politique commerciale : Les chaînes d’approvisionnement mondiales ne peuvent être relocalisées rapidement.

Les consommateurs continuent d’acheter les mêmes biens, mais à un prix plus élevé. Le moteur des exportations, crucial ces derniers trimestres, s’est donc essoufflé. 🧑‍💼 Secteur privé : toujours résilient Malgré le bruit politique : Consommation +1,6%

Accélération de l’investissement

Forte orientation des capitaux vers l’infrastructure de traitement de données (IA) Cela suggère que l’adoption de l’IA se poursuit, avec un potentiel d’amélioration de la productivité à long terme. La faiblesse du PIB provient donc essentiellement du secteur public, non d’un effondrement privé. 🔥 Inflation : Wall Street redécouvre le risque Le Core PCE est remonté à 3%, au-dessus des attentes. Ce n’est pas un choc isolé : la tendance haussière est progressive depuis plusieurs mois. Le problème ?

Les hausses concernent principalement des secteurs “non discrétionnaires” : Santé

Logement

Services publics

Assurances Ces catégories sont difficiles à freiner par la politique monétaire. En revanche, les dépenses en biens reculent — signe que les ménages commencent à arbitrer sous la pression des prix. 🏦 Marchés et Fed : ton plus hawkish à venir ? Les anticipations de baisse de taux ont été légèrement ajustées, mais le marché continue de viser juillet comme première fenêtre probable. Cependant : Couper les taux avec un PCE à 3% pourrait entamer la crédibilité anti-inflation de la Fed.

Les Minutes du FOMC suggèrent déjà un ton plus ferme à venir. La probabilité implicite de baisse reste stable, mais le risque d’un durcissement rhétorique augmente. ⚖️ Stagflation ou simple distorsion ? À ce stade : Croissance faible, mais largement expliquée par le shutdown.

Inflation persistante, mais concentrée sur des postes rigides.

Consommation et investissement toujours solides. Il s’agit davantage d’un choc politique temporaire que d’une crise macro structurelle. Source: BEA 🎯 Conclusion L’économie américaine semble progresser “malgré” les turbulences politiques. Le secteur privé reste dynamique, porté par la consommation et l’investissement technologique. Le vrai risque ne réside pas dans une récession imminente, mais dans une inflation persistante qui pourrait retarder l’assouplissement monétaire. La Fed est désormais face à un arbitrage délicat :

ne pas relancer l’inflation tout en évitant de freiner une économie déjà ralentie par des facteurs exogènes. ❓ FAQ Sommes-nous en stagflation ?

Pas encore. La faiblesse du PIB est principalement liée au shutdown. L’inflation est-elle préoccupante ?

Oui, car elle touche des postes peu sensibles aux taux d’intérêt. La Fed va-t-elle retarder les baisses de taux ?

Possiblement, si le PCE reste proche de 3%. Le secteur privé est-il fragile ?

Non, consommation et investissement restent solides. Le protectionnisme fonctionne-t-il ?

Les données suggèrent que ses effets sont limités à court terme.

