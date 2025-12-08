Points clés L’or reste structurellement soutenu par un affaiblissement du dollar, des achats massifs des banques centrales et des anticipations de baisse des taux, renforçant son rôle de valeur refuge dans un contexte macro incertain.

La hausse rapide de l’argent est difficilement soutenable et expose le marché à une correction, malgré des tensions réelles sur l’offre et une demande robuste.

Le cacao chute en raison d’un surplus de production et d’une demande affaiblie, et seul un ajustement progressif des chaînes d’approvisionnement pourrait stabiliser les prix.

La flambée du gaz naturel est conjoncturelle, alimentée par une demande hivernale exceptionnellement forte qui dépasse une offre restée stable.

Matières premières et fondamentaux 06.12.2025 - L'argent en péril ? Dans cette émission du samedi 6 décembre 2025, Alexandre Germann, analyste de marché chez XTB France, décrypte les dernières actualités concernant les matières premières. Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : L'analyse de marché porte sur l'évolution de quatre matières premières principales : l'or, l'argent, le cacao et le gaz naturel. 1. L'Or (Gold) L'or évolue dans un environnement qui lui est favorable, se maintenant au-dessus de 4200 $ après un gain important. Cette progression est expliquée par plusieurs facteurs : L'affaiblissement du dollar contre les devises occidentales.

La réallocation de fonds par les banques centrales étrangères , notamment la Chine, qui achètent de l'or en réduisant leurs avoirs en obligations américaines.

Une crédibilité de la Fed mise en doute , l'inflation ne ralentissant pas et des baisses de taux étant anticipées l'année prochaine. L'or bénéficie de sa corrélation positive avec l'inflation.

Un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande aux États-Unis, ainsi que des risques géopolitiques importants.

L'augmentation de l'offre (minage et recyclage) n'est pas suffisante pour combler la demande qui reste solide (joaillerie, banques centrales, marché spot). 2. L'Argent (Silver) L'argent poursuit sa hausse au-dessus de 57 $, soutenu par les anticipations de baisse de taux et un déséquilibre offre/demande. L'envolée récente des prix est jugée historiquement inhabituelle et difficilement soutenable sans une phase de consolidation.

Le métal a enregistré une forte progression en peu de temps, alimentée par la spéculation sur un resserrement de l'offre.

L'analyste exprime son inquiétude car historiquement, l'argent corrige fortement après les fortes hausses , ce qui a mené à des renversements brusques dans le passé (fin des années 70, début des années 2010).

Le momentum actuel résulte d'un mélange de signaux authentiques (forte baisse des stocks, notamment en Chine) qui soutiennent fondamentalement le prix de l'argent et du comportement hyper-réactif des investisseurs.

Une correction est jugée possible pour stabiliser les cours avant de potentiellement continuer la hausse. 3. Le Cacao (Cocoa) Le cacao connaît une baisse historique depuis le début de l'année, principalement due à une hausse de la production. Le marché cherche un rebond autour des 5000 $.

Les conditions météorologiques sont mixtes : les pluies en Côte d'Ivoire et au Ghana sont favorables, mais l'ensoleillement au Cameroun et au Nigéria pose problème pour le développement des cultures.

Le prix a enregistré l'une de ses plus fortes baisses depuis les années 1970, avec un fort drawdown .

Le déclin est enraciné dans un surplus de production .

La demande en produits chocolatés montre des signes d'affaiblissement , comme l'indiquent les commentaires des acteurs mondiaux.

Le scénario réaliste est une adaptation progressive des chaînes d'approvisionnement et une reprise lente de la demande. 4. Le Gaz Naturel (Natural Gas) Le gaz naturel connaît une hausse spéculative et conjoncturelle importante. Cette hausse est due au refroidissement des températures dans l'Est des États-Unis, qui a poussé les prix à un plus haut depuis trois ans.

Malgré des niveaux de stockage jugés solides, la surprise des basses températures a provoqué un pic des prix spot .

La consommation totale de gaz aux États-Unis cette année dépasse la moyenne des cinq dernières années.

Cette forte augmentation de la demande n'a pas pu être absorbée par l'offre, qui est stable mais insuffisante.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."