AbbVie atteint son plus bas niveau depuis un mois après la publication de ses résultats financiers.

AbbVie dépasse les prévisions de bénéfices, mais subit la pression du ralentissement des ventes dans les domaines de l'oncologie et de l'esthétique. L'action est en baisse de près de 4 % aujourd'hui, tombant à son plus bas niveau depuis le 26 septembre. Bénéfices : le BPA ajusté s'est établi à 1,86 $ , dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,77 $ (FactSet).

le BPA ajusté s'est établi à , dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur (FactSet). Chiffre d'affaires : il a atteint 15,7 milliards de dollars, dépassant les 15,5 milliards de dollars attendus.

Perspectives : la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, témoignant ainsi de sa confiance dans ses activités principales.

Points faibles : la croissance dans les domaines de l'oncologie et de l'esthétique, notamment le Botox et le Juvederm, a ralenti et n'a pas répondu aux attentes du marché.

Le ralentissement dans le domaine de l'esthétique peut être considéré comme un baromètre du sentiment des consommateurs, suggérant une tendance à la prudence dans la demande de soins de santé discrétionnaires. Les segments immunologie et neurosciences d'AbbVie ont enregistré une forte croissance à deux chiffres, avec des revenus en hausse de 12 % et 20 % respectivement. Les médicaments phares Skyrizi et Rinvoq ont continué à surperformer, consolidant le leadership d'AbbVie dans le domaine des traitements auto-immuns. Le médicament anti-inflammatoire Humira, autrefois dominant, a vu son chiffre d'affaires chuter de 55 % pour atteindre 993 millions de dollars, les biosimilaires moins chers continuant à éroder sa part de marché après la perte de son exclusivité en 2023. D'autres divisions ont également connu des difficultés : Oncologie : baisse de 0,3 % pour atteindre 1,68 milliard de dollars

baisse de 0,3 % pour atteindre 1,68 milliard de dollars Esthétique (Botox, Juvederm) : baisse de 3,7 % pour atteindre 1,19 milliard de dollars La faiblesse du secteur de l'esthétique, souvent considéré comme un indicateur du sentiment des consommateurs, a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à l'évolution de la demande en matière de dépenses de santé discrétionnaires. Les résultats d'AbbVie mettent en évidence une entreprise en pleine transition réussie, son nouveau portefeuille de médicaments compensant le déclin d'Humira. Cependant, la faiblesse des secteurs de l'oncologie et de l'esthétique a pesé sur le sentiment, entraînant un recul marqué du titre malgré des prévisions optimistes et une croissance des dividendes. Source: xStation5

