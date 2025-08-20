Résultats contrastés dans le secteur de la distribution - Target et Lowe's publient leurs résultats

Avant l'ouverture de la séance de mercredi à Wall Street, deux géants américains de la distribution, Target et Lowe, ont publié leurs résultats trimestriels. Bien qu'elles appartiennent au même secteur, les deux entreprises affichent des résultats et des perspectives totalement différents, ce qui est assez intrigant dans le contexte actuel de la consommation américaine.

Les résultats du secteur de la distribution sont importants non seulement pour les investisseurs individuels, mais ils peuvent également fournir des informations clés sur l'état de l'économie américaine.

Cela est particulièrement important dans le contexte d'un resserrement du marché du travail et des anticipations de baisse des taux d'intérêt par la FED.

TARGET (TGT.US)

Malgré de bons résultats pour le deuxième trimestre, la baisse des ventes de la chaîne de distribution américaine a suffisamment déçu les investisseurs pour que l'action de la société recule de 10 % en pré-bourse. Actuellement, après l'ouverture, l'action est en baisse d'environ 8 %.

Résultats de la société :

Bénéfice par action : 2,05 dollars, contre 2,03 dollars attendus

Chiffre d'affaires : 25,21 milliards de dollars, contre 24,93 milliards attendus

Les ventes comparables ont diminué de 3,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes en magasin ont baissé de 5,7 %.

Les ventes en ligne ont augmenté de 4,7 %, ce qui est relativement faible par rapport à la concurrence.

La marge brute de la société a diminué à 29 %, tandis que la marge d'exploitation a chuté à 5,2 %.

Il y a un an, le BPA était de 2,57 et le chiffre d'affaires de 25,45 milliards de dollars. Les ventes par rapport à la même période l'année dernière ont diminué de 1 %.

Source: Bloomberg Finance Lp

Un avantage évident pour les investisseurs « axés sur la valeur » réside dans les ratios de valorisation très bas de la société.

Le ratio C/B est désormais légèrement supérieur à 13, le ratio C/V est de 0,5 et en baisse. Cependant, on peut en conclure que si la société n'améliore pas ses résultats, ces valorisations ne seront plus faibles, mais refléteront la nouvelle réalité de la société.

Le nouveau PDG, Michael Fiddelke, entend bien empêcher cela. Michael Fiddelke, directeur de l'exploitation, qui travaille chez Target depuis 20 ans, remplacera Brian Cornell, PDG de longue date, le 1er février 2026. M. Cornell occupera le poste de président du conseil d'administration. Malgré la grande expérience de M. Fiddelke, le marché a réagi négativement. Ce changement à la tête de l'entreprise intervient lors d'une période difficile pour Target. L'entreprise connaît son 11e trimestre consécutif de stagnation ou de baisse de ses ventes, celles-ci ayant reculé de 2,8 % au premier trimestre 2025, et les prévisions pour l'ensemble de l'année restent dans la fourchette d'une baisse faible à un chiffre. Les causes en sont la forte concurrence sur le marché de la vente au détail, le ralentissement des dépenses de consommation, l'impact des droits de douane et les controverses qui ont suivi le retrait de Target des initiatives en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, qui ont conduit à un boycott sur les réseaux sociaux et à une baisse de la fréquentation des magasins.

Compte tenu de l'effondrement du cours de l'action après ces annonces, le marché ne croit pas aux assurances de la société quant au caractère temporaire de ses difficultés.

LOWE (LOW.US)

Lowe, un concurrent spécialisé dans le secteur de la rénovation domiciliaire, a obtenu des résultats bien meilleurs que Target. La société a dépassé presque toutes les attentes et a offert aux investisseurs des perspectives de croissance supplémentaire.

Bénéfice par action : 4,33 dollars contre 4,23 dollars attendus

Chiffre d'affaires : 23,97 milliards de dollars, conformément aux attentes.

Les ventes ont augmenté de plus de 1 % par rapport à la même période l'année dernière, mais ce résultat est inférieur aux attentes du marché, qui tablaient sur une hausse de 1,3 %.

Les ventes en ligne ont augmenté de 6 %.

La marge brute a augmenté à 33,8 %.

La baisse de 9 % du chiffre d'affaires net par rapport à l'année dernière pourrait constituer un problème.

Parmi les derniers succès de la société figure l'acquisition récente de « Foundation Building Materials ». Cette opération vise à renforcer la présence de la société sur le marché professionnel. FBM apporte à Lowe 40 000 clients. Le succès est également dû à l'accent mis sur les ventes en ligne. C'est l'une des raisons pour lesquelles la société se porte très bien malgré les résultats mitigés du secteur de la vente au détail.

La société met également l'accent sur la baisse des coûts hypothécaires, qui devrait stimuler les ventes.

Les investisseurs se réjouissent des décisions de la société, le cours de l'action ayant augmenté de 16 % ce mois-ci seulement. Aujourd'hui même, avant l'ouverture, la société affiche une hausse de près de 3 %. Un dividende de 4 % renforce encore l'optimisme.

Source: Bloomberg Finance Lp

Actuellement, deux représentants du secteur de la distribution présentent deux approches fondamentalement différentes en matière d'investissement. Target est un choix typique pour les investisseurs axés sur la valeur, tandis que Lowe promet une expansion et une croissance plus importantes.

Source: Bloomberg Finance Lp

À l'heure actuelle, le marché semble clairement privilégier l'approche de Lowe's.