Résultats du quatrième trimestre de BlackRock : bénéfice supérieur aux attentes

BlackRock Inc. (BLK.US) a annoncé mercredi des résultats solides pour le quatrième trimestre 2024, avec une hausse de ses actions pouvant atteindre 2,7 % dans les échanges avant l'ouverture des marchés, après des bénéfices ajustés ayant surpassé les prévisions des analystes. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a affiché une croissance robuste sur ses plateformes, en particulier dans les ETF et les marchés privés, bien que les actifs sous gestion aient légèrement manqué les attentes. La surprise sur les bénéfices a été positive, avec un bénéfice par action (EPS) supérieur aux prévisions de 4,1 %. BlackRock a enregistré une performance exceptionnelle au quatrième trimestre, avec des flux nets forts dans les ETF et une expansion des marchés privés, tandis que son segment de services technologiques a continué de montrer des signes de dynamisme. L'entreprise a profité d'un engagement accru des clients et d'une croissance significative des investissements alternatifs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats de BlackRock pour le quatrième trimestre 2024 : Revenus : 5,68 milliards de dollars contre 5,59 milliards attendus (+23 % en glissement annuel)

EPS ajusté : 11,93 $ contre 11,46 $ attendu (contre 9,66 $ l’an dernier)

Actifs sous gestion : 11,55 trillions de dollars contre 11,66 trillions attendus (+15 % en glissement annuel)

Flux nets : 281,42 milliards de dollars contre 198,41 milliards attendus (+194 % en glissement annuel)

Revenus des frais de gestion de base et des revenus de prêt de titres : 4,42 milliards de dollars contre 4,38 milliards attendus

Revenus des services technologiques : 428 millions de dollars contre 417,5 millions attendus

Marge d'exploitation ajustée : 45,5 % contre 44,8 % attendue Performance par segment : Flux nets à long terme : 200,67 milliards de dollars (contre 159,93 milliards attendus)

Flux nets des actions : 126,57 milliards de dollars (contre 73,47 milliards attendus)

Flux nets des titres à revenu fixe : 23,78 milliards de dollars

Flux nets institutionnels : 53,38 milliards de dollars

Flux nets de détail : 4,65 milliards de dollars

Frais de performance des conseils en investissement : 451 millions de dollars (contre 369,5 millions attendus) Développements stratégiques et perspectives pour 2025 : Acquisition de Global Infrastructure Partners pour 12,5 milliards de dollars

Fermetures en cours des acquisitions de HPS Investment Partners (12 milliards de dollars) et Preqin Ltd. (3,1 milliards de dollars)

Lancement du Bitcoin ETF avec une forte croissance, dépassant les 50 milliards de dollars d’actifs

Le marché des ETF a attiré 390 milliards de dollars de flux en 2024

Flux annuels totaux record de 641 milliards de dollars sur tous les produits Le PDG Larry Fink a exprimé une forte confiance dans la trajectoire de l'entreprise, déclarant : "BlackRock entre dans 2025 avec plus de croissance et un potentiel de hausse que jamais. Ce n'est que le début." L'expansion stratégique de l'entreprise dans les marchés privés, via ses récentes acquisitions, la positionne pour concurrencer des leaders du secteur tels que Blackstone, KKR et Apollo Global Management. L'entreprise a également annoncé plusieurs changements de direction, dont Joe DeVico, qui devient responsable de l’activité client pour les Amériques, et la création d’un nouveau bureau mondial des partenaires pour superviser les relations avec les investisseurs majeurs, suite au départ de Mark Wiedman, un vétéran de 20 ans de la société. L'action gagne 2,7 % dans les échanges avant l'ouverture des marchés, atteignant 989 $. Source : xStation

