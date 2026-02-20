LVMH et Hermès en hausse après la décision de la Cour Suprême

Points clés Le secteur du luxe européen gagne plus de 1,5%

Moncler bondit d’environ 10% après des résultats solides

LVMH, Hermès et Burberry progressent de 2 à 3%

La Cour suprême américaine annule les droits de douane de Donald Trump

Les groupes européens rassurés par l’importance du marché américain

Le luxe européen progresse nettement en Bourse vendredi, soutenu à la fois par les solides résultats de Moncler et par un facteur macroéconomique majeur : l’annulation des droits de douane instaurés par Donald Trump, décidée par la Cour suprême des États-Unis. Cette double dynamique a ravivé l’optimisme des investisseurs sur les perspectives du secteur. 📈 Moncler relance la dynamique sectorielle Des résultats supérieurs aux attentes Le fabricant italien de doudounes haut de gamme a publié jeudi une hausse de 7% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, dépassant les attentes grâce à une forte croissance en Asie et dans les Amériques. Les analystes de Jefferies saluent un effort « olympique » du groupe, estimant que les tendances observées pourraient être interprétées comme un signal plus large d’amélioration de la demande, notamment en Chine. Un signal positif pour la demande chinoise Même si Moncler n’a pas explicitement affirmé un rebond généralisé des dépenses en Chine, les commentaires sur des tendances plus encourageantes ont été perçus comme un signe de stabilisation du marché chinois, longtemps considéré comme le maillon faible du secteur. Les analystes de JP Morgan estiment que ces commentaires positifs, alors que le Nouvel An chinois est encore en cours, pourraient entraîner une réaction favorable sur l’ensemble du secteur. 🇺🇸 L’annulation des droits de douane soutient fortement le secteur Une décision qui change la donne La hausse s’est nettement accélérée dans l’après-midi après l’annonce de l’annulation par la Cour suprême américaine des droits de douane imposés sous l’administration Trump. Cette décision réduit un risque commercial majeur qui pesait sur les exportations européennes vers les États-Unis. Les États-Unis, marché stratégique pour le luxe Les États-Unis constituent l’un des principaux marchés du luxe européen, aux côtés de la Chine. De nombreux groupes comme LVMH, Hermès, Kering ou Burberry réalisent une part significative de leurs ventes outre-Atlantique, soit via les consommateurs américains, soit via le tourisme de luxe. La suppression des droits de douane : Allège la pression sur les marges

Réduit les risques de hausses de prix

Améliore la visibilité sur la demande américaine

Rassure sur la stabilité des échanges transatlantiques Dans ce contexte, LVMH, Hermès et Burberry progressaient de 2 à 4%, portés par cet environnement plus favorable.Seule Kering fait du surplace aujourd'hui. 🌍 Un double moteur : Chine et États-Unis Le secteur bénéficie ainsi d’un double catalyseur : Des signes de stabilisation en Chine Une amélioration du climat commercial avec les États-Unis Cette combinaison est particulièrement favorable pour les groupes européens, dont la croissance dépend fortement de ces deux zones géographiques. 🔎 Un changement de sentiment sectoriel Les récentes inquiétudes concernant le ralentissement de la consommation chinoise et les tensions commerciales avaient pesé sur les valorisations. La séance de vendredi marque un retour de l’appétit des investisseurs pour le secteur du luxe, soutenu par : Des résultats solides

Une meilleure visibilité réglementaire

Une détente des risques commerciaux ❓ FAQ Pourquoi le luxe européen progresse-t-il fortement ?

Grâce aux résultats solides de Moncler et à l’annulation des droits de douane américains, qui rassure sur les perspectives commerciales. Pourquoi les États-Unis sont-ils si importants pour le luxe ?

Ils représentent l’un des principaux marchés pour les ventes directes et le tourisme de luxe. Quel est l’impact de la décision de la Cour suprême ?

Elle réduit les coûts et les incertitudes pour les exportateurs européens. La Chine reste-t-elle un facteur clé ?

Oui, les signes d’amélioration de la demande chinoise sont déterminants pour le secteur. La hausse peut-elle se poursuivre ?

Elle dépendra de la confirmation du rebond en Chine et de la stabilité des relations commerciales internationales.

