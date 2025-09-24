Powell tente de calmer les ardeurs de Wall Street

Les marchés européens ouvrent en légère baisse ce matin. Le CAC 40 et le DAX 40 reculent d’environ 0,20%. Donald Trump a affirmé que l’Ukraine, avec le soutien de l’Union européenne et de l’OTAN, pouvait retrouver ses frontières d’origine. Il s’est également engagé à livrer davantage d’armes à l’Alliance. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Hier à Wall Street, les indices américains ont brusquement chuté en fin de séance : le S&P 500 a perdu 0,55% et le Nasdaq 100 0,73%. Le discours de Jerome Powell a constitué le déclencheur de cette vague de ventes. Selon le président de la Fed, il n’existe « aucune voie politique sans risque » dans le contexte actuel : l’inflation reste élevée et la dynamique du marché du travail ralentit. Les taux d’intérêt demeurent donc restrictifs pour éviter une nouvelle accélération de la hausse des prix, et d’éventuelles baisses seront mises en œuvre avec prudence selon l’évolution des données économiques. Powell a également souligné que le marché boursier était « assez fortement valorisé », un constat qui, conjugué à l’incertitude économique, a favorisé des prises de bénéfices. Ce discours n’a toutefois pas modifié le scénario principal dont la probabilité est calculée sur le marché. Ce scénario est celui d’une nouvelle baisse des taux en octobre et d’une autre en décembre. En Asie, le Nikkei 225 a progressé de 0,30% et le Hang Seng de 1,32%. Sur le marché obligataire, le rendement du Trésor américain à dix ans s’élève à 4,108%, contre 2,745% pour le Bund allemand. Du côté des devises, l’indice du dollar (USDIDX) progresse de 0,26% à 97,467 points, soutenu par le discours de Powell. Sur les matières premières, le Brent recule de 0,80% à 67,07 dollars le baril et le gaz naturel cède 0,81% à 2,825 dollars. L’or progresse de 0,34% à 3 776 dollars l’once, inscrivant de nouveaux records historiques. Enfin, le marché des cryptomonnaies reste stable : le Bitcoin s’échange à 112 782 dollars et l’Ethereum à 4 185 dollars. Sentiment Calendrier économique

