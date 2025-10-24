PMI solide en Allemagne, données mitigées en France. L'euro en hausse 🔎

Points clés Rebond des données allemandes, avec une nette amélioration dans le secteur des services.

Légère amélioration du climat dans l'industrie manufacturière française, mais recul significatif dans les services.

L'EURUSD poursuit sa remontée.

PMI manufacturier allemand (préliminaire, octobre) : 49,6 (prévision : 49,5 ; précédent : 49,5) PMI des services en Allemagne : 54,5 (prévision : 51,0 ; précédent : 51,5) PMI manufacturier en France (préliminaire, octobre) : 48,3 (prévision : 48,2 ; précédent : 48,2) PMI des services en France : 47,1 (prévision : 48,7 ; précédent : 48,5) PMI allemand : nette amélioration, mais les risques persistent Les données PMI allemandes montrent la croissance la plus rapide de la production depuis plus de deux ans, avec une augmentation des nouvelles commandes et des carnets de commandes dans les secteurs manufacturier et des services. Cela laisse présager un début de quatrième trimestre solide et une accélération de la reprise économique. L'augmentation des commandes et de l'emploi dans les services est particulièrement positive, même si le secteur manufacturier continue de subir des suppressions d'emplois. Les incertitudes liées à la chaîne d'approvisionnement (notamment dans le domaine des semi-conducteurs) persistent, ce qui a un impact négatif sur des secteurs tels que l'automobile. La hausse des coûts de main-d'œuvre continue de se répercuter sur les prix, mais les entreprises de services parviennent à répercuter une partie de ces coûts sur leurs clients. PMI français : nouvelle baisse, optimisme modéré sur le marché du travail Les indicateurs PMI français ont été faibles, le PMI composite flash d'octobre tombant à 46,8 points, ce qui le place clairement en territoire de récession. La baisse de la production dans les secteurs manufacturier et des services indique une faiblesse généralisée de la demande. Les entreprises restent prudentes quant aux perspectives, reflétant un environnement mondial fragile et une incertitude politique nationale. Sur une note positive, la résilience du marché du travail et l'atténuation des pressions sur les prix pourraient offrir un certain soulagement à la BCE. Malgré les efforts visant à stimuler les ventes par des baisses de prix, l'économie française continue de faire face à une période prolongée de stagnation. L'EURUSD poursuit ses gains modérés En ce qui concerne la paire EURUSD, nous observons une claire tentative de hausse au cours des trois dernières séances, avec un intérêt d'achat autour du niveau de 1,1600. Le dollar américain reste incertain avant la décision de la Fed et dans un contexte de préoccupations persistantes concernant la fermeture du gouvernement. Bien que les rendements américains soient remontés au-dessus de 4 %, l'EURUSD affiche toujours une divergence significative par rapport au TNOTE, ce qui suggère que le dollar américain pourrait être surévalué.

