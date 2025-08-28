Résumé quotidien : l'indice US500 dépasse les 6 500 points après la publication de solides données sur le PIB américain 📌

Les indices américains ont progressé à l'approche de la clôture de la séance au comptant de jeudi, tirés par les valeurs technologiques, notamment Google, Microsoft et Broadcom. L'indice US100 a gagné 0,95 % à 23 760 points, tandis que l'indice US500 a progressé de 0,45 % et a franchi le seuil des 6 500 points. Les valeurs à petite capitalisation ont sous-performé, l'indice US2000 reculant de 0,20 %.

Le PIB américain du deuxième trimestre a été révisé à la hausse à 3,3 % en rythme annualisé. La consommation personnelle s'est accélérée à un rythme modéré, tandis que le PCE de base s'est établi à 2,5 %, conformément aux attentes. Ces données ont dépassé les prévisions, entraînant une légère hausse du dollar et des actions après leur publication.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a intenté un procès pour contester la tentative de Donald Trump de la licencier pour avoir prétendument divulgué de fausses informations sur des prêts hypothécaires. Le candidat de Trump, l'économiste Stephen Miran, est en passe d'être confirmé avant la réunion de la Fed en septembre, les audiences de la commission bancaire du Sénat étant prévues pour la semaine prochaine.

Nvidia est en pourparlers avec l'administration Trump au sujet de la reprise des ventes de sa puce Blackwell AI à la Chine. Le PDG Jensen Huang a souligné que la société restait disposée à partager une partie de ses revenus avec le gouvernement américain.

Le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations chômage s'est établi à 229 000, soit un chiffre inférieur aux prévisions de 230 000 et aux 235 000 de la semaine précédente.

Le procès-verbal de la réunion de juillet de la BCE montre que les taux dans la zone euro sont actuellement considérés comme neutres. Malgré une forte incertitude, plusieurs membres ont noté que les risques d'inflation s'étaient quelque peu atténués. Néanmoins, une approche attentiste a été jugée optimale pour gérer l'incertitude et surveiller l'impact des droits de douane.

L'argent a testé aujourd'hui la barre des 39 $ l'once, son plus haut niveau depuis le 25 juillet, avec des gains intrajournaliers supérieurs à 1 %, ce qui en fait l'une des matières premières les plus performantes de la séance. Cette évolution a été soutenue par le sentiment optimiste qui règne sur les métaux précieux, l'or dépassant les 3 400 $, dépassant ses plus hauts niveaux du 6 août et atteignant son plus haut niveau depuis le 23 juillet.

La hausse des stocks de gaz naturel, plus faible que prévu, a ramené les niveaux saisonniers en dessous de la fourchette historique des cinq dernières années, déclenchant une réaction de la demande sur le NATGAS (+3,6 %).

Les marchés des cryptomonnaies ont été mitigés : le Bitcoin a gagné 1 %, tandis que l'Ethereum a reculé de 0,7 %.

