Résultats défense Q1 2026 : Thales recule, RTX brille

La saison des résultats trimestriels du secteur défense entre dans sa phase la plus dense ce mardi 21 avril 2026, avec les publications de Thales, RTX et Northrop Grumman. Les trois valeurs offrent un tableau disparate : carnet de commandes au plus haut pour RTX, croissance organique forte mais titre en repli pour Thales, marges en redressement sur fond de croissance molle pour Northrop Grumman. Les actions du secteur restent sous tension après un recul d'environ 11% depuis leurs plus hauts de 2026, alors que les contrats majeurs continuent d'affluer vers les groupes européens et américains. Jeudi prochain, Safran, Saab, Dassault Aviation et Lockheed Martin prolongeront la séquence.

Thales : commandes en flèche mais sanction boursière

Prises de commandes : +23%, tirées à 100% par la défense

Les prises de commandes du groupe français ont progressé de 23% sur le premier trimestre, avec une croissance organique de 27%. Le dynamisme provient principalement des marchés développés (+31%), contre une progression de seulement 10% dans les économies émergentes. Ce découplage reflète l'accélération des dépenses militaires en Europe et en Amérique du Nord face aux tensions géopolitiques.

Le segment défense concentre l'intégralité de la hausse, avec une progression de 71% des prises de commandes sur le trimestre. Les segments cybersécurité et aérospatiale enregistrent en revanche des reculs modérés. Cinq commandes majeures ont été enregistrées contre une seule sur la même période un an plus tôt, signe de la montée en puissance des programmes lourds.

Le chiffre d'affaires atteint 5,31 milliards d'euros, en hausse de 7,2%, et dépasse le consensus établi à 5,16 milliards. La direction a reconduit l'ensemble de ses objectifs annuels : ratio book-to-bill supérieur à 1, croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7%, et marge EBIT ajustée comprise entre 12,6% et 12,8%.

Sanction boursière malgré la solidité des fondamentaux

Le titre Thales a reculé de plus de 4% ce mardi, à contre-courant de la lecture a priori favorable des chiffres. L'action s'échangeait autour de 263 euros avant l'ouverture, après une clôture précédente à 267,40 euros. La sanction des investisseurs traduit une prise de bénéfices après le parcours réalisé depuis le début de l'année, ainsi qu'une lecture prudente des mix sectoriels.

Le potentiel de valorisation repose désormais sur de grands contrats attendus dans les équipements orbitaux et les systèmes de défense anti-aérienne et antimissiles. Ces segments pourraient bénéficier d'une accélération des commandes européennes, alors que la fiabilité de l'engagement américain auprès de l'OTAN reste débattue. Cette dimension stratégique constitue un moteur spécifique pour Thales par rapport à ses concurrents américains.

Le consensus des analystes reste majoritairement orienté à l'achat, avec 10 recommandations favorables contre 2 à la vente. L'objectif de cours moyen à 12 mois ressort à 294,61 euros, avec un potentiel de hausse supérieur à 11% par rapport aux niveaux actuels. Les contrats à venir et la montée en cadence industrielle sur plusieurs programmes constituent les prochains catalyseurs à surveiller.

RTX Corp : guidance relevée sur une dynamique structurelle

Chiffre d'affaires de 22,1 milliards et BPA très au-dessus du consensus

RTX Corp a publié un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars au premier trimestre 2026, en hausse de 9% sur un an. Le carnet de commandes atteint 271 milliards de dollars (+25%), un niveau qui offre une visibilité particulièrement large sur les exercices à venir. Le BPA ajusté progresse de 21% à 1,78 dollar, nettement au-dessus du consensus établi autour de 1,50 dollar.

La décomposition par division livre un message homogène. Raytheon, Pratt & Whitney et Collins Aerospace affichent chacun une croissance organique de 10% du chiffre d'affaires et une progression du résultat ajusté supérieure à 20%. Collins fait exception sur la profitabilité avec une hausse limitée à 6%, en raison d'une exposition plus marquée au segment civil et de pressions tarifaires liées aux droits de douane.

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ALT suggéré : cours RTX Corp action défense résultats Q1 2026

La direction a relevé ses prévisions annuelles. Le chiffre d'affaires attendu pour l'exercice 2026 est désormais compris entre 92,5 et 93,5 milliards de dollars, pour un BPA ajusté anticipé entre 6,70 et 6,90 dollars et un free cash flow compris entre 8,25 et 8,75 milliards de dollars.

Positionnement structurel et catalyseurs à surveiller

RTX bénéficie de plusieurs tendances de fond sur le marché des équipements militaires. Le groupe combine une exposition aux missiles et systèmes de défense aérienne via Raytheon, à la propulsion aéronautique via Pratt & Whitney, et aux systèmes avioniques via Collins Aerospace. Cette diversification confère une résilience face aux cycles de dépenses propres à chaque segment.

Les objectifs annuels de la direction apparaissent modérés au regard des fondamentaux. La trajectoire de 9% de croissance au premier trimestre, combinée à la progression de 25% du carnet de commandes, laisse une marge d'exécution confortable. Le potentiel de révision à la hausse des estimations reste ouvert si la dynamique se maintient sur les trimestres suivants.

