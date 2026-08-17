- La croissance japonaise ralentit à 1,1% au deuxième trimestre, freinée par une contraction inattendue de 0,02% de la demande intérieure.
- Les indices boursiers chinois et hongkongais affichent des hausses supérieures à 1%, soutenus par un excédent courant de 195,1 milliards de dollars.
- Le baril de Brent se maintient autour de 88,60 $ dans un climat de stabilisation et d’attentisme géopolitique au Moyen-Orient.
- La croissance japonaise ralentit à 1,1% au deuxième trimestre, freinée par une contraction inattendue de 0,02% de la demande intérieure.
- Les indices boursiers chinois et hongkongais affichent des hausses supérieures à 1%, soutenus par un excédent courant de 195,1 milliards de dollars.
- Le baril de Brent se maintient autour de 88,60 $ dans un climat de stabilisation et d’attentisme géopolitique au Moyen-Orient.
La publication du PIB du Japon dicte le début de semaine sur les marchés asiatiques, avec une croissance annualisée limitée à 1,1%. Malgré la donnée macroéconomique inférieure aux 2,1% attendus, les indices asiatiques affichent des progressions notables ce lundi matin. Le mouvement haussier s'appuie sur la révision à la baisse des taux d'intérêt américains et sur la vigueur des valeurs technologiques chinoises.
Le Japon face au ralentissement de sa demande intérieure
Croissance décevante et recul de l'investissement
Les données officielles publiées ce lundi révèlent un ralentissement de l'économie nippone au printemps. Le PIB du Japon affiche une croissance annualisée de 1,1% au deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 0,3% d'un trimestre sur l'autre. La statistique se situe en deçà du consensus des analystes qui tablait sur une progression de 2,1%.
L'analyse détaillée des différentes composantes pointe une baisse de la demande interne. La consommation privée recule de 0,02% en glissement trimestriel sur cette période. Il s'agit de la première contraction de cet indicateur de consommation en l'espace de deux années consécutives.
Les dépenses d'investissement des entreprises japonaises suivent la même trajectoire baissière. Elles diminuent de 1,2% en rythme trimestriel selon les chiffres gouvernementaux. La contraction s'explique directement par les nombreuses incertitudes qui pèsent sur la chaîne d'approvisionnement en lien avec la guerre au Moyen-Orient.
Le Nikkei 225 soutenu par le secteur technologique
La Bourse de Tokyo résiste à ces publications macroéconomiques mal orientées. L'indice Nikkei 225 gagne 0,57% à la clôture de la séance pour atteindre 69 114 points. Le Topix clôture en revanche sur une baisse de 0,31% à 4 184 points.
Le maintien des cours s'appuie sur la vigueur du commerce extérieur du pays. Les exportations nettes dégagent un effet positif sur la balance commerciale japonaise. La demande internationale reste particulièrement forte pour les équipements liés à l'intelligence artificielle et les véhicules hybrides.
Le compartiment des semi-conducteurs tire les performances de l'indice tokyoïte vers le haut. L'action Kioxia s'adjuge, par exemple, 15,07% sur l'ensemble de la séance. Les actions de ce secteur technologique continuent de drainer une part significative des flux de capitaux sur la place asiatique.
L'élan boursier en Chine et la stabilité du pétrole
Les indices chinois portés par la technologie
Les places boursières de la région rebondissent suite aux faibles données économiques américaines parues vendredi dernier. La baisse des ventes au détail et le recul des indices de confiance aux États-Unis réduisent les anticipations de hausses des taux. La conjoncture monétaire favorise l'appétit pour le risque sur les marchés asiatiques.
La Chine continentale mène la tendance haussière des indices asiatiques en ce début de semaine. L'indice composite de Shanghai s'octroie 1,41% pour clôturer à 3 983 points, suivi par le CSI 300 en hausse de 1,61% à 4 741 points. À Hong Kong, le Hang Seng gagne 1,50% pour s'établir à 25 492 points.
Les valeurs technologiques dominent largement le volume des échanges. Le fabricant de puces SMIC grimpe de 6,29%. Le groupe Alibaba avance de 1% après l'annonce d'un projet de cession de son studio Lingxi Games, une transaction évaluée à plus de 1,5 milliard de dollars.
Statistiques chinoises contrastées et marché pétrolier
L'économie chinoise présente pourtant des statistiques industrielles inférieures aux attentes pour le mois de juillet. La production manufacturière enregistre une croissance de 4,5% sur un an. Ce résultat n'atteint pas les prévisions du consensus arrêtées à 4,9% et représente un recul par rapport aux 5,3% du mois précédent.
Les comptes extérieurs du pays affichent, en revanche, une activité commerciale positive. L'excédent du compte courant chinois grimpe à 195,1 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre. L’indicateur s'établissait seulement à 184,3 milliards de dollars lors des trois premiers mois de l'année.
Sur les autres places régionales, la Bourse de Séoul reste fermée en raison d'un jour férié. En Australie, la banque NAB perd 4,62% suite à des alertes sur un effondrement du marché hypothécaire. Le cours du pétrole brut Brent stagne autour de 88,60 dollars le baril en l'absence de nouveaux développements géopolitiques au Moyen-Orient. Les opérateurs ajustent leurs positions sur les matières premières face à ces faibles variations.
❓ FAQ sur le PIB du Japon
Pourquoi le PIB du Japon du deuxième trimestre est-il inférieur aux attentes ? Le PIB du Japon enregistre une croissance annualisée de 1,1%, contre un consensus de 2%. Ce résultat s'explique par une baisse de 0,02% de la consommation privée et par un recul de 1,2% des dépenses d'investissement des entreprises face aux incertitudes sur la chaîne d'approvisionnement.
Quels facteurs soutiennent la hausse des marchés asiatiques ce lundi ? Les marchés asiatiques profitent des faibles données sur la consommation publiées aux États-Unis. Ces chiffres réduisent les anticipations de hausses des taux d'intérêt, ce qui ravive l'appétit pour le risque sur les places boursières régionales comme Shanghai ou Hong Kong.
Comment le cours du pétrole réagit-il à l'actualité au Moyen-Orient ? Le cours du pétrole brut de type Brent se stabilise au niveau des 88,50 dollars le baril. Les opérateurs ne constatent aucun changement géopolitique majeur dans la région, ce qui fige la variation des prix de l'or noir.
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