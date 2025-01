Quel sera l'impact des premières décisions de Trump sur le marché ?

Lors de la campagne présidentielle, dans une interview accordée à Fox News, Donald Trump a suggéré que s'il était réélu président, il deviendrait « dictateur pendant un jour ». Il justifiait cette déclaration par la nécessité de signer rapidement plusieurs décrets exécutifs importants. Trump a annoncé que sa priorité serait de fermer la frontière et de se concentrer sur la sécurité et l'économie des États-Unis, affichant par ailleurs sa volonté de décupler la production pétrolière du pays.

La liste des premières décisions potentielles de Trump est longue, couvrant principalement l’immigration, le fonctionnement de l'État, la politique internationale et les affaires intérieures. On parle de 60 à 100 décrets anticipés, ce qui indique un début de mandat très intense. Bien que l’année 2017 puisse donner quelques indications sur ce qui est à prévoir, il convient de noter que les réformes de l’époque, bien que médiatiques et ayant influencé positivement les marchés financiers, n’ont pas produit de résultats économiques spectaculaires. Cette fois-ci, les choses seront-elles différentes ?

Expulsions massives ?

Trump a souligné qu’il n’y a jamais eu de programme d'expulsion de masse dans l’histoire des États-Unis. Il y a plus de 11 millions d'immigrés illégaux aux États-Unis, mais Trump devrait se concentrer sur les moins de 10 % d’entre eux qui sont en conflit avec la loi. Selon des rapports récents du Wall Street Journal, Trump envisage de déclarer l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. En plus des expulsions potentielles, Trump est certain de signer un décret exécutif pour intensifier la construction du mur à la frontière avec le Mexique et restreindre le flux de nouveaux immigrants, rendant leur entrée plus difficile. Ces décisions pourraient affecter considérablement le taux de change du peso mexicain. Trump a également l’intention de restreindre ce qu’on appelle la « citoyenneté par naissance », c’est-à-dire l’acquisition de la citoyenneté par les enfants d’immigrants nés sur le sol américain. Toutefois, cette mesure pourrait être difficile à mettre en œuvre en raison des dispositions constitutionnelles. Le rétablissement de l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les citoyens de certains pays musulmans (notamment la Syrie, la Libye, le Yémen et le Soudan), instaurée en 2017 et abrogée par le président Biden, est également probable.

Grâces pour les partisans ?

Trump a répété que ceux arrêtés pour avoir pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021 étaient des « prisonniers politiques » et des « patriotes ». Il a annoncé qu’il commencerait à accorder des grâces dès son entrée en fonction. Il a également annoncé une répression contre ses opposants politiques. Bien que cette décision n’ait pas d'impact direct sur les marchés financiers, elle pourrait en dire long sur son style de gouvernance pour les quatre prochaines années.

Trump sauvera-t-il TikTok et « libérera-t-il Internet » ?

Dans la nuit du 18 au 19 janvier, une loi est entrée en vigueur aux États-Unis interdisant TikTok, une plateforme de réseaux sociaux populaire en Chine. Trump a annoncé que sa première décision serait de publier un décret suspendant l’interdiction pendant 90 jours. Selon les informations, il souhaite trouver une solution pour restaurer les opérations de TikTok, potentiellement en établissant un contrôle américain sur l’application. Une coentreprise est envisagée, avec 50 % des actions détenues par ByteDance de Chine et 50 % par une entité américaine. Une telle entreprise, cotée en bourse, pourrait générer des bénéfices importants et attirer l’intérêt d’Elon Musk lui-même, qui s’est opposé à l’interdiction de TikTok.

Il a également beaucoup été question d’un décret sur la liberté d’expression sur Internet. Trump a par le passé critiqué les plateformes de réseaux sociaux pour leur censure du contenu, et son administration précédente a tenté d’introduire des régulations dans ce domaine. Toutefois, aucune annonce concrète n’a été faite, et les attentes concernant cette « liberté d’expression » restent floues.

Réductions massives des impôts et imposition des revenus étrangers

Le président Trump souhaite non seulement prolonger le « Tax Cut and Jobs Act », qui a réduit les impôts directs et augmenté les crédits d’impôt, mais il cherche à introduire de nouvelles réductions. Bien qu’il n’y ait pas de plans spécifiques pour les impôts sur les personnes physiques, Trump prévoit de continuer à réduire l’impôt sur les sociétés (CIT). En 2017, il a réduit l’impôt mondial sur les bénéfices des entreprises de 35 % à 21 %. Il vise désormais à le faire passer à 15 %. Comme le montre l’exemple de l’Irlande, une réduction drastique des impôts pourrait finalement entraîner une augmentation des recettes fiscales, grâce au retour des revenus des filiales étrangères et à de nouvelles inscriptions d’entreprises. Théoriquement, cette réduction ne s’appliquerait qu’aux entreprises produisant aux États-Unis. Trump veut également créer un bureau pour collecter les impôts sur les bénéfices des entreprises américaines détenues à l'étranger. Ces actions nécessitent toutefois l’approbation du Congrès. Néanmoins, l’annonce et les promesses elles-mêmes pourraient avoir un impact positif sur les investisseurs de Wall Street, tout comme elles l’avaient fait en 2017. Bien que le projet de loi de réduction d'impôts des États-Unis n'ait été dévoilé qu’en novembre 2017, le S&P 500 a gagné 14 % de janvier à novembre 2017. Puis, de la signature du projet de loi jusqu'à fin janvier, juste avant l’effondrement de Wall Street, le S&P 500 a gagné encore 10 %.

Doit-on craindre des taxes douanières massives ?

