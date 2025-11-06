Résultats financiers de Qualcomm pour le quatrième trimestre 2025 : des résultats solides malgré des contraintes fiscales et la prudence du marché

Qualcomm a annoncé des résultats supérieurs aux prévisions pour la clôture de l'exercice 2025, dépassant le consensus sur tous les indicateurs clés et offrant des prévisions optimistes pour le prochain trimestre. Cependant, malgré ces solides performances opérationnelles, les actions ont reculé d'environ 2,3 % après la clôture de la bourse, les investisseurs ayant intégré un impact fiscal ponctuel aux États-Unis et s'étant interrogés sur la question de savoir si la récente reprise de la société avait devancé les fondamentaux.

Aperçu des performances financières

Chiffre d'affaires ajusté : 11,27 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente (consensus : 10,77 milliards de dollars)

Bénéfice par action ajusté : 3,00 dollars par action, contre 2,69 dollars il y a un an (consensus : 2,88 dollars)

Bénéfice d'exploitation ajusté : 3,81 milliards de dollars, +8,6 % a/a (consensus : 3,65 milliards de dollars)

Chiffre d'affaires QCT (segment des puces) : 9,82 milliards de dollars, +13 % a/a (consensus : 9,35 milliards de dollars)

Chiffre d'affaires QTL (licences) : 1,41 milliard de dollars, en baisse de 7,4 % à/a de l'année précédente (consensus : 1,36 milliard de dollars)

La croissance a été principalement tirée par la division téléphonie mobile, qui a généré un chiffre d'affaires de 6,96 milliards de dollars (+14 %), reflétant les très bons lancements d'appareils Android et de produits phares. L'activité automobile a progressé de 17 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars, tandis que le segment IoT a augmenté de 7,4 % pour atteindre 1,81 milliard de dollars.

Les résultats annuels ont également révélé une croissance de 18 % des revenus QCT hors Apple et de 27 % des ventes combinées des secteurs automobile et IoT, ce qui constitue une preuve essentielle de la diversification stratégique de Qualcomm au-delà des smartphones.

Prévisions et incidence fiscale

Pour le premier trimestre fiscal 2026, Qualcomm a annoncé :

Chiffre d'affaires : 11,8 milliards de dollars à 12,6 milliards de dollars (consensus : 11,59 milliards de dollars)

Bénéfice par action ajusté : 3,30 à 3,50 dollars (consensus : 3,26 dollars)

Chiffre d'affaires QCT : 10,3 à 10,9 milliards de dollars (consensus : 10,1 milliards de dollars)

Chiffre d'affaires de QTL : 1,4 milliard à 1,6 milliard de dollars

Malgré des perspectives optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, Qualcomm a enregistré une dépréciation de 5,7 milliards de dollars liée à un ajustement de la législation fiscale américaine, ce qui s'est traduit par une perte nette de 3,12 milliards de dollars pour le trimestre. La société prévoit que l'adoption du cadre de l'impôt minimum de remplacement (AMT) stabilisera son taux d'imposition effectif à long terme autour de 13 à 14 %, soit un niveau inférieur à celui qu'elle aurait dû supporter autrement.

Dynamique commerciale et orientation stratégique

Le PDG Cristiano Amon a souligné la transformation en cours de Qualcomm en un acteur diversifié du secteur des semi-conducteurs, citant la forte traction des puces automobiles, la croissance de l'IoT et la nouvelle dynamique des processeurs IA et PC.

La société a récemment dévoilé sa plateforme AI 100 Ultra et ses puces Snapdragon de nouvelle génération, dans le but d'étendre l'informatique IA aux centres de données et aux appareils personnels. La première puce IA majeure de la société pour les centres de données devrait être commercialisée en 2026, avec Humain, une start-up saoudienne spécialisée dans l'IA, comme premier client.

M. Amon a également réaffirmé son optimisme concernant la pile de conduite automatisée de Qualcomm et les nouveaux contrats remportés dans le domaine des véhicules connectés, deux catalyseurs de croissance à long terme destinés à compenser la perte progressive de l'activité modem d'Apple, alors que le fabricant d'iPhone passe à des composants internes.

Paysage concurrentiel et contexte macroéconomique

Qualcomm reste profondément lié aux appareils mobiles, mais sa diversification dans l'automobile, l'IoT et l'informatique IA équilibre progressivement son exposition cyclique aux téléphones portables. L'environnement concurrentiel est en pleine mutation, notamment avec Apple qui conçoit ses propres modems et son rival MediaTek qui se lance dans les appareils Android haut de gamme.

La société devrait également bénéficier du dégel géopolitique après que le président Donald Trump et le président Xi Jinping ont convenu de mettre fin aux enquêtes antitrust, ce qui pourrait réduire la pression réglementaire et celle exercée sur la chaîne d'approvisionnement dans le trade des puces entre les États-Unis et la Chine.

Conclusions

Le trimestre affiche une « solide progression », grâce à des résultats supérieurs aux attentes dans tous les domaines et à une amélioration de la gamme de produits. Cependant, les marges d'exploitation ont été légèrement inférieures aux prévisions, et la réaction mitigée du marché reflète des attentes exagérées après la hausse des actions avant la publication des résultats.

D'un point de vue stratégique, le trimestre de Qualcomm montre que la société a réussi sa transition. Sur le plan opérationnel, l'activité principale des puces continue de surpasser ses concurrents dans les segments grand public et industriel. L'ajustement fiscal masque ce qui aurait autrement été un trimestre très solide, confirmant la force d'exécution dans des conditions macroéconomiques et concurrentielles difficiles.

Cependant, les attentes des investisseurs sont devenues difficiles à satisfaire dans le contexte actuel de reprise du secteur des semi-conducteurs. Comme on l'a vu avec AMD et Micron, les marchés exigent désormais une accélération démontrable des bénéfices grâce à l'IA, et pas seulement une amélioration progressive.

L'orientation très consommateur de Qualcomm et son exposition plus modeste à l'IA ont peut-être limité l'enthousiasme par rapport à des entreprises comme Nvidia ou Arm.

Cela dit, la voie vers la diversification — via les marchés de l'automobile, de l'IA de pointe et des PC — reste intacte et crédible. Les 12 à 18 prochains mois permettront de tester la capacité de Qualcomm à tirer parti de ce positionnement, en particulier avec le lancement de puces IA pour PC destinées à rivaliser avec la série M d'Apple et les nouvelles gammes accélérées par l'IA d'AMD.

Source: xStation5