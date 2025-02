Résumé quotidien : Apple annonce un investissement majeur aux États-Unis 💰 et Starbucks supprime des emplois ✂️

Les indices américains ont affiché des performances mitigées, le S&P 500 progressant de 0,1 %, le Nasdaq 100 chutant de 0,4 % et le Dow Jones Industrial Average gagnant 0,4 %, les investisseurs se préparant aux résultats de Nvidia et aux données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine.

Apple (AAPL) a annoncé son intention d'investir plus de 500 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, notamment dans une nouvelle usine de fabrication, en doublant son fonds de fabrication avancée pour le porter à 10 milliards de dollars et en embauchant 20 000 personnes principalement dans la R&D, l'ingénierie du silicium et le développement de l'IA.

Starbucks (SBUX) supprimera 1 100 emplois au niveau du groupe et plusieurs centaines de postes supplémentaires à l'échelle mondiale, alors que le PDG Brian Niccol met en œuvre son plan de redressement visant à simplifier la structure de l'entreprise et à créer des « équipes plus petites et plus agiles ».

L'administration Trump a publié un mémorandum ordonnant au Comité des investissements étrangers aux États-Unis de freiner les dépenses chinoises dans des secteurs stratégiques américains, a proposé des taxes sur les navires construits en Chine et a demandé au Mexique d'imposer des droits de douane sur les importations chinoises.

L'action Palantir (PLTR) a chuté de 10 %, prolongeant une baisse de plus de 25 % sur quatre jours, en raison des craintes que les éventuelles réductions budgétaires du Pentagone n'aient un impact sur les contrats gouvernementaux de la société de logiciels de données.

L'action Nvidia s'est redressée après une baisse de 3 % en début de semaine, avant la publication de ses résultats mercredi, tandis que l'exposition nette des fonds spéculatifs aux mégacapitalisations des Sept Magnifiques a atteint son plus bas niveau depuis avril 2023.

Les actions de Microsoft ont baissé après qu'un analyste a signalé que la société avait abandonné certains contrats de location de centres de données d'IA, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la sursécurisation de la capacité de calcul pour les applications d'intelligence artificielle.

Citadel Securities cherche à devenir un fournisseur de liquidités en cryptomonnaie sur des bourses telles que Coinbase, Binance et Crypto.com, pariant sur l'adhésion du président Trump à ce secteur pour stimuler la croissance des actifs numériques.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, le rendement à 10 ans chutant de trois points de base à 4,41 %, tandis que l'indice Bloomberg Dollar Spot est resté relativement inchangé.

Berkshire Hathaway a bondi de 4 % grâce à une hausse de 71 % de son bénéfice d'exploitation, tandis qu'Alibaba Group a chuté de 10 % dans un contexte d'engagement de dépenses de 53 milliards de dollars en matière d'IA et de tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Le DAX termine la journée en hausse de 1 % après l'annonce des résultats des élections allemandes. La coalition CDU et CSU a remporté 28,5 % des voix, devenant clairement la faction la plus forte, suivie par l'AfD avec 20,8 %, puis par le SPD, qui a obtenu un résultat historiquement faible. Une telle fragmentation du nouveau parlement pourrait rendre difficile l'adoption des réformes proposées par la CDU/CSU.

Le marché des crypto-monnaies connaît une nouvelle journée de faiblesse. Le bitcoin est en baisse de 1,60 % à 94 600 USD, tandis que l'ethereum chute de 5,50 % à 2 650 USD. D'autres altcoins connaissent également une liquidation importante.

La confiance des investisseurs reste ébranlée après le piratage de 1,5 milliard de dollars d'ETH sur ByBit vendredi, qui a probablement été le plus important de toute l'histoire des marchés financiers.

ByBit a récupéré la quasi-totalité des fonds volés au cours du week-end pour protéger ses clients. La société a réussi à racheter la quasi-totalité des fonds Ethereum. L'augmentation de la demande a été évidente pendant le week-end de faible liquidité, l'Ethereum gagnant 2 % tandis que le Bitcoin baissait de près de 1 %.

