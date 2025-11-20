Walmart publie des résultats solides au T3 FY26, le cours bondit de plus de 6 %

Walmart a annoncé cette après-midi une croissance solide de ses revenus au cours du troisième trimestre de l’exercice 2026, affichant une hausse de 5,8 % en devises constantes. L’accent a été mis sur les activités à marge plus élevée, comme la publicité, et sur des investissements ciblés pour améliorer l’expérience client et membre via des innovations omnicanales et une intégration technologique accrue. Sur le plan opérationnel, la croissance des revenus s’est accompagnée d’une maîtrise des coûts et d’un pilotage rigoureux des stocks. Le segment e‑commerce global a enregistré une progression de 27 %, portée par la forte demande pour des solutions de livraison rapide et adaptées. Parallèlement, la publicité globale (incluant notamment les activités de Walmart Connect) a bondi de 53 %, avec une croissance de 33 % aux États‑Unis. Aux États‑Unis, l’e‑commerce a connu une croissance de 28 %, avec une accélération des commandes remplies en magasin puis livrées en moins de trois heures — ces canaux expéditifs ont progressé de près de 70 %. Le segment Sam’s Club aux États‑Unis a lui aussi performé, avec une croissance e‑commerce de 22 %, stimulée par l’adoption croissante des solutions digitales telles que Scan & Go et la livraison ou collecte depuis les clubs. À l’international, le groupe a affiché de solides performances, soutenues entre autres par Flipkart, la Chine et Walmex. Le segment international a livré une croissance de l’e‑commerce de 26 % et une hausse de près de 17 % de son résultat d’exploitation ajusté, portée par une amélioration du mix d’activité, une meilleure rentabilité e‑commerce et la croissance des revenus d’adhésion. Enfin, Walmart a dégagé un flux de trésorerie d’exploitation de 27,5 milliards $, et un flux de trésorerie disponible (free cash flow) de 8,8 milliards $, ce qui lui permet de continuer à investir dans ses moteurs de croissance à long terme tout en redistribuant du capital à ses actionnaires. Le groupe affirme que ces résultats illustrent la solidité et la résilience de son modèle d’affaires, et ambitionne d’augmenter ses marges et retours actionnaires à horizon années prochaines. Le cours de bourse a bondi suite à l’annonce et est en hausse de plus de 6% à l'heure actuelle. WMT.US (W1) Source: xstation5

