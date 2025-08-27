Résultats trimestriels de NVIDIA : le géant de l'IA va-t-il encore surprendre le marché ?

Aujourd'hui, après la clôture du marché, Nvidia (NVDA.US) publiera ses résultats financiers. Après des gains dynamiques ces derniers mois, les actions de la société restent proches de leurs plus hauts historiques, même si elles ont connu une légère correction ces dernières semaines. Nvidia se trouve actuellement à des niveaux de valorisation proches de leurs records, ce qui fait des résultats du deuxième trimestre un facteur clé susceptible de déterminer l'orientation future du cours de l'action. Avec des valorisations aussi élevées, la société est particulièrement sensible à une volatilité accrue. Le marché des options évalue le mouvement potentiel des cours après la publication des résultats à environ 8,5 %. L'analyse du marché des options suggère une variation possible de la valeur boursière de Nvidia d'environ 260 milliards de dollars en réaction à l'annonce des résultats.

Source: xStation5

Perspectives pour le deuxième trimestre 2026

Les analystes prévoient que le chiffre d'affaires de Nvidia pour le deuxième trimestre 2026 atteindra environ 46,23 milliards de dollars, ce qui indique une forte croissance continue par rapport aux périodes précédentes. Le segment des centres de données, un moteur de croissance clé, devrait générer environ 41,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soutenant une expansion significative des solutions pour centres de données et d'intelligence artificielle. Bien que moins important en termes de chiffre d'affaires, le segment des jeux vidéo reste un segment important, avec des prévisions d'environ 3,82 milliards de dollars.

Le bénéfice net est estimé à environ 24,92 milliards de dollars, ce qui reflète une rentabilité très élevée et soutenue, avec une marge nette de 54 %. Le bénéfice par action (BPA) ajusté est estimé à environ 1,01 dollar.

L'augmentation prévue de la rentabilité se reflète également dans la marge d'exploitation, qui devrait s'établir à environ 63,5 %, soulignant l'efficacité de la gestion des coûts et la forte valeur ajoutée offerte par l'entreprise. Les dépenses de recherche et développement, essentielles à la poursuite de l'innovation de l'entreprise, sont estimées à environ 4,44 milliards de dollars, soit près de 10 % du chiffre d'affaires.

Le flux de trésorerie disponible devrait s'élever à environ 23,8 milliards de dollars, ce qui indique une forte génération de trésorerie et une stabilité financière, permettant de nouveaux investissements et une croissance supplémentaire.

Nvidia continue de bénéficier d'une position forte sur le marché grâce à la demande croissante de technologies liées à l'IA et à l'expansion des segments des centres de données et des graphiques. Les investisseurs suivront de près non seulement les résultats financiers, mais aussi les prévisions concernant la production de puces, la dynamique de la demande pour les nouveaux modèles de GPU et l'impact de facteurs externes tels que les contraintes de disponibilité des matériaux.

Données financières et opérationnelles estimées de Nvidia pour le deuxième trimestre 2026

Chiffre d'affaires :

Chiffre d'affaires total : 46,23 milliards de dollars

Chiffre d'affaires des centres de données : ~41,25 milliards de dollars Informatique : ~34,1 milliards de dollars Réseaux : ~5,1 milliards de dollars

Jeux : ~3,82 milliards de dollars

Visualisation professionnelle : ~0,53 milliard de dollars

Automobile : environ 0,59 milliard de dollars

OEM et autres : environ 0,11 milliard de dollars

Rentabilité :

Résultat d'exploitation ajusté (EBIT) : environ 29,36 milliards de dollars

EBITDA : environ 29,58 milliards de dollars

Marge d'exploitation (marge EBIT) : 63,5 %

Résultat net ajusté : environ 24,92 milliards de dollars

Marge nette : 54 %

Bénéfice par action (BPA) :

BPA dilué ajusté : 1,01 $

BPA dilué selon les PCGR : ~0,95 $

Coûts et dépenses :

