Points clés Objectif CET1 porté à 13% en 2027 grâce à la profitabilité, la croissance modérée des actifs et les cessions d’actifs non stratégiques.

ROTE confirmé à 13% en 2028, avec un focus sur l’efficacité opérationnelle et les métiers stratégiques du Groupe.

Politique de distribution aux actionnaires attractive, avec un programme de rachat d’actions de 1,15 Md€ en novembre 2025.

BNP Paribas a annoncé la révision à la hausse de son objectif de ratio CET1, désormais fixé à 13% à l’horizon 2027. Cette progression repose sur trois leviers principaux : l’amélioration de la profitabilité du Groupe et son impact sur la génération organique de capital, une croissance modérée des actifs pondérés estimée à environ +2% par an, et l’accélération des cessions d’actifs non stratégiques. L’amélioration de la profitabilité se traduit par la confirmation d’un ROTE à 13% en 2028, soit une hausse de 210 points de base par rapport à 2024. Deux tiers de cette progression proviennent des plans stratégiques déjà en cours dans les métiers BCEF, Personal Finance, BCEB et Asset Management, qui représentent un tiers des actifs pondérés du Groupe. Le tiers restant de l’amélioration du ROTE sera assuré par les autres métiers stratégiques du Groupe, poursuivant une croissance disciplinée axée sur l’efficacité opérationnelle. Au niveau du Groupe, BNP Paribas s’engage également dans une maîtrise rigoureuse des coûts, avec un objectif de coefficient d’exploitation de 61% en 2026 et de 58% en 2028. Par ailleurs, la quote-part de l’excédent de capital au-delà du ratio CET1 de 13% destinée à être redistribuée aux actionnaires sera déterminée chaque année, assurant une politique de distribution attractive et disciplinée. Dans ce cadre, un programme de rachat d’actions de 1,15 milliard d’euros sera lancé en novembre 2025, en anticipation de la distribution du résultat 2025 et après autorisation de la BCE. Enfin, la trajectoire de croissance et de rentabilité du Groupe à l’horizon 2028 sera précisée lors de la publication des résultats 2025, tandis que le plan 2027-2030 sera présenté début 2027. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général, souligne que ces mesures s’inscrivent dans la continuité de la stratégie du Groupe, renforcent son profil de rentabilité et permettent de rester attentif aux attentes des actionnaires. L'annonce en pré-ouverture a fait bondir le titre, qui clôture sa journée en hausse de 4,4%. BNP.FR (W1) Source: xstation5

