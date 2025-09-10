Résumé quotidien : l'inflation des prix à la production suggère des réductions significatives. Des drones russes survolent la Pologne.

Les gains se poursuivent à Wall Street. Les principaux indices ont atteint aujourd'hui de nouveaux sommets historiques quotidiens. L'indice US500 a progressé de 0,25 %, tandis que l'indice NASDAQ 100 a fortement réduit ses gains initiaux, terminant avec une légère hausse de 0,05 %. Plus tôt, il avait gagné 0,5 %, dépassant le niveau des 24 000 points.

Les gains très importants enregistrés à Wall Street ont été tirés par les valeurs technologiques, notamment par la forte hausse d'Oracle après la publication de ses derniers résultats financiers trimestriels.

Le taux d'inflation de l'IPP américain pour le mois d'août s'est établi à 2,6 % en glissement annuel, nettement en deçà des attentes du marché qui tablaient sur 3,3 %. Ces données pourraient suggérer que les prévisions d'inflation de l'IPC pour septembre étaient trop élevées, ce qui augmente la probabilité d'une baisse de 50 points de base du taux directeur par la Réserve fédérale.

Oracle a bondi de près de 40 % pour atteindre de nouveaux sommets historiques après avoir annoncé de solides commandes liées à l'IA. La société a également enregistré un chiffre d'affaires de 14,9 milliards de dollars pour le dernier trimestre (+12 % a/a) et un BPA de 1,47 dollar. Les revenus futurs ont atteint un niveau record de 455 milliards de dollars, sur la base des commandes des clients.

Lors de la nuit, l'espace aérien polonais a été violé par au moins une douzaine de drones identifiés comme russes. Certains drones ont été abattus, tandis que d'autres sont tombés en raison d'une panne de carburant. Il s'agit d'un événement sans précédent impliquant la destruction d'un drone russe sur le territoire de l'OTAN.

L'indice WIG20 a reculé d'un peu moins de 1 % aujourd'hui dans un contexte de tensions géopolitiques. Les baisses précédentes avaient atteint jusqu'à 3 %. Les pertes les plus importantes ont été enregistrées dans le secteur bancaire, chez Orlen et KGHM.

NIO a levé environ 1 milliard de dollars grâce à une nouvelle émission d'actions, ce qui a entraîné une baisse d'environ 10 % du cours de son action. Il s'agit de la plus forte baisse journalière depuis décembre 2023. Les fonds seront utilisés pour développer de nouveaux modèles de véhicules électriques.

TSMC a annoncé des résultats records pour le mois d'août 2025. La société a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période l'année dernière. La demande croissante de puces IA avancées aide TSMC à maintenir sa position dominante dans la production de puces pour centres de données.

Inditex, propriétaire de marques telles que Zara, Bershka et Massimo Dutti, a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2025, qui ont été très bien accueillis par les investisseurs. Le chiffre d'affaires a atteint 18,36 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Malgré une légère