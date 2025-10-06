Résumé quotidien : l'indice US100 bondit de près de 1% 📈Les cryptomonnaies et les métaux précieux en hausse

Points clés Les indices de Wall Street en hausse lundi

Cours Kalshi après plus de 22 jours de fermeture du gouvernement américain

Les cryptomonnaies et les métaux précieux en hausse

Les indices boursiers américains affichent de solides gains aujourd'hui , le Nasdaq 100 s'échangeant à près de 1 % au-dessus de la barre des 25 000 points . Dans le même temps, le dollar américain se renforce , alors même que les marchés prédictifs anticipent une prolongation de la fermeture des services publics américains , actuellement estimée à environ 22 jours selon Kalshi . L'attention se porte sur la hausse de plus de 4 % de l'action TSMC (TSM.US) à Taïwan et le rebond de l'action Advanced Micro Devices (AMD) , après l'annonce par la société d'un partenariat avec OpenAI . Les analystes de BofA Securities ont relevé l'objectif de cours d'AMD de 200 $ à 250 $ , ce qui a fait grimper son action de plus de 26 % aujourd'hui .

, le . Dans le même temps, le , alors même que les marchés prédictifs anticipent une , actuellement estimée à environ . L'attention se porte sur la à Taïwan et , après l'annonce par la société d'un . Les analystes de , ce qui a fait grimper son action de . La paire EUR/USD est restée exceptionnellement stable pendant le discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen , se maintenant juste en dessous du niveau de résistance clé de 1,172 malgré une légère baisse de 0,1 % . La présidente de la BCE a largement réitéré la position politique actuelle de la banque , soulignant que le processus de désinflation dans la zone euro était terminé et que l'inflation était désormais alignée sur l'objectif à moyen terme de 2 % . Dans le même temps, les investisseurs restent prudents face à la faiblesse des données sur les exportations et aux tensions politiques dans les principales économies de l'UE.

est restée exceptionnellement stable pendant le , se maintenant juste en dessous du malgré une légère . La , soulignant que et que . Dans le même temps, face à la et aux dans les principales économies de l'UE. Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies , dont l' Ethereum , progressent grâce à la hausse des flux entrants vers les ETF , à la forte demande sur le marché au comptant et à l' amélioration des conditions techniques qui laissent entrevoir une rupture potentielle. Lundi vers 20h10 , le BTC oscillait autour de 125 000 dollars , tandis que l' Ethereum approchait les 4 700 dollars . Les données on-chain montrent que la distribution des baleines s'est assouplie , créant ainsi davantage de marge pour une hausse potentielle ; CryptoQuant prévoit que le prix du BTC se situera entre 160 000 et 200 000 dollars d'ici la fin de l'année .

, dont l' , progressent grâce à la , à la et à l' qui laissent entrevoir une potentielle. , le , tandis que l' . montrent que , créant ainsi davantage de marge pour une hausse potentielle ; . David Sacks , membre de l' administration de la Maison Blanche , a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas permettre à la Chine d'accéder à la technologie avancée des semi-conducteurs , soulignant l' importance stratégique du partenariat avec Nvidia . Cependant, les actions de Nvidia ont chuté de près de 1 % aujourd'hui , en partie en réponse à l'accord conclu entre AMD et OpenAI , ce qui pourrait indiquer qu' après des années de domination, Nvidia est enfin confrontée à une réelle concurrence .

, membre de l' , a déclaré que , soulignant l' . Cependant, , en partie en réponse à , ce qui pourrait indiquer qu' . Sur le marché des matières premières , les prix du cacao à la bourse de Londres ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau en 20 mois , même si l' amélioration des perspectives d'approvisionnement devrait maintenir une pression à moyen terme sur les prix . Selon une enquête Bloomberg , la stabilisation des conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest et les investissements des agriculteurs dans des cultures plus importantes pourraient entraîner un excédent mondial de cacao de près de 186 000 tonnes au cours de la prochaine saison.

, après avoir atteint leur , même si l' devrait . Selon une , la et les pourraient entraîner un au cours de la prochaine saison. La paire USD/JPY est en hausse de plus de 0,7 % , soutenue par une victoire politique « accommodante » au Japon , où Sanae Takaichi a remporté les récentes élections. Dans un contexte d' incertitude politique aux États-Unis et en France , et de signaux accommodants du Japon , les métaux précieux connaissent une forte hausse : l'or a augmenté de près de 2 % , dépassant 3 950 dollars l'once , tandis que l'argent suit le mouvement , atteignant 48,6 dollars l'once .

est en , soutenue par une , où a remporté les récentes élections. Dans un contexte d' , et de , : , dépassant , tandis que , atteignant . À compter du 1er novembre 2025, tous les camions moyens et lourds entrant aux États-Unis en provenance d'autres pays seront soumis à un droit de douane de 25 %, selon les commentaires de Donald Trump sur la plateforme Truth Social.

