Résultats de Tesla : Des bénéfices en baisse, mais des investisseurs qui croient en Musk

Le rapport de Tesla pour le quatrième trimestre 2024 montre que l'entreprise opère dans un segment de plus en plus compétitif, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Chine. La demande est également plus faible, compte tenu de l'affaiblissement de la transition des voitures à combustion vers les voitures électriques. Dans le même temps, cependant, les investisseurs et les clients continuent d'apprécier l'entreprise, ce qui n'a entraîné qu'une baisse temporaire des prix après les résultats. Les actions ont même gagné 3 % dans les échanges d'après-séance, bien que la situation évolue de manière très dynamique avant la conférence de presse de Musk.

Principales données financières

Chiffre d'affaires : 25,7 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 27,3 milliards de dollars. Légère croissance de 2% par rapport aux 25,2 milliards de dollars du quatrième trimestre 2023.

Bénéfice net : 2,3 milliards de dollars, soit une énorme chute de 70% par rapport aux 7,9 milliards de dollars (y compris un gain fiscal exceptionnel de 5,9 milliards de dollars) enregistrés au quatrième trimestre 2023.

Le bénéfice d'exploitation, hors avantage fiscal, a chuté de 23 %.

Bénéfice net pour l'ensemble de l'année : 7,1 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 15 milliards de dollars enregistrés en 2023.

Recettes pour l'ensemble de l'année : 97,7 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport aux 96,8 milliards de dollars enregistrés en 2023.

BPA : Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 73 cents, contre 71 cents un an plus tôt et les attentes du marché de 75 cents.

CAPEX : 2,78 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% a/a, attendu 2,72 milliards de dollars.

Livraisons de véhicules : 1,8 million d'unités en 2024, légèrement en dessous des niveaux de 2023, ce qui constitue la première baisse en glissement annuel depuis au moins 2016. Les livraisons du quatrième trimestre ont été d'environ 496 000 unités, ce qui est également inférieur aux attentes.





Des résultats décevants pour l'entreprise

Les résultats du quatrième trimestre de Tesla mettent en évidence les difficultés auxquelles l'entreprise est confrontée. Un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions et une chute spectaculaire des bénéfices sont des indicateurs clairs de l'intensification de la concurrence, notamment de la part des fabricants chinois de véhicules électriques tels que BYD, et d'un affaiblissement potentiel de la demande pour les véhicules Tesla. La baisse des livraisons, un indicateur clé pour Tesla, ne fait qu'exacerber ces inquiétudes. Une gamme de produits vieillissante, surtout par rapport à des rivaux offrant un plus grand choix de modèles, contribue également à cette situation.

Elon Musk présentera-t-il une lueur d'espoir ?

Malgré ces données décevantes, les actions de Tesla n'ont d'abord connu qu'une légère baisse et montrent maintenant des signes de reprise. Les investisseurs restent donc optimistes quant aux perspectives d'avenir de l'entreprise. Musk lui-même a également indiqué qu'il considérait la suppression des subventions pour les voitures électriques comme une opportunité aux États-Unis. Plusieurs facteurs contribuent à la résilience de l'entreprise :

La promesse d'une croissance future : Tesla a indiqué qu'elle prévoyait un retour à la croissance des ventes en 2025, bien que cela dépende de facteurs tels que les progrès de la conduite autonome et les conditions macroéconomiques.

Intelligence artificielle et conduite autonome : Le récit autour du potentiel de Tesla en matière de conduite autonome et d'intelligence artificielle continue d'alimenter l'enthousiasme des investisseurs. Les déclarations d'Elon Musk sur « l'autonomie complète des véhicules » et le potentiel des « robotaxis » alimentent la spéculation sur un avenir dans lequel Tesla domine non seulement les véhicules électriques, mais aussi l'ensemble du paysage des transports.

Le « facteur Elon » : Malgré les inquiétudes suscitées par son manque d'attention, le leadership d'Elon Musk est toujours considéré comme un atout majeur par de nombreux investisseurs. Sa vision et ses réalisations passées en matière de perturbation des industries lui confèrent un certain « star power » qui va au-delà des résultats financiers à court terme. Certains pensent même que ses liens étroits avec l'administration actuelle pourraient profiter à Tesla.

Baisse des prix et accessibilité : Tesla a mis en œuvre des réductions de prix et offert des incitations pour stimuler les ventes, ce qui affecte la rentabilité, mais positionne potentiellement l'entreprise pour une croissance future du volume. La promesse de modèles plus abordables à l'avenir maintient également l'intérêt des acheteurs potentiels et des investisseurs.

Les résultats du quatrième trimestre de Tesla mettent en évidence les défis liés non pas tant au maintien de la croissance qu'au maintien des ventes au niveau actuel. En principe, depuis le quatrième trimestre 2022, nous observons des revenus presque constants et des marges plutôt en baisse, bien que celles-ci se soient légèrement améliorées au cours des derniers trimestres. Elles sont toutefois plus faibles qu'en 2022. Néanmoins, la baisse des prix et la diminution des marges peuvent être liées à une certaine stratégie visant à accroître leur part de marché et à surpasser la concurrence dans le domaine des nouvelles technologies et des nouveaux services.

Bien que les résultats financiers soient incontestablement décevants, la réaction du marché suggère que les investisseurs sont prêts à fermer les yeux sur ces échecs à court terme. Le succès futur de l'entreprise dépend de sa capacité à tenir ses promesses en matière de conduite autonome, à élargir sa gamme de produits et à naviguer dans le paysage changeant du marché des véhicules électriques. Elon Musk a montré à plusieurs reprises qu'il pensait complètement différemment des dirigeants des grandes entreprises automobiles, ce qui a finalement conduit Tesla à devenir la plus grande entreprise automobile du monde, en vendant une fraction de ce que vend la concurrence. Par conséquent, l'espoir demeure, mais il est possible qu'à un moment donné, le marché dise non.

L'action Tesla a perdu du terrain lors de la séance de mercredi, mais elle gagne actuellement près de 4 % dans les échanges d'après-séance, dans l'attente de nouvelles promesses de la part d'Elon Musk. Source : xStation5