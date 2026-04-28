Résultats de Spotify : rentabilité en hausse, cours en baisse

La plateforme suédoise de distribution audio, cotée sur une bourse américaine, a chuté de plus de 10 % après la publication de ses résultats du premier trimestre 2026. Malgré cette réaction extrême du marché, les chiffres ne semblent pas la justifier — du moins pas à première vue. Le bénéfice par action (BPA) s'est révélé nettement supérieur aux prévisions, atteignant 3,45 € contre des attentes du marché d'environ 2,95 €.

Le chiffre d'affaires s'est révélé simplement solide, s'alignant presque exactement sur le consensus, pour un total de 4,53 milliards d'euros. Parmi les autres points positifs pour l'entreprise, on peut citer : Le nombre d'abonnés Premium a augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 293 millions, un chiffre proche des attentes du marché.

Le chiffre d'affaires généré par les utilisateurs Premium a augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 4,15 milliards d'euros.

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a atteint 761 millions, un chiffre également supérieur aux attentes.

La marge brute a atteint un niveau record de 33 %, dépassant les prévisions de la société.

Le résultat d'exploitation a également atteint un niveau record, s'élevant à 715 millions d'euros avec une marge de 15,8 %.

Le flux de trésorerie disponible (FCF) a lui aussi atteint un niveau record, à 824 millions d'euros. Quelque chose pourrait-il ternir ces résultats très solides ? Le marché semble se concentrer presque exclusivement sur les prévisions. La société a annoncé que le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre devrait atteindre 630 millions d'euros. Il s'agit d'une baisse par rapport au premier trimestre et d'un chiffre nettement inférieur aux attentes du marché, qui s'élevaient à environ 674 millions d'euros. Le chiffre d'affaires devrait s'élever à 4,8 milliards d'euros, avec un nombre d'utilisateurs actifs mensuels atteignant 778 millions. Cela suggère que la société ne s'attend pas à une détérioration structurelle de ses conditions d'activité, mais signale plutôt un fléchissement temporaire de la rentabilité — bien qu'à partir d'un niveau très élevé. Dans le même temps, la société démontre qu’elle est capable d’augmenter régulièrement son chiffre d’affaires, et les indicateurs relatifs aux utilisateurs fournissent également des raisons d’être optimiste. Si une baisse significative de la rentabilité d’un trimestre à l’autre constitue un problème notable à court terme, l’ampleur de la chute des cours semble, au vu de ce communiqué, exagérée. SPOT.US (D1) Le second semestre de 2025 s'est avéré très difficile pour Spotify. La valorisation de l'entreprise a chuté de près de 45 %, effaçant ainsi la totalité des gains enregistrés depuis le début de l'année 2025. L'ampleur de ce recul peut susciter des interrogations, interrogations que partagent les analystes des sociétés d'investissement. Compte tenu de la période concernée, la chute de la valorisation de l'entreprise pourrait s'expliquer principalement par un mouvement de capitaux vers des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle. Source : xStation5

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