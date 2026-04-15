Résultats d'ASML : un excellent début d'année et le signe d'un boom continu du secteur des puces électroniques !

ASML a enregistré un excellent premier trimestre 2026, avec des résultats se situant dans la fourchette haute de ses propres prévisions et un bénéfice par action supérieur au consensus des analystes. Parallèlement, la société a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui, dans le contexte macroéconomique et géopolitique actuel, constitue un signe très fort de la pérennité de la demande.

Le rapport montre clairement que le principal moteur de croissance reste les infrastructures d'intelligence artificielle, tandis que le cycle d'investissement dans les semi-conducteurs continue de se renforcer. La direction a également indiqué que 2026 devrait être une nouvelle année de croissance dans tous les segments, la fourchette des prévisions actualisées tenant explicitement compte des répercussions potentielles des restrictions à l'exportation.

Concrètement, cela signifie que même dans un contexte réglementaire plus défavorable, l'entreprise table toujours sur une croissance, ce qui renforce considérablement la crédibilité de ses perspectives et témoigne de la très bonne santé des fondamentaux de la demande sous-jacente.

Principaux résultats financiers

Chiffre d'affaires : 8,8 milliards d'euros (8,767 milliards d'euros publiés)

Résultat net : 2,8 milliards d'euros (2,757 milliards d'euros publiés)

Bénéfice par action (BPA) : 7,15 euros (environ +0,54 euro au-dessus du consensus)

Marge brute : 53,0 % (dans le haut de la fourchette des prévisions)

Parc installé (services et modernisation) : environ 2,5 milliards d'euros

Ventes de systèmes : 67 systèmes neufs + 12 systèmes d'occasion

Rachats d'actions : environ 1,1 milliard d'euros au premier trimestre

Dividende 2025 : 7,50 euros par action (+17 % en glissement annuel)

Résultats financiers et qualité des bénéfices

L'aspect le plus important de ce rapport ne réside pas seulement dans l'ampleur du chiffre d'affaires, mais aussi dans sa qualité. Ce chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros confirme une demande toujours très forte, sans signe visible de ralentissement.

Le résultat net et le bénéfice par action témoignent d'une très forte conversion du chiffre d'affaires en bénéfice net. Pour ASML, cela revêt une importance particulière, car son modèle économique repose sur des biens d'équipement à très forte valeur ajoutée, qui exigent une grande efficacité opérationnelle.

Une marge brute de 53 % est l'un des indicateurs les plus fiables de la qualité d'une entreprise. Elle reflète à la fois la position technologique dominante de l'entreprise et la contribution croissante des segments d'activité à forte marge.

Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un effet ponctuel, mais plutôt d'une évolution plus structurelle de la composition des recettes.

Le Parc installé, pilier central du modèle économique

Le segment « Parc installé » désigne l'ensemble des machines déjà en service chez les clients. Concrètement, il comprend les prestations de maintenance, les mises à niveau, les pièces de rechange, les options supplémentaires et les logiciels qui améliorent les performances du système.

Le parc installé a généré environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une part importante du résultat global. Il s'agit surtout d'une activité à plus forte marge, plus récurrente et moins sensible aux fluctuations conjoncturelles que la vente d'équipements.

Dans le contexte actuel, son importance ne cesse de croître. Les clients, confrontés à une disponibilité limitée des nouveaux outils et à de longs délais de livraison, s'attachent à optimiser la productivité de leurs équipements existants. Les mises à niveau et la maintenance constituent ainsi le moyen le plus rapide d'augmenter la capacité de production effective.

D'un point de vue stratégique, cela marque une évolution vers un profil de résultats et de flux de trésorerie plus stable et plus prévisible, ce qui revêt une importance particulière dans un secteur traditionnellement très cyclique.

La demande, l'IA et l'évolution du cycle

La conclusion principale de ce rapport est simple : la demande en puces électroniques dépasse actuellement l'offre.

Les clients, notamment dans le secteur de la mémoire, indiquent déjà que la capacité prévue pour 2026 est en grande partie épuisée, et ils s'attendent à ce que les contraintes d'approvisionnement persistent au-delà de cette période. Le principal facteur est l'expansion rapide de l'intelligence artificielle, qui alimente des investissements massifs dans de nouvelles capacités de production.

Parallèlement, les fabricants de semi-conducteurs construisent de nouvelles usines et développent des technologies de fabrication plus sophistiquées, ce qui augmente le nombre d'étapes nécessaires à la production d'une seule puce.

