L'action TotalEnergies (TTE.FR) s’échange à 72,22 euros ce lundi 15 juin, accusant une baisse de -5,45%. L’ajustement à la baisse répond à l'annonce d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, mettant un terme au conflit au Moyen-Orient. La perspective d'une reprise de la circulation maritime fait plonger le cours du pétrole, entraînant dans son sillage l'ensemble des actions du secteur énergétique.

Le détroit d'Ormuz rouvre, le marché pétrolier s'ajuste

Fin du blocus et levée des sanctions

Le président américain a confirmé la conclusion d'un accord en 14 points avec Téhéran, dont la signature est prévue ce vendredi en Suisse. Le texte prévoit la cessation immédiate des hostilités sur l'ensemble des fronts de la région. Les États-Unis s'engagent à lever leur blocus naval et à suspendre les sanctions pesant sur les exportations d'hydrocarbures iraniens pour une durée initiale de 60 jours.

En contrepartie, la République islamique s'engagerait à limiter son programme d'enrichissement d'uranium sous supervision d'inspecteurs de l'ONU. Le détroit d'Ormuz rouvrirait sans péage au trafic commercial dès la signature. L'Iran percevra des redevances pour les services maritimes associés après un délai de deux mois.

Le protocole s'accompagne d'un volet financier lié au déblocage de fonds gelés pour un montant global de 24 milliards de dollars. Une première tranche de 12 milliards de dollars doit être versée de manière anticipée. Ces dispositions financières font toutefois l'objet de contestations outre-Atlantique, des autorités américaines réfutant la réalité de ces transferts de capitaux.

Chute du baril et réaction des bourses

L’apaisement du risque géopolitique entraîne une baisse soudaine des prix de l'énergie. Le baril de Brent de la mer du Nord chute de plus de 4% pour s'établir à 82,50 dollars. Le WTI américain suit la même trajectoire avec un recul de près de 5% à 79,89 dollars.

Source: xStation5

La perspective d'un pétrole moins cher soulage les marchés boursiers mondiaux. À Tokyo, l'indice Nikkei 225 termine la séance sur une hausse de 4,87%, et le Kospi de Séoul gagne 5,20% à 8 586 points. En Europe, le CAC40 progresse de 0,68%, le DAX de 1,21% et l’Euro Stoxx 50 de 0,74%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 augmente de 1,51% et le Nasdaq 100 de 2,57%.

La baisse des coûts de l'énergie réduit la pression inflationniste mondiale. Les investisseurs évaluent désormais à moins de 65% la probabilité d'une hausse de taux limitée à un quart de point par la Réserve fédérale d'ici décembre. Le chiffre s'établissait encore à plus de 70% au terme de la séance de vendredi.

L'action TotalEnergies sous pression malgré un bilan financier solide

Prises de bénéfices sur les majors pétrolières

Directement corrélée au cours du pétrole , l' action TotalEn ergies perd 5,45% à 72,22 euros sur la place parisienne. Le titre subit des prises de bénéfices significatives de la part des opérateurs. Le cours avait progressé de plus de 13% depuis le début de la crise, avec un pic récent enregistré à 81 euros.

Source: xStation5

Le groupe français n'est pas la seule cible des vendeurs ce lundi. À Londres, le titre British Petroleum cède 4,17% à 512 GBP. Shell recule de 5,23% à 35,36 euros et la compagnie italienne Eni abandonne 5,10% à 22,04 euros. Les majors pétrolières américaines suivent la même trajectoire : Exxon Mobil baisse de 4,09% à 141,12 dollars et Chevron de 3,69% à 180,38 dollars.

La réouverture des voies maritimes enclenche la baisse de la prime de risque géopolitique. L'offre physique de brut mettra néanmoins du temps à se normaliser. Les investisseurs anticipent une contraction voire une baisse des revenus pour les groupes extracteurs. Les derniers avaient profité de la prime de risque accumulée sur les prix de l'énergie depuis le mois de février.

Une valorisation soutenue par les dividendes et le bilan

La sanction boursière de court terme s'applique sur un titre aux données comptables favorables. Au premier trimestre, la compagnie a généré 5,8 milliards de dollars de bénéfices nets. Le chiffre représente une hausse de 51% par rapport à la même période l'année précédente.

Les résultats de grande ampleur du premier trimestre 2026 ont relancé le débat public sur la taxation des superprofits. La rentabilité du groupe s'appuyait mécaniquement sur l'envolée des prix à la pompe, initiée dès le début du conflit régional à la fin du mois de février. L'entreprise tire aujourd'hui les conséquences boursières de la normalisation attendue de ce climat de tensions géopolitiques.

La valeur conserve un profil recherché grâce à sa politique historique de distribution de capitaux. L'entreprise a annoncé un dividende en croissance de 5,9% à 3,40 euros par action compte tenu de la forte génération de CF au premier trimestre de l’année. Depuis un demi-siècle, le groupe rémunère ses investisseurs chaque année, traversant les turbulences historiques du marché du pétrole sans jamais suspendre ses dividendes.

❓ FAQ

Pourquoi l'action TotalEnergies baisse-t-elle ce lundi ? Le titre subit la signature d'un accord de paix au Moyen-Orient. Ces annonces provoquent une chute du cours du pétrole, ce qui pèse mécaniquement sur les perspectives de revenus et de marges de la compagnie.

Quel est l'impact de l'accord USA-Iran sur le cours du pétrole ? Le baril de Brent abandonne environ 5% de sa valeur pour revenir autour des 83 dollars. La fin du blocus naval et le retour progressif de la production iranienne sur le marché mondial effacent la prime de risque géopolitique qui maintenait les prix élevés.

Comment s'exposer au secteur de l'énergie en bourse ? L'exposition aux hydrocarbures s'effectue généralement par l'achat d'actions de compagnies énergétiques cotées ou via des fonds indiciels spécialisés. Certains investisseurs se tournent vers des trackers répliquant un panier de sociétés de l'exploration-production pour mutualiser les risques inhérents à ce secteur d'activité.