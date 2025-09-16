Résumé quotidien : l'EURUSD progresse de 0,8 % avant la décision de la Fed prévue demain. Le pétrole affiche des gains, tandis que Wall Street fluctue à des niveaux historiquement élevés.

La séance européenne a été dominée par les vendeurs, le DAX allemand chutant de près de 1,8 %. Cette baisse a été entraînée par les valeurs bancaires et les assurances. La vague de ventes pourrait avoir été déclenchée par des informations faisant état d'une législation fiscale italienne susceptible de réduire la rentabilité des institutions financières.

Le sentiment à Wall Street incite à la prudence, même si les indices boursiers restent proches de leurs plus hauts historiques à la veille de la décision de la Fed demain.

En revanche, le secteur énergétique américain affiche aujourd'hui de bons résultats, soutenu par la hausse des prix du pétrole.

Les marchés anticipent une probabilité de près de 100 % d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base. L'EUR/USD a enregistré de solides gains aujourd'hui, dépassant 1,1865 pour atteindre son plus haut niveau en quatre ans. Même les données macroéconomiques américaines solides n'ont pas réussi à soutenir le dollar, les ventes au détail et la production industrielle ayant toutes deux dépassé les prévisions :

Production industrielle en variation mensuelle : 0,1 % (prévisions : -0,1 %, précédent : 0,1 %)

Production manufacturière : 0,2 % (prévisions : 0,0 %, précédent : 0,0 %)

Utilisation des capacités : 77,4 % (prévisions : 77,4 %, précédent : 77,5 %)

Variation mensuelle des ventes au détail : 0,6 % (prévisions : 0,2 %, précédent : 0,5 %)

Ventes au détail hors automobiles : 0,7 % (prévisions : 0,4 %, précédent : 0,3 %)

Ventes au détail hors automobiles et essence : 0,7 % (prévisions : 0,4 %, précédent : 0,3 %) L'or a progressé de plus de 0,2 % aujourd'hui, soutenu par un dollar plus faible, et a dépassé pour la première fois de son histoire les 3 700 dollars l'once.

Les prix du pétrole sont également en hausse, soutenus par les tensions géopolitiques et l'offre limitée de la Russie, où les principales raffineries ont été la cible d'attaques de drones ukrainiens. Transneft a déjà mis en garde contre une possible baisse de la production.

Le bitcoin se stabilise autour de 115 000 dollars, ce qui suggère que les investisseurs croient en de nouveaux gains, mais hésitent à prendre des risques excessifs avant la décision de la Fed. L'ethereum reste également sous pression et consolide.

Les actions Tesla sont en hausse de plus de 2 %, tandis qu'Amazon gagne plus de 1 %. Uranium Energy Corp. est en baisse de plus de 5 % après avoir atteint des sommets historiques, avec une hausse de plus de 300 % par rapport à son plus bas niveau d'avril. Lundi, les États-Unis ont annoncé qu'ils étaient prêts à augmenter leurs réserves stratégiques d'uranium. Nvidia et Broadcom sont en baisse de plus de 1 %. Les contrats à terme sur le cacao chutent de plus de 3 % malgré les stocks ICE les plus bas depuis mai et des conditions météorologiques défavorables en Afrique de l'Ouest. Les marchés se concentrent sur la saison 2025/2026, qui pourrait être bien meilleure en termes d'équilibre entre l'offre et la demande.

Aujourd'hui, les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja gagnent plus de 1 % sur le CBOT.

Scott Bessent et Donald Trump ont réaffirmé aujourd'hui que des baisses significatives des taux de la Fed dans le cadre d'un « ajustement de politique » seraient bien accueillies par la Maison Blanche. Les négociateurs américains ont progressé dans les discussions avec la Chine à Madrid, et M. Trump a déclaré qu'il disposait déjà d'un groupe d'entreprises prêtes à acquérir TikTok, à la suite d'un accord négocié avec Pékin.

Un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et la Chine aura lieu à Francfort. Selon Marco Rubio, une rencontre entre M. Trump et M. Zelensky pourrait avoir lieu la semaine prochaine à New York.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."