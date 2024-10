Résumé quotidien : Bitcoin franchit les 65 000 $ ; l'argent efface ses gains

Les indices américains connaissent une légère hausse aujourd'hui. L'indice S&P 500 progresse d'environ 0,3 %, le Nasdaq 100 gagne 0,4 %, le Dow Jones est en hausse de 0,6 %, et le Russell 2000 progresse de presque 0,7 %.

Micron affiche une augmentation de plus de 13 % après la publication de résultats solides. L'entreprise a bénéficié d'une demande accrue des centres de données, ce qui lui a permis de relever ses prévisions et de relancer l'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle.

Accenture a également présenté des résultats meilleurs que prévu, dépassant le consensus du marché tant en termes de revenus que de prévisions pour le premier trimestre 2025. En conséquence, l'action de l'entreprise gagne près de 5 % aujourd'hui.

Le département de la Justice des États-Unis prévoit d'ouvrir une enquête sur Super Micro Computer (SMCI.US) concernant des soupçons de violations comptables. Les actions de l'entreprise perdent actuellement 14 %.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans restent au-dessus de 3,79 %, atteignant 3,7963 % aujourd'hui. Les rendements des obligations allemandes à 10 ans augmentent également, gagnant 0,8 point de base pour atteindre 2,18 %.

Les marchés européens ont clôturé la journée en nette hausse. Le DAX a gagné 1,59 %, tandis que le CAC 40 a ajouté 2,33 % et le FTSE 100 britannique a progressé de 0,2 %.

En Europe, le secteur de la mode et du luxe a été le plus performant, avec des actions d'entreprises telles que LVMH, Hermès et Kering qui ont gagné près de 10 %.

Parmi les devises du G10, les plus fortes progressions ont été enregistrées par le dollar australien (+1,07 %) et le dollar néo-zélandais (+1 %). Le yen japonais, le dollar canadien et le dollar américain restent à des niveaux similaires à ceux de la clôture d'hier.

Les stocks de gaz naturel aux États-Unis ont augmenté de 47 milliards de pieds cubes, soit moins que les 52 milliards attendus, selon les données de l'EIA. Malgré ces stocks inférieurs aux prévisions, le prix du NATGAS chute de plus de 3 %.

Les métaux précieux poursuivent leur tendance haussière, atteignant de nouveaux sommets. Dans le cas de l'or, on observe aujourd'hui une hausse de plus de 0,5 %, poussant le cours de l'once au-delà de 2 675 $. Pour l'argent, l'appréciation est encore plus marquée, atteignant 0,85 %, bien que la majorité des gains ait déjà été effacée.

Les cryptomonnaies prolongent leur série haussière, soutenues par la position accommodante de la Fed en matière de politique monétaire aux États-Unis. Le Bitcoin a progressé de plus de 2,9 % aujourd'hui, atteignant son plus haut niveau depuis le début du mois d'août.

