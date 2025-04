Procès-verbal de la BCE : la désinflation dans la zone euro se poursuit malgré les incertitudes croissantes

L'EURUSD progresse légèrement après la publication du compte rendu de la réunion de mars de la BCE, qui confirme l'approche progressive de la banque centrale en matière d'assouplissement monétaire. Le rapport indique que l'inflation continue de progresser vers l'objectif de 2 %, malgré la pression des prix de l'énergie et les effets persistants sur les salaires. Le Conseil des gouverneurs met l'accent sur une approche prudente des nouveaux ajustements politiques compte tenu des fortes incertitudes mondiales et des récents développements budgétaires dans la zone euro. Toutefois, la plupart des remarques pourraient être dépassées après les annonces tarifaires d'hier. Principaux points du procès-verbal : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Évolution des marchés financiers Les marchés de la zone euro affichent un meilleur sentiment de risque, les actions européennes surperformant leurs homologues américaines pour la première fois en près de dix ans

Les surprises des données économiques sont devenues positives en février, atteignant leur plus haut niveau depuis avril 2024

Les acteurs du marché s'attendent à un assouplissement monétaire progressif, avec moins de baisses de taux prévues pour 2025

Les conditions financières se sont considérablement assouplies depuis fin 2023, bien que les récentes hausses des rendements à long terme pourraient partiellement compenser cette tendance. Perspectives économiques et inflation L'inflation globale a diminué pour s'établir à 2,4 % en février, contre 2,5 % en janvier.

L'inflation de l'énergie est passée de 1,9 % à 0,2 %, tandis que l'inflation des services s'est modérée, passant de 3,9 % à 3,7 %.

La plupart des indicateurs suggèrent que l'inflation se stabilisera autour de l'objectif à moyen terme de 2 %.

Les projections des services de la BCE prévoient que l'inflation atteindra 2,3 % en 2025, avant de baisser à 1,9 % en 2026 et 2,0 % en 2027.

La croissance des salaires continue de ralentir, la croissance des salaires négociés diminuant à 4,1 % au quatrième trimestre 2024. Des incertitudes croissantes Le Conseil des gouverneurs a noté une « incertitude exceptionnelle » décrite comme « multidimensionnelle » (politique, géopolitique, liée au trade et fiscale)

Le protectionnisme commercial américain crée des vents contraires importants pour l'économie mondiale

L'augmentation potentielle des dépenses de défense dans la zone euro pourrait avoir un impact sur les perspectives budgétaires

Les projections de croissance ont été révisées à la baisse à 0,9 % pour 2025 et 1,2 % pour 2026 Perspectives politiques La BCE a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, le taux de la facilité de dépôt passant de 2,75 % à 2,50 %.

Le Conseil des gouverneurs a modifié sa formulation, passant de « la politique monétaire reste restrictive » à « la politique monétaire devient nettement moins restrictive ».

Les décisions futures en matière de taux continueront de suivre une approche au cas par cas, sans engagement préalable sur une trajectoire de taux particulière.

Les décideurs politiques soulignent qu'une baisse et une pause restent des options pour la réunion d'avril, en fonction des données à venir. Le procès-verbal reflète la détermination de la BCE à naviguer dans un paysage économique complexe tout en veillant à ce que l'inflation se stabilise à 2 % à moyen terme, mais avec une vigilance accrue concernant les risques potentiels de hausse de l'inflation dus aux tensions géopolitiques, aux conflits commerciaux et aux politiques budgétaires expansionnistes.

