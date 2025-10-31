Résumé quotidien : Sentiment à Wall Street malgré la baisse des taux de la Fed et l'accord conclu avec la Chine. Le dollar américain s'apprécie.

Après une séance globalement négative en Europe, où les principaux indices tels que le DAX, le FTSE 100 et le CAC40 ont reculé entre 0,4 % et 0,65 %, Wall Street contribue également à l'affaiblissement du sentiment en fin de semaine. Les contrats à terme US100 et US500 s'échangent à la baisse aujourd'hui, même s'il convient de noter que les actions restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques.

Les métaux précieux sont sous pression, l'or reculant de près de 1 % alors que le dollar américain se renforce. La paire EUR/USD a chuté à son plus bas niveau depuis début août, tandis que le marché table désormais sur une probabilité de 50 % de baisse des taux de la Fed en décembre, contre 90 % avant la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine. Le PMI de Chicago a atteint 43,8 en octobre , dépassant les attentes de 42,3 et en hausse par rapport à 40,6 précédemment.

L'accord entre les États-Unis et la Chine, qui semble avoir au moins répondu aux attentes du marché, et la récente baisse des taux de la Fed n'ont pas réussi à déclencher des gains à Wall Street. Un sentiment de prudence s'est manifesté sur les marchés boursiers mondiaux ces derniers jours.

Les actions Apple ont effacé la quasi-totalité de leurs gains postérieurs à la publication des résultats, tandis qu'Amazon a bondi de plus de 10 % à la suite d'un rapport trimestriel solide et de prévisions optimistes. Scott Bessent a souligné aujourd'hui que l'accord commercial avec la Chine est prévu pour une durée de 12 mois, bien que Donald Trump ait déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit « durable ».

Les marchés ont à peine réagi à cette nouvelle et, fait intéressant, les actions chinoises ont également reculé ces derniers jours malgré des développements qui semblent positifs pour les entreprises chinoises. M. Trump a également laissé entendre qu'il souhaitait réduire les droits de douane sur la Chine de 10 points de pourcentage supplémentaires, ramenant le taux effectif de 47 % actuellement à 37 % (il était de 57 % avant le sommet de l'APEC).

La Bank of America a estimé que les actions chinoises et l'or pourraient surperformer dans un contexte de surchauffe du marché boursier américain. Les Magnificent Seven se négocient à 31 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, tandis que le S&P 500 se négocie à 23 fois, contre une moyenne sur 20 ans proche de 16.

Les actions d'AbbVie ont chuté de plus de 5 % après la publication des résultats. La société a dépassé les prévisions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais a déçu en termes de croissance de son segment oncologie. Parallèlement, MicroStrategy a gagné plus de 4 % après que le plus grand détenteur mondial de bitcoins ait annoncé des bénéfices records au troisième trimestre.

L'une des sociétés les moins performantes du marché américain aujourd'hui est Meta Platforms. Le géant des médias sociaux a prolongé ses pertes en raison des inquiétudes liées à un « surinvestissement » dans l'intelligence artificielle.

La hausse des dépenses d'investissement liées à l'IA devrait peser sur le flux de trésorerie disponible à court terme, ce qui a incité la Deutsche Bank à revoir à la baisse ses prévisions pour la société.

Les prix du pétrole ont d'abord baissé, mais ont rapidement récupéré la plupart de leurs pertes après que Trump a déclaré que les États-Unis ne prévoyaient aucune opération militaire au Venezuela. Le brut Brent (OIL) s'échange désormais en hausse de près de 1 %. Sur le marché des céréales, les contrats à terme sur le blé sont en hausse de plus de 1,5 %.

Le sentiment du marché reste mitigé, tandis que le Bitcoin a reculé sous la barre des 110 000 dollars avant l'expiration prochaine du marché des options. Le positionnement gamma des courtiers suggère que le niveau de 113 000 à 114 000 dollars pourrait s'avérer crucial : un dépassement de ce niveau pourrait alimenter une nouvelle dynamique haussière, les teneurs de marché ajoutant des positions longues liées à la couverture.

