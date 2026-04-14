Résultats de BlackRock : une croissance soutenue au premier trimestre

La société d'investissement a publié aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2026 avant l'ouverture du marché. Le PDG souligne qu'il s'agit de l'un des meilleurs débuts d'année de l'histoire de l'entreprise. L'action affiche une hausse d'environ 3 % dans les échanges après la clôture. Il est difficile de trouver dans les rapports de l'entreprise des signes laissant présager des inquiétudes quant à la situation du marché du capital-investissement et du crédit privé. Principaux chiffres clés : Chiffre d'affaires : 6,7 milliards de dollars contre des prévisions d'environ 6,4 milliards de dollars

Résultat d'exploitation : en hausse de 31 % à 2,67 milliards de dollars

Marge d'exploitation : en hausse à 44,5 %

Bénéfice par action (BPA) : 12,53 USD contre des prévisions d'environ 11,5 USD

Actifs sous gestion (AUM) : en hausse de 27 % à 13 890 milliards de dollars

Entrées nettes : 130 milliards de dollars

Croissance organique des commissions de base : en hausse de 10 % La direction met l'accent sur l'ampleur, la dynamique et la qualité de la croissance des actifs sous gestion, ce qui vise à apaiser les inquiétudes du marché concernant les risques pesant sur la société, liés notamment au segment du capital-investissement et du crédit privé. Malgré les craintes liées à la suspension ou à la limitation des rachats sur les fonds et produits de type capital-investissement et crédit privé, les entrées nettes enregistrées par la société au cours des douze derniers mois ont atteint 744 milliards de dollars. Le premier trimestre 2026 a été un trimestre record dans l'histoire des produits ETF de la société. La plateforme de gestion d'investissements « Aladdin » semble également afficher d'excellents résultats, avec des revenus d'abonnement en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. D'un point de vue financier, tout indique que le trimestre actuel est le deuxième meilleur de l'histoire de la société ; le trimestre précédent avait été le meilleur. BLK.US (D1) Au plus bas de la dernière vague de ventes, le titre a chuté de 22 % par rapport à son plus haut ; toutefois, les acheteurs ont réussi à défendre la ligne de tendance, et le cours semble reprendre une tendance haussière. Source : xStation5

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