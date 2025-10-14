Que pouvons-nous attendre des résultats financiers des banques américaines pour ce trimestre ?

Aujourd'hui marque le début des présentations des résultats du secteur bancaire américain, à un moment crucial, plus important que jamais en raison de la fermeture du gouvernement. Compte tenu de l'absence de données économiques publiées ces dernières semaines, les analystes devraient profiter de cette occasion pour s'informer sur les prévisions et les indices possibles concernant l'économie américaine. Que pouvons-nous attendre des banques ce trimestre ?

Marge d'intérêt nette

Il s'agit de la source de revenus classique des établissements bancaires et de l'élément le plus important de leur compte de résultat : la banque perçoit des intérêts sur les prêts qu'elle accorde (prêts hypothécaires, prêts à la consommation, prêts aux entreprises) et paie des intérêts sur les fonds qu'elle collecte (dépôts, dettes, autres passifs). La différence entre ce qu'elle perçoit sur ses actifs productifs d'intérêts et ce qu'elle paie sur ses passifs correspond à la marge d'intérêt nette. Ce poste est généralement le plus stable et souvent le plus important dans les banques commerciales.

Différence entre les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans. Source : XTB

Lors des présentations des résultats du dernier trimestre, les revenus nets d'intérêts ont suscité certaines inquiétudes, car ils étaient inférieurs aux estimations du marché dans la plupart des cas. Les chiffres de Wells Fargo, une institution moins liée à d'autres sources de revenus telles que les commissions ou la banque d'investissement, et plus dépendante des activités bancaires commerciales traditionnelles, étaient particulièrement préoccupants.

Nous n'excluons pas que cette tendance se poursuive. La Réserve fédérale a déjà réduit ses taux d'intérêt de 50 points de base en septembre dernier et de 25 points de base supplémentaires il y a quelques semaines, laissant moins de marge pour générer des revenus plus élevés dans cette catégorie.

Malgré cela, l'économie américaine continue de faire preuve de résilience, et tant la croissance économique que les ventes immobilières ont surpris à la hausse ces dernières semaines, laissant entrevoir une amélioration dans ce domaine.

Banque d'investissement

Les revenus des divisions de banque d'investissement des plus grandes banques de Wall Street devraient dépasser les 9 milliards de dollars au troisième trimestre pour la première fois depuis 2021. Les transactions d'entreprises ont montré des signes de croissance sous l'administration Trump après des mois d'activité modérée causée par la guerre commerciale.

Les analystes s'attendent à ce que les revenus trimestriels publiés cette semaine par JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour leurs activités de conseil et de souscription d'actions/de dette s'élèvent à environ 9 milliards de dollars.

Résultats des banques d'investissement pour le deuxième trimestre de l'année. Source : XTB.

Cela représenterait une augmentation de 13 % par rapport à l'année dernière, Goldman Sachs et JPMorgan devant être les moteurs de cette croissance. En effet, au trimestre précédent, ces deux banques ont créé la plus grande surprise positive, dépassant les estimations les plus optimistes.

Les émissions de dette ont augmenté de 12 % et les commissions de conseil en fusions-acquisitions ont grimpé de 8 %, défiant les prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse en glissement annuel. Les revenus liés à la souscription d'actions ont chuté de 6 %, alors que les analystes avaient prévu une baisse de 29 %. Les perspectives pour le troisième trimestre reflètent l'optimisme croissant de Wall Street quant à la concrétisation de la vague de nouvelles acquisitions d'entreprises, de rachats par endettement et d'introductions en bourse prévue après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Négociation

Les divisions de négociation ont généré des revenus supérieurs aux prévisions au cours des dernières années, en particulier au dernier trimestre, grâce à la forte volatilité des marchés résultant des politiques commerciales de Donald Trump. Toutefois, les prévisions suggèrent que les opérations de négociation d'actions et d'obligations à revenu fixe dans les cinq grandes banques seront environ 8 % plus élevées qu'un an auparavant, pour un total d'environ 31 milliards de dollars.

Bénéfices générés par les activités de trade des institutions financières américaines. Source : XTB

Déréglementation

Les banques américaines se préparent à un assouplissement sans précédent des règles en matière de fonds propres qui, selon une nouvelle étude, pourrait libérer 2 600 milliards de dollars de capacité de prêt.

La réduction des exigences en matière de fonds propres renforcera la position dominante des grands groupes de Wall Street, augmentera leur capacité à financer des investissements massifs dans l'intelligence artificielle et les centres de données, et leur permettra de redistribuer davantage de capitaux aux actionnaires par le biais de programmes de rachat d'actions et de dividendes.

Elle contribuera également à financer les nouvelles émissions de dette publique américaine, à un moment crucial où la demande des acheteurs étrangers a chuté, un facteur qui a été utilisé comme levier dans les négociations commerciales en cours.

Compte tenu de tous ces facteurs, nous prévoyons une saison de résultats positive, en particulier pour les institutions les plus exposées aux activités de banque d'investissement et de négociation.

Comment investir dans ce secteur

Les clients peuvent investir dans des actions individuelles telles que celles mentionnées ci-dessus, ou bien dans un ETF qui reproduit la performance globale du secteur.

Dans ce cas, une option est le S&P U.S. Banks ETF (symbole : IUS2.DE), dont les principales participations comprennent Citigroup, Bank of America, JPMorgan et PNC.