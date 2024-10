Résumé quotidien - Données exceptionnelles sur le marché de l'emploi américain

Les indices américains subissent une forte pression à la hausse aujourd'hui, compensant une partie des pertes du début de la semaine

L'indice US500 n'est plus qu'à environ 0,6 % de son plus haut historique. L'indice US500 est en hausse de 0,7 % aujourd'hui, l'indice US100 est en hausse de 1,0 % et l'indice US2000 est en hausse de plus de 1,5 %

Les géants de la technologie comme Amazon et Tesla ont enregistré des gains particulièrement importants Il convient de noter que la saison des bénéfices débute la semaine prochaine à Wall Street, et que les prévisions annoncent des résultats solides

L'Union européenne a décidé d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques chinois Les taux de droits de douane varient selon les constructeurs et s'échelonnent de 7,8 % à 35,3 % Tesla, qui reste l'un des véhicules électriques les plus populaires en Chine, bénéficie des droits de douane les plus bas (7,8 %).

Les actions des compagnies aériennes ont bondi aujourd'hui à la suite de l'annonce de l'insolvabilité potentielle de Spirit Airlines Le 21 octobre, la date limite de refinancement de la dette de la compagnie tombe, et si aucun accord n'est trouvé avec les créanciers, la compagnie pourrait devoir recourir à la procédure du chapitre 11 de la loi sur les faillites. L'action de Spirit Airlines a chuté de près de 27 % aujourd'hui JetBlue, le principal concurrent de Spirit Airlines, est en hausse de plus de 15 %.

De très bonnes données sur le marché de l'emploi américain ont également aidé les indices européens à clôturer dans le vert Le DAX a gagné 0,6 % aujourd'hui, le CAC40 a augmenté de 0,85 %, le Stoxx Europe 600 a gagné 0,4 % et le FTSE MIB italien a enregistré une hausse de 1,3 %

Suite à des rumeurs de rachat potentiel par Tencent et la famille Guillemot, Ubisoft a bondi de plus de 33 % aujourd'hui L'entreprise a ainsi récupéré près de la moitié de ses pertes du mois de septembre

Les données relatives au marché de l'emploi américain ont été nettement supérieures aux attentes Le nombre d'emplois non agricoles a atteint 254 000, alors que les prévisions tablaient sur 150 000 Le taux de chômage est tombé à 4,1 %, tandis que la croissance des salaires s'est accélérée à 4,0 %

En réponse à ces données, la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 50 points de base lors de sa réunion de novembre est tombée sous la barre des 10 %, alors qu'elle était estimée à 33 % auparavant

En réaction à la baisse des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt, les rendements obligataires ont bondi Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 3,97 % (son plus haut niveau depuis le début du mois d'août de cette année), tandis que les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont augmenté pour atteindre 2,2 % (+6,6 points de base).

Au-delà des fortes hausses enregistrées à Wall Street, nous assistons à un renforcement du dollar américain La paire EURUSD est passée sous la barre des 1,10, atteignant son plus bas niveau depuis la mi-août

L'or devrait enregistrer sa première baisse hebdomadaire en quatre semaines, malgré les risques accrus liés à la situation au Moyen-Orient

Le monde se prépare à une éventuelle attaque israélienne contre les infrastructures pétrolières en Iran Bien que l'Iran n'exporte que 1,5 % de l'offre mondiale, il contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite quotidiennement plus de 20 % de l'offre mondiale de pétrole, principalement en provenance d'Arabie saoudite Le pétrole Brent est en hausse de plus de 2 % et s'approche des 80 dollars le baril Le pétrole est en hausse de 10 % cette semaine.

Les indices asiatiques ont renoué avec la croissance Le Shanghai Composite a gagné près de 3 %, tandis que le Nikkei 225 a augmenté de 2,5 % La semaine prochaine, la Chine revient sur le marché après les vacances de la Golden Week.

Le bitcoin rebondit et gagne plus de 2 % aujourd'hui, dépassant le niveau de 62 000 dollars, malgré le renforcement significatif du dollar américain.

