Résultats financiers à venir de Meta : la transformation vers l'IA sera-t-elle bien accueillie par le marché ?

Meta Platforms (META.US) publiera aujourd'hui son rapport sur les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025. L'action a connu une solide hausse de plus de 6 % en deux semaines, bien qu'elle soit stable aujourd'hui. Depuis le début de l'année, l'action Meta a progressé de 27,41 % et, depuis les creux enregistrés début avril, elle a bondi de 54,80 %. L'activité publicitaire de la société reste le principal moteur de croissance. Le marché anticipe une augmentation à deux chiffres tant en volume qu'en chiffre d'affaires. Les prévisions consensuelles de FactSet et Bloomberg tablent sur un chiffre d'affaires trimestriel de 49,5 milliards de dollars. Les investisseurs seront également attentifs aux dépenses d'investissement (capex). Meta publie traditionnellement ses prévisions actualisées en matière de capex au troisième trimestre, et cette fois-ci, le marché anticipe une hausse d'environ 40 % des dépenses l'année prochaine, alimentée par d'importants investissements dans les centres de données et les infrastructures d'intelligence artificielle. Principales prévisions financières Chiffre d'affaires (T3) : 49,5 milliards de dollars, +22 % en glissement annuel – le taux de croissance le plus rapide de cette année.

49,5 milliards de dollars, – le taux de croissance le plus rapide de cette année. Bénéfice par action : 6,72 dollars, +11 % en glissement annuel.

6,72 dollars, Impressions publicitaires : +10,8 % ; prix moyen des publicités : +10,5 %.

+10,8 % ; +10,5 %. Marge d'exploitation : estimée à 39 %.

estimée à Capex 2025 : environ 69 milliards de dollars , avec des prévisions potentielles de 97 à 103 milliards de dollars pour 2026.

environ , avec des prévisions potentielles de Utilisateurs actifs quotidiens dans l'écosystème Meta : 3,48 milliards. Les investissements dans l'IA sous surveillance La transformation continue de Meta vers l'intelligence artificielle a un impact croissant sur son bilan. Les dépenses d'investissement d'environ 70 milliards de dollars prévues cette année, combinées à un financement privé de 27 à 30 milliards de dollars provenant de Blue Owl Capital et de PIMCO, soulignent l'ampleur des ambitions de l'entreprise. Ces fonds serviront à soutenir l'expansion des centres de données Hyperion et les projets de développement à long terme dans le domaine de l'IA. Contrairement à Microsoft ou Amazon, Meta développe des capacités informatiques exclusivement pour son propre écosystème, ce qui rend ces investissements stratégiques, mais également plus risqués en cas de ralentissement de la croissance des revenus publicitaires. Ce que le marché observe Les investisseurs acceptent actuellement l'augmentation des dépenses d'investissement, les considérant comme justifiées par les avantages potentiels d'un engagement accru des utilisateurs et d'une plus grande efficacité publicitaire. Cependant, les prévisions pour 2026 pourraient mettre à l'épreuve cet optimisme. Les analystes s'attendent à environ 72 milliards de dollars de dépenses d'investissement pour 2025, et peut-être plus de 100 milliards de dollars pour 2026. Perspectives Les résultats de Meta devraient confirmer la solidité des flux de trésorerie générés par la publicité, mais l'équilibre entre les investissements agressifs dans l'IA et la croissance des bénéfices déterminera la réaction du marché. Si la société signale des dépenses excessives pour 2026 ou montre des signes de ralentissement de la publicité, les actions pourraient corriger après leurs récents gains. À l'inverse, les progrès réalisés dans le domaine de l'IA ou l'engagement accru des utilisateurs pourraient renforcer la position de Meta sur le marché et justifier sa valorisation élevée.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."