Concrètement, cela se traduit par une hausse de la demande en systèmes de lithographie, qui constituent les produits phares d'ASML.

Pour l'entreprise, cette situation est très favorable, car la complexité croissante des processus se traduit directement par une demande accrue pour ses technologies.

Prévisions pour le deuxième trimestre

Les prévisions pour le deuxième trimestre tablent sur un chiffre d'affaires compris entre 8,4 et 9,0 milliards d'euros, le chiffre d'affaires lié au parc installé devant se maintenir aux alentours de 2,5 milliards d'euros.

La marge brute devrait se situer entre 51 % et 52 %, ce qui représente une légère baisse par rapport au premier trimestre, qui avait été exceptionnellement solide, mais reste néanmoins à des niveaux historiquement élevés.

Les charges d'exploitation comprennent environ 1,2 milliard d'euros consacrés à la R&D et environ 0,3 milliard d'euros de frais généraux et administratifs, ce qui reflète la poursuite d'investissements importants dans le développement de l'EUV et d'autres technologies de pointe.

Révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année et ses implications

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 36 et 40 milliards d'euros, contre une fourchette précédente de 34 à 39 milliards d'euros. Plus important encore, les prévisions concernant la marge brute ont été maintenues entre 51 % et 53 %, ce qui laisse entrevoir une amélioration durable de la structure de rentabilité.

La direction a souligné que cette fourchette tient compte des scénarios possibles liés aux contrôles à l'exportation, notamment en ce qui concerne la Chine. Concrètement, cela signifie que la demande provenant d'autres régions, notamment des États-Unis, d'Europe et du reste de l'Asie, est suffisamment forte pour compenser d'éventuelles restrictions.

Contraintes de capacité et limitations de l'offre

L'une des conclusions les plus importantes est que le principal frein à la croissance n'est pas la demande, mais la capacité de production.

L'entreprise prévoit de livrer au moins 60 systèmes EUV en 2026, avec la possibilité de porter ce chiffre à environ 80 systèmes en 2027 si les conditions sont favorables. La fabrication de ces systèmes étant extrêmement complexe et chronophage, l'augmentation de l'offre ne se fera que progressivement.

En conséquence, ASML évolue dans un contexte de pénurie structurelle de l'offre, ce qui marque un changement fondamental par rapport aux cycles précédents du secteur des semi-conducteurs.

Risques

Le risque principal reste la situation géopolitique et les éventuelles restrictions à l'exportation, notamment en ce qui concerne la Chine. La concentration de la clientèle constitue également un facteur clé, car l'entreprise dépend fortement des décisions d'investissement d'un petit nombre de grands fabricants de semi-conducteurs.

De plus, le long cycle de production de ses systèmes limite sa capacité à s'adapter aux fluctuations de la demande.

Opportunités et moteurs de croissance

Le principal moteur de croissance reste l'intelligence artificielle, qui stimule les investissements dans les centres de données et les puces électroniques de pointe. ASML occupe une place centrale au sein de l'écosystème mondial des semi-conducteurs en tant que fournisseur de technologies essentielles.

De plus, l'augmentation des investissements dans les chaînes d'approvisionnement régionales et le soutien des pouvoirs publics en faveur de l'autonomie dans le domaine des semi-conducteurs renforcent encore davantage la demande à long terme.

Perspectives

Au cours des prochains trimestres, l'objectif principal sera de soutenir la forte demande et de continuer à augmenter les capacités de production. Si la tendance actuelle, portée par l'intelligence artificielle, se maintient, ASML pourrait entrer dans un cycle de croissance structurelle qui s'étendra sur plusieurs années.

Toutefois, la principale incertitude réside toujours dans l'évolution de la situation géopolitique et le rythme d'adoption des technologies.

Principales conclusions

Le premier trimestre 2026 a été très solide pour ASML, tant en termes de dynamique de croissance que de qualité des résultats. L'entreprise a non seulement dépassé les attentes, mais elle a également revu ses prévisions à la hausse, ce qui constitue un signal fort pour le marché.

Le rapport confirme que l'entreprise connaît actuellement une transformation structurelle qui lui permet de gagner en stabilité, en rentabilité et en prévisibilité.

L'essor de l'intelligence artificielle continue de constituer un moteur de croissance à long terme, et ASML reste l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance mondiale.

Source: xStation5