Résumé quotidien : l'absence de publications importantes entraîne une légère correction des marchés actions.

Les indices manquent de nouveaux catalyseurs de croissance en ce début de semaine, les principales références n'affichant que des variations de +/- 0,10 %. Le dollar américain rebondit de 0,34 %.

Intel (INTC.US) progresse d'un peu plus de 5 % après l'annonce que le PDG de la société prévoit de rencontrer le président américain Donald Trump pour discuter des préoccupations soulevées la semaine dernière concernant ses liens présumés avec des entreprises chinoises.

Dell Technologies (DELL.US) progresse de 1,70 % après avoir annoncé une coopération élargie avec Nvidia et Elastic dans le cadre de sa plateforme de données IA.

Micron (MU.US) gagne 2,90 % après avoir relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre fiscal (clos le 28 août), invoquant une croissance plus forte des prix des DRAM et une exécution solide.

Selon des sources de Bloomberg, des documents identifiés détaillent les actions de la banque américaine Citigroup, qui a cherché à poursuivre ses activités légales avec Heritage Trust après les sanctions imposées à Suleiman Kerimov en 2018. Les actions de Citigroup ont chuté à la suite de ces informations, probablement en raison des craintes de sanctions réglementaires et d'une enquête fédérale.

Les actions du principal fabricant d'armes allemand Rheinmetall (RHM.DE), qui produit notamment des obus d'artillerie de 155 mm et des véhicules militaires, ont chuté de près de 4 % dans un contexte de perspectives de cessez-le-feu en Ukraine.

Barrick Mining Corporation (GOLD.US) a publié ses résultats du deuxième trimestre 2025 avant l'ouverture des marchés. Si la société a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires grâce à l'évolution favorable du marché de l'or, un signal très négatif est venu d'une baisse significative des volumes de vente due à une dépréciation liée à la perte du contrôle d'une mine au Mali.

Les contrats à terme sur le cacao (COCOA) sur l'ICE ont augmenté de plus de 7 % aujourd'hui, les informations faisant état de conditions météorologiques extrêmes (sécheresses, fortes pluies) en Afrique, combinées à des inquiétudes concernant l'approvisionnement, ayant contraint un grand nombre de traders qui tablaient sur une baisse des prix à couvrir leurs positions courtes.

L'or recule de 1,23 % à 3 350 dollars l'once. Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se rencontrer au cours de la deuxième semaine d'août en Alaska afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

Le Bitcoin recule sous la barre des 120 000 dollars sous la pression d'un sentiment incertain sur les marchés boursiers. Cependant, la situation est différente pour l'Ethereum, où l'afflux de capitaux institutionnels soutient la demande.

L'Ethereum est en hausse de 0,98 % aujourd'hui, à 4 290 dollars, son plus haut niveau depuis le marché haussier de 2021.

Selon des responsables, Mme Bowman et M. Jefferson, membres de la Fed, sont pressentis pour la présidence de la Fed, alors que l'équipe de M. Trump élargit le cercle des candidats à ce poste.

