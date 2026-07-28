Résultats de Mercedes : cet optimisme est-il justifié ?

Mercedes-Benz a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, qui peuvent sembler encourageants à première vue. C’est en tout cas ce que semble penser le marché, le cours de l’action ayant progressé de plus de 2%. Le résultat d’exploitation a augmenté, le résultat net s’est amélioré et la marge clé du segment des voitures particulières s’est avérée légèrement meilleure que ce que certains acteurs du marché craignaient. La question est de savoir si ces résultats justifient réellement cet optimisme. Chiffres clés Le chiffre d’affaires de Mercedes a reculé de plus de 3% en glissement annuel, pour s’établir à environ 32,1 milliards d’euros. L’EBIT ajusté a progressé de près de 16%, à 2,3 milliards d’euros.

Le résultat net a progressé pour atteindre près de 1,1 milliard d’euros.

Au niveau du groupe, ces résultats peuvent donc être considérés comme satisfaisants, compte tenu notamment de la faiblesse de la demande en Chine et de la pression concurrentielle sur le marché des voitures haut de gamme. Le problème est que cette amélioration ne résulte pas d’un rebond manifeste de l’activité automobile principale. Résultats de Mercedes-Benz (2002 à 2025) Le segment le plus important, Mercedes-Benz Cars, a affiché une marge ajustée de 4%. Ce résultat est meilleur que les prévisions pessimistes, mais il reste néanmoins catastrophique pour un constructeur qui se positionne dans le haut de gamme. Il convient de rappeler qu’il y a quelques années à peine, Mercedes parvenait encore à dégager une rentabilité à deux chiffres dans ce segment. Les ventes de voitures ont reculé d’environ 8%.

La situation s’est avérée particulièrement difficile en Chine, où les volumes ont chuté d’environ 30%. Pendant des années, la Chine a été une source de marges supérieures à la moyenne pour les constructeurs allemands, notamment dans le segment des berlines et des SUV haut de gamme. Aujourd’hui, cependant, Mercedes doit faire face à la fois à une demande en baisse et à une concurrence croissante de la part des constructeurs locaux. Le résultat du groupe a clairement été soutenu par un trimestre très solide chez Mercedes-Benz Financial Services. La rentabilité accrue du segment des utilitaires légers, le programme de réduction des coûts et une gestion rigoureuse des dépenses ont permis de compenser en partie la baisse des volumes de vente.

Mercedes défend actuellement ses résultats, déjà assez faibles, principalement grâce à une discipline en matière de coûts plutôt qu’à la croissance de son cœur de métier.

Les flux de trésorerie constituent un signal d’alerte supplémentaire. Le flux de trésorerie disponible issu des activités industrielles a chuté de plus de 40%, même s’il a été partiellement soutenu par des cessions d’actifs. Prévisions Mercedes a maintenu ses prévisions de marge pour le segment Voitures entre 3 et 5%, mais a dans le même temps revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires et de ventes de véhicules. La direction s’attend désormais à ce que ces deux indicateurs soient légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente. Conclusion L’optimisme des investisseurs n’est pas motivé par la qualité des résultats, mais plutôt par le fait que le marché avait déjà anticipé des résultats bien pires. Mercedes a évité une révision à la baisse plus importante de ses prévisions de rentabilité et a démontré sa capacité à préserver ses résultats grâce à des réductions de coûts et au développement de ses activités financières. Toutefois, ce rapport ne confirme pas encore le retour du groupe sur la voie d’une croissance durable. Il montre néanmoins que, malgré une situation difficile, l’entreprise est en mesure de ralentir les tendances négatives. Analyse graphique MBG.DE (D1) La question reste ouverte de savoir s’il s’agit simplement d’une pause avant une nouvelle érosion de l’entreprise, ou d’une phase de consolidation et de réforme à l’issue de laquelle l’entreprise retrouvera une partie de ses volumes et marges antérieurs. Les optimistes pourraient espérer une répétition du scénario de 2019 à 2020, lorsque l’entreprise avait clairement rebondi après des baisses similaires. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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