Dépenses de R&D : ~4,44 milliards de dollars (~9,6 % du chiffre d'affaires)

Total des dépenses d'exploitation : ~4,02 milliards de dollars

Frais de vente, généraux et administratifs : ~0,75 milliard de dollars

Flux de trésorerie :

Flux de trésorerie disponible : ~23,8 milliards de dollars

Dépenses d'investissement (CapEx) : ~1,12 milliard de dollars

Ratios financiers :

Marge brute : ~72,1 %

Rendement des actifs (ROA) : ~37,9 %

Rendement des capitaux propres (ROE) : ~97,4 %

Restrictions à l'exportation et leur impact

Nvidia a enregistré une importante dépréciation de 5,5 milliards de dollars sur ses stocks de puces destinées au marché chinois, illustrant clairement l'ampleur des problèmes causés par les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis. Au cours du premier trimestre fiscal de 2026, la société a perdu environ 700 millions de dollars de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction d'expédier des puces H20, et l'impact total des restrictions au cours des trimestres suivants devrait être nettement plus important.

La récente autorisation accordée par les autorités américaines d'exporter des processeurs vers la Chine, bien que soumise à une taxe de 15 % sur les revenus, ouvre de nouvelles perspectives pour Nvidia sur ce marché stratégiquement important. La Chine reste l'un des marchés technologiques les plus importants et les plus dynamiques au monde, avec une demande énorme en solutions d'IA et en infrastructure de serveurs. La possibilité de reprendre les exportations de puces permet à Nvidia de rester compétitive face à des concurrents locaux de plus en plus nombreux et de tirer parti des investissements croissants des entreprises et institutions chinoises dans le développement de l'IA.

Concurrence entre Nvidia et AMD

La rivalité entre Nvidia et AMD est un élément clé dans le paysage des processeurs graphiques et des solutions d'IA. Les deux entreprises développent constamment leurs technologies, cherchant à conquérir la plus grande part des segments en pleine croissance de l'IA et des centres de données. Nvidia, grâce à son architecture Blackwell avancée et à son solide écosystème de GPU, conserve un avantage en termes de performances et un environnement de développement logiciel important pour les entreprises clientes.

De son côté, AMD investit massivement dans le développement de ses processeurs graphiques et de ses puces, offrant des prix compétitifs et une compatibilité accrue avec les plateformes d'IA. L'entreprise étend agressivement sa présence sur les marchés asiatiques, y compris en Chine, ce qui pose des défis supplémentaires à Nvidia compte tenu des restrictions à l'exportation et de la pression sur les prix.

Cette concurrence stimule l'innovation et accélère le développement des technologies d'IA, mais elle augmente également la pression sur les marges, obligeant les deux entreprises à trouver en permanence un équilibre entre la qualité, le prix et la rapidité de lancement des nouveaux produits.

Évaluation

Nvidia reste une entreprise très cotée, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel actuellement autour de 45,6. Cela indique que les investisseurs s'attendent à une croissance dynamique continue des revenus et des bénéfices, mais une telle valorisation signifie également que l'entreprise doit relever le défi de répondre à ces attentes ambitieuses.

L'analyse des niveaux historiques du ratio cours/bénéfice prévisionnel montre que la valorisation actuelle est proche des limites supérieures observées ces dernières années, ce qui suggère que le marché valorise Nvidia à un niveau proche des sommets du cycle précédent. Une telle valorisation laisse peu de marge pour d'éventuelles déceptions en matière de bénéfices ou des signaux négatifs du marché, qui pourraient déclencher une forte correction du cours de l'action.

La valorisation élevée de Nvidia repose sur sa position clé dans le segment des processeurs graphiques et des solutions d'IA, son avantage technologique et la demande croissante de puces avancées pour les centres de données et l'IA. Toutefois, les investisseurs doivent surveiller les risques liés à la pression réglementaire, aux restrictions à l'exportation et à la concurrence croissante d'AMD et d'autres acteurs.