Secteur des Sources d'Énergie & Ingénierie/Construction

JP Morgan a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des sources d'énergie et de l'ingénierie/construction :

Generac (GNRC) et Quanta Services (PWR) : Relevés à Surpondérer de Neutre.

Primoris Services (PRIM) : Dégradé à Neutre.

Enel (ENLT) : Dégradé à Sous-pondérer de Neutre.

JP Morgan s'attend à ce que les sources d'énergie de base restent au premier plan pour les investisseurs en 2026, bien que le commerce thématique devienne plus nuancé par les fondamentaux et la valorisation de chaque action, plutôt que simplement par l'exposition. Dans le domaine des énergies renouvelables, JP Morgan s'attend à une autre année de surperformance pour le marché à l'échelle des services publics, bien qu'il anticipe une tendance vers des projets plus grands et plus complexes ainsi qu'un environnement réglementaire plus complexe, ce qui devrait conduire à une consolidation des fournisseurs en amont et en aval, généralement un vent favorable pour les entreprises publiques couvertes. La firme maintient une préférence pour les actions avec une exposition significative à la fabrication basée aux États-Unis, des marchés finaux diversifiés et/ou des bilans solides, comme Brookfield Renewable (BEP), Gevo (GEV) et NextEra Energy (NXT).

Secteur de l'Automobile

Morgan Stanley a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur automobile :

General Motors (GM) : Relevé à Surpondérer.

Lucid Group (LCID) et Rivian (RIVN) : Dégradés à Sous-pondérer en raison d'une perspective négative sur les véhicules électriques.

Avis Budget Group (CAR) : Dégradé à Poids Égal.

Morgan Stanley adopte une vision plus prudente sur le secteur automobile pour 2026 après une année 2025 surprenamment résiliente. Le taux annuel de ventes automobiles ajusté saisonnièrement (SAAR) aux États-Unis en 2025 a démontré une résilience plus grande que prévu malgré l'incertitude politique et les craintes concernant la confiance des consommateurs, soutenu par deux dynamiques d'achat anticipé : les automobiles en général avant la mise en œuvre des tarifs et les véhicules électriques à batterie (BEVs) avant l'expiration des crédits d'impôt pour les consommateurs.

Les recommandations d'achat préférées de Morgan Stanley sont General Motors (GM) et Carvana (CVNA). La firme a dégradé toutes les actions de sa couverture des fournisseurs américains (Adient (ADNT), Aptiv (APTV), American Axle (AXL), BorgWarner (BWA), Lear (LEA)) à Poids Égal pour refléter une perspective mitigée. Morgan Stanley réitère sa vision généralement positive sur les actions des concessionnaires de franchise américains, soutenues par une isolation par rapport aux consommateurs à faible revenu et des bénéfices plus résilients, bien que les profils risque-rendement soient plus modérés par rapport à Carvana (CVNA), qui reste leur idée favorite dans le commerce de détail automobile.

Secteur de la Construction de Maisons & Produits de Construction

Barclays a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur de la construction de maisons et des produits de construction :

Skyline Champion (SKY) , Compass Minerals (COMP) et KB Home (KBH) : Relevés à Surpondérer.

Masco (MAS) : Dégradé à Poids Égal.

Lennar (LEN) et SiteOne Landscape Supply (SITE) : Dégradés à Sous-pondérer.

Barclays s'attend à une autre année de déclin des mises en chantier de logements unifamiliaux, le marché du logement restant loin de l'équilibre. Cela laisse les constructeurs de maisons volatils, sans appel cyclique à faire. Barclays considère les produits et distributeurs de construction comme plus convaincants que les constructeurs de maisons en entrant dans 2026.

Dans un rapport distinct, Barclays a initié la couverture de Louisiana-Pacific (LPX) à Surpondérer et de James Hardie (JHX) à Poids Égal, prévoyant une baisse de 9% des mises en chantier de logements unifamiliaux, une hausse de 7% des mises en chantier de logements multifamiliaux, une augmentation de 2% des dépenses de réparation et rénovation (R&R), et une hausse de 6% des ventes de logements existants.

Secteur des Transports

Morgan Stanley a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des transports :

Old Dominion Freight Line (ODFL) et Canadian Pacific Kansas City (CP) : Relevés à Surpondérer de Poids Égal.

Morgan Stanley a relevé sa vision du secteur du transport de marchandises à Attractive pour 2026, estimant que le rapport risque-rendement est le meilleur depuis 2020, même si la voie n'est pas entièrement dégagée. Le côté demande du cycle a été en territoire sans précédent depuis que le cycle de déstockage a définitivement pris fin à la mi-2024, rebondissant au fond sans reprise soutenue. Il semble que le marché attendait un catalyseur spécifique après l'autre : d'abord les baisses de taux d'intérêt au second semestre 2024, puis l'élection de novembre 2024 et enfin la clarté sur les tarifs, tout au long de 2025.

Knight-Swift Transportation (KNX) reste l'action n°1 de Morgan Stanley pour 2026, suivie maintenant par GXO Logistics (GXO) et Ryder System (R), avec Canadian National Railway (CNI) et Canadian Pacific Kansas City (CP) complétant le top 5. Expeditors International (EXPD), XPO Logistics (XPO), FedEx (FDX), UPS (UPS) et C.H. Robinson (CHRW) restent en bas du classement.