Les prochains catalyseurs à surveiller incluent les négociations autour des nouveaux contrats de la défense aérienne européenne et l'évolution des dépenses militaires américaines. La relation entre le moteur GTF de Pratt & Whitney et la cadence industrielle d'Airbus constitue également un point d'attention, dans un contexte de tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement aéronautiques.

Northrop Grumman : marges en redressement, croissance atone

Chiffre d'affaires de 9,8 milliards et marge en forte progression

Les résultats de Northrop Grumman sont jugés mitigés par les investisseurs. Le titre recule d'environ 2% dans les échanges after-hours, après avoir ouvert à 665,44 dollars vendredi. Le chiffre d'affaires ressort à 9,8 milliards de dollars, en hausse de seulement 4%, un rythme qui place le groupe en bas de tableau du secteur aérospatial et défense.

La direction maintient néanmoins son objectif annuel de chiffre d'affaires d'au moins 43,5 milliards de dollars. La guidance de BPA reste fixée dans la fourchette 27,40-27,90 dollars. La trajectoire annuelle implique une accélération marquée sur les trimestres suivants, conforme au profil saisonnier habituel de l'industrie défense, où le quatrième trimestre concentre traditionnellement les livraisons les plus importantes.

Le point le plus remarquable du trimestre concerne les marges. La marge opérationnelle moyenne passe de 6% à 10,8%, soit un redressement de 480 points de base sur un an. Cette inflexion valide l'idée que la phase d'investissements intensifs en R&D, notamment sur le bombardier B-21, commence à produire des effets positifs sur la profitabilité. Les analystes suivaient précisément cet indicateur avant la publication.

Programmes structurants et éléments moins lisibles

Au-delà des seuls chiffres financiers, la direction met en avant trois axes stratégiques. L'alignement du portefeuille avec les nouvelles priorités du Department of Defense américain, l'accélération de la production du bombardier B-21 Raider, et la montée en cadence du programme Sentinel de missile balistique intercontinental. Le premier vol du Sentinel est désormais attendu pour 2027.

Le rapport contient néanmoins deux éléments qui méritent un examen attentif. Les éliminations inter-segments progressent fortement, ce qui peut s'expliquer par le réalignement du portefeuille évoqué par la direction, même si l'ampleur de la variation peut susciter des interrogations. La ligne « Autre » affiche par ailleurs 280 millions de dollars de dépenses, sans contreparties évidentes.

Cette seconde ligne pourrait correspondre à des réévaluations, des pénalités contractuelles, des projets classifiés ou des avantages du personnel. Lors de la conférence téléphonique, la direction sollicite de fait le bénéfice du doute de la part des investisseurs. La réaction modérément négative du titre en after-hours suggère que ce bénéfice ne sera accordé qu'avec réserve, le temps que les prochains trimestres clarifient ces postes.

❓ FAQ

Pourquoi les actions du secteur défense reculent-elles malgré de bons résultats ?

Les actions défense ont subi une prise de bénéfices après un parcours de plusieurs mois qui a porté les valorisations à des niveaux élevés. Les investisseurs sanctionnent désormais tout résultat qui n'offre pas de surprise positive suffisamment marquée. Le cas de Thales, qui recule de 4% malgré des commandes en hausse de 23%, illustre cette exigence accrue du marché.

Quelles sont les perspectives du secteur défense en 2026 ?

Les perspectives du secteur défense restent portées par l'accélération des dépenses militaires en Europe et les tensions géopolitiques persistantes. Les carnets de commandes offrent une visibilité de plusieurs années, avec RTX qui dépasse les 271 milliards de dollars et un taux de croissance de 25%. Les interrogations portent sur la capacité des groupes à exécuter ces commandes dans des délais raisonnables.

Quels catalyseurs surveiller après les résultats de Thales, RTX et Northrop Grumman ?

Les prochains rendez-vous importants incluent les publications de Safran, Saab, Dassault Aviation et Lockheed Martin prévues jeudi. Ces résultats compléteront la lecture du trimestre sur le secteur aéronautique-défense. Les décisions budgétaires européennes et américaines sur les programmes d'armement constitueront les catalyseurs fondamentaux à plus long terme.

Comment s'exposer au secteur défense sur les marchés financiers ?

L'exposition au secteur défense peut passer par l'achat direct d'actions de groupes spécialisés (Thales, RTX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Safran, Dassault Aviation, Saab, Leonardo) ou via des ETF thématiques qui répliquent un panier diversifié de valeurs aérospatiales et militaires. Chaque approche présente un profil risque-rendement différent selon la concentration sectorielle et géographique.

Pourquoi la marge de Northrop Grumman progresse-t-elle autant ?

La marge opérationnelle moyenne de Northrop Grumman passe de 6% à 10,8% grâce à la sortie progressive de la phase d'investissements lourds en R&D, notamment sur le programme B-21 Raider. L'alignement du portefeuille avec les nouvelles priorités du DoD américain et la montée en cadence des programmes existants soutiennent cette dynamique. Le redressement devra être confirmé sur les trimestres suivants pour emporter pleinement la conviction des investisseurs.