Un des points du programme électoral de Trump était son annonce d’imposer de lourds droits de douane sur les pays avec lesquels les États-Unis commercent le plus. Trump a annoncé un tarif de 60 % sur les produits en provenance de Chine, de 25 % sur ceux en provenance du Canada et du Mexique, et de 10 % sur tous les autres produits étrangers. Cela serait destiné à inciter les citoyens à choisir les produits américains et à forcer d'autres pays à signer des accords commerciaux plus favorables aux États-Unis. De forts droits de douane pourraient augmenter les recettes fiscales, mais en même temps, ils toucheront les citoyens les moins aisés, pour lesquels les produits de base deviendront plus chers. Bien que Trump ait la capacité d’imposer des droits de douane par décrets exécutifs, des mesures aussi larges au début de son mandat semblent peu probables. L’annonce de cibles visant des secteurs spécifiques pourrait être perçue par Wall Street comme une politique commerciale prudente. Trump chercherait probablement à effrayer plutôt qu’à provoquer un retour de l’inflation.

Le baril à 100 dollars à cause de la guerre en Ukraine ?

Trump veut contraindre la Russie à négocier sur l'Ukraine. Le nouveau secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, soutient l’introduction de nouvelles sanctions sévères contre la Russie à cet effet. Si Poutine ne cède pas à la pression, les États-Unis pourraient imposer des sanctions sur l’ensemble du secteur pétrolier russe - des entreprises majeures comme Rosneft et Lukoil, ainsi que l’ensemble de la flotte. Bien que plus de 90 % du pétrole russe aille en Chine et en Inde, des sanctions américaines pourraient entraîner de graves problèmes de règlement et même de transport si l'OTAN contrôle les détroits maritimes stratégiques. Cela pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole au-delà de 100 dollars le baril. En revanche, l’entrée de la Russie dans les négociations pourrait amener les États-Unis à assouplir les sanctions en guise de geste de bonne volonté. Les récentes sanctions imposées par l'administration Biden ont poussé les prix du pétrole au-dessus de 80 dollars le baril.

Une nouvelle sortie de l’Accord de Paris ?

Trump est un partisan des combustibles fossiles, et en particulier de l’indépendance des États-Unis vis-à-vis des approvisionnements étrangers. Trump envisage de sortir de l’accord de Paris sur les émissions de carbone, par décret exécutif, comme il l’avait fait en 2017. Trump veut rétablir l’émission de permis pour de nouveaux forages, annuler les interdictions mises en place par Biden et introduire un soutien aux entreprises minières américaines. Cela représente une bonne nouvelle pour les consommateurs qui souhaitent payer le moins possible pour un gallon de carburant. Cependant, l'impact réel de telles décisions sera durable, donc à court terme, les questions de sanctions sur la Russie et l'impact sur l’OPEP seront cruciales pour le marché pétrolier.

Enjeux mondiaux

Trump a promis à ses électeurs des « solutions aux problèmes des personnes transgenres ». Il a annoncé, entre autres, une interdiction des réassignations de sexe pour les enfants, une interdiction pour les personnes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines et une interdiction pour les recrues transgenres de rejoindre l’armée. Bien que ces décisions n’affecteront pas directement les marchés, elles ont suscité de vives critiques de la part des milieux libéraux ces derniers mois.

Dollar et cryptomonnaies

Donald Trump souhaitera diriger la vulgarisation des cryptomonnaies aux États-Unis. De nouvelles autorités à la SEC, la CFTC et un remaniement parmi les vice-présidents de la Fed pourraient mener à une future approbation du Bitcoin en tant que réserve de facto. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir, mais Trump a déjà bénéficié d’une vague de spéculation sur la vulgarisation des cryptomonnaies avant même de devenir président. Le memecoin $TRUMP a atteint une capitalisation d’environ 15 milliards de dollars à un moment donné, et les entreprises affiliées à Trump devraient détenir 80 % de l’offre de cette cryptomonnaie. Le lancement de cette cryptomonnaie juste avant l’investiture a toutefois suscité une grande controverse éthique.

Le dollar américain a gagné près de 6 % depuis l’élection et figure parmi les plus fortes hausses sur le marché des devises. Les politiques de Trump pourraient affecter le dollar dans les deux sens, mais les décrets exécutifs à venir ne devraient pas avoir beaucoup d'impact sur la devise la plus importante du monde. Il convient de rappeler qu’en 2017, le dollar a fortement diminué au cours des premiers mois de son mandat, bien que cela ait également été lié à la situation économique des États-Unis et des autres grandes économies mondiales.

Une nouvelle ère pour la politique américaine ?

Le retour de Trump à la présidence pourrait inaugurer une nouvelle ère dans la politique américaine qui affectera presque tous les aspects de la politique mondiale. Le plan de Trump est ambitieux, mais les nombreux éléments de sa stratégie devront parfaitement s’emboîter pour atteindre son objectif ultime de restaurer la domination des États-Unis dans le monde et le bien-être de ses citoyens. Trump souhaite mener une politique étrangère de fermeté, ce qui, s’il est opposé par la communauté internationale, pourrait nuire à l’économie. Wall Street et les investisseurs regardent ses politiques avec espoir, surtout du point de vue fiscal. Toutefois, il convient de rappeler que de nombreuses décisions nécessiteront l’approbation du Congrès, ce qui, même avec les républicains en pleine puissance, ne sera pas toujours facile ni rapide. Les politiques de Trump portent une grande part d’incertitude, mais les marchés, sur la base de son précédent mandat de 2017-2021, savent à quoi s’attendre de sa part.

XTB Pologne