Les indices américains ont entamé la séance cash avec prudence, mais terminent désormais la journée légèrement en hausse. Les leaders évidents de la séance sont les sociétés du US200 (indice Russell 2000 +1,50%) , c’est-à-dire les actions à petite capitalisation.

Les gains sont principalement alimentés par des données PMI et ISM optimistes ainsi que par des chiffres ADP plus faibles, ce qui renforce les attentes d'une baisse des taux de la Fed en décembre .

Les sociétés de l'indice principal US500 affichent des performances légèrement moins bonnes, mais l'indice progresse tout de même de 0,28% . Les plus faibles performances viennent du secteur technologique. L'indice US100 ne gagne que 0,07% , pénalisé notamment par Nvidia, Microsoft, Eli Lilly et Netflix .

Le cuivre poursuit son rallye, atteignant un nouvel ATH au-dessus de 11 400 dollars la tonne . Le marché craint une pénurie imminente de cuivre. Les raffineries chinoises réduisent leur production, et une série d'accidents miniers ces derniers mois a fortement limité l'offre de matières premières.

Le rapport ADP sur l'emploi privé a montré une baisse de 32 000 emplois en novembre , principalement due à des suppressions de postes dans les petites entreprises. Les entreprises de taille moyenne et grande ont augmenté leurs embauches, illustrant le caractère inégal du marché du travail. L'environnement macroéconomique reste incertain, et la résistance des consommateurs s'affaiblit.

Le rapport ISM services de novembre indique un rythme de croissance modéré mais stable de l'activité dans le secteur américain des services. L'indice ISM services est remonté à 52,6 .

L'indice des prix a fortement reculé, passant de 70,0 à 65,4 . Cela signale un ralentissement des pressions inflationnistes dans les services, même si le niveau de l'indice demeure élevé.

La production industrielle américaine du mois a légèrement progressé, passant de -0,1% à +0,1% , dépassant les attentes (0%). L'utilisation des capacités est restée quasiment inchangée, en dessous des prévisions du marché.

Microsoft a démenti les informations publiées par The Information affirmant que l'entreprise avait abaissé ses objectifs de croissance des ventes et les quotas pour certains produits d'IA après que certaines équipes commerciales n'aient pas atteint leurs objectifs internes. Après la publication du rapport, l'action Microsoft a d'abord chuté de près de -3% à environ 475 USD. Elle a depuis partiellement rebondi, se situant autour de -1,65% près de 481 USD.

Les cryptomonnaies poursuivent leur rebond. Le Bitcoin a franchi les 93 000 USD, gagnant 2,00%. L'Ethereum affiche même une hausse plus marquée, progressant de 4,50% à 3 133 USD. La capitalisation des autres altcoins augmente de 1,91% pour atteindre 892 milliards de dollars.

