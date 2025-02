Prévisions des résultats du quatrième trimestre 2024 de NVIDIA

As NVIDIA prepares to release its fourth-quarter earnings after market close on Wednesday, February 26, 2025, investors are bracing for what could be the most pivotal earnings report in the company's history. The world's largest chipmaker by market value has experienced remarkable growth over the past two years but now faces heightened scrutiny following January's DeepSeek-triggered selloff that momentarily erased nearly $600 billion in market value. The market implied one-day move based on options data is approximately 9.87%.

Estimation des résultats

Pour le quatrième trimestre, les analystes prévoient que NVIDIA annonce :

Un chiffre d'affaires de 38,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 72 % par rapport à l'année précédente

Un bénéfice par action ajusté de 0,84 à 0,85 $, en hausse de 64 % par rapport à l'an dernier

Un chiffre d'affaires de 34,06 milliards de dollars pour les centres de données, en hausse de 82 % par rapport à l'année précédente

Un chiffre d'affaires de 3,02 milliards de dollars pour le secteur du jeu

Un chiffre d'affaires de 507,3 millions de dollars pour la visualisation professionnelle

Un chiffre d'affaires de 459 millions de dollars pour l'automobile

Une marge brute ajustée de 73,5 %

Un bénéfice net d'environ 19,6 milliards de dollars

Prévisions de bénéfices. Source: Bloomberg

Prévisions et perspectives

Les prévisions futures seront l'élément le plus crucial de ce rapport. Les analystes anticipent un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2025 d'environ 42,26 milliards de dollars, une marge brute ajustée de 72,1 % et des dépenses en capital de 760 millions de dollars pour ce même trimestre. Les projections de chiffre d'affaires pour l'année complète 2026 s'élèvent actuellement à 198,63 milliards de dollars.

Transition vers les puces Blackwell

Le déploiement et l'augmentation de la production des puces Blackwell de nouvelle génération de NVIDIA seront scrutés de près. L'entreprise a indiqué que ces puces généreront plusieurs milliards de dollars de revenus ce trimestre, mais elle a également reconnu que la demande dépasse les capacités de production. Les analystes rechercheront des éclaircissements sur les délais de production et la santé de la chaîne d'approvisionnement, la contribution attendue des revenus de Blackwell dans les trimestres à venir, la dynamique de transition entre l'ancienne architecture Hopper et Blackwell, ainsi que les premiers retours des clients concernant les performances et les gains d'efficacité.

Les analystes de UBS s'attendent à des revenus de Blackwell d'environ 9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, et prévoient qu'ils dépasseront les 20 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Ils estiment que cela compensera une baisse séquentielle attendue de 5 % des ventes de Hopper.

Impact de DeepSeek et paysage concurrentiel

L'émergence du modèle d'IA DeepSeek de Chine en janvier a suscité des inquiétudes sur la nécessité future de puces haut de gamme pour les modèles d'IA. Les investisseurs suivront de près la réponse de la direction aux affirmations d'efficacité de DeepSeek, toute modification des comportements d'achat des clients, la stratégie à long terme pour maintenir la domination sur le marché des puces pour l'IA, ainsi que les éventuels changements dans les priorités de R&D ou les feuilles de route des produits.

Malgré une panique initiale, plusieurs analystes signalent que les déploiements d'IA en entreprise n'ont pas ralenti, Dan Ives de Wedbush notant : "AUCUN déploiement d'IA en entreprise n'a ralenti ou changé à cause de la situation DeepSeek."

Dépenses en capital des grands clients

Le destin de NVIDIA reste étroitement lié aux dépenses des grandes entreprises du cloud et de la technologie. Les résultats récents des géants technologiques du "Magnificent 7" ont révélé des plans de dépenses en capital records pour 2025, avec un total de 325 milliards de dollars prévu, soit une augmentation de 100 milliards par rapport aux niveaux de 2024. Microsoft, Google, Meta et Amazon ont tous confirmé ou augmenté leurs plans d'investissement dans l'IA lors de leurs récentes conférences de résultats. Selon certains analystes, l'IA représenterait de 10 à 15 % de nombreux budgets informatiques pour 2025.

Défis réglementaires et géopolitiques

L'entreprise continue de naviguer dans des tensions géopolitiques complexes, notamment concernant la vente de puces en Chine. L'impact des restrictions de l'administration Biden sur les exportations de puces pour l'IA en janvier, les changements de politique potentiels sous l'administration Trump, et les stratégies pour maintenir la croissance malgré les défis du marché chinois seront des sujets importants lors de la conférence sur les résultats. Les analystes de Bank of America estiment que "la demande croissante de l'Ouest (cloud américain, entreprises, OpenAI Stargate, etc.) pourrait compenser les obstacles posés par la Chine pour NVIDIA."

NVIDIA (Intervalle D1)

Le titre de NVIDIA se négocie près de sa moyenne mobile à 200 jours (126,50 $), un niveau de support crucial. L'action a formé un canal descendant depuis décembre 2024, avec des sommets et des creux de plus en plus bas, établissant une tendance baissière à court terme.

L'indicateur RSI dans la zone neutre montre une divergence baissière avec des sommets de plus en plus bas depuis décembre, tandis que le croisement baissier du MACD signale un renforcement de l'élan baissier. Le support clé est situé au niveau de la moyenne mobile à 200 jours, avec un autre support au niveau du retracement de Fibonacci à 61,8 %, qui a précédemment conduit à un retournement.

Les haussiers ont besoin d'une clôture au-dessus des 130 $ (niveau du retracement de Fibonacci à 38,2 %) pour signaler un retournement, tandis qu'un maintien sous la moyenne mobile à 200 jours pourrait entraîner une nouvelle baisse vers le niveau du retracement de Fibonacci à 61,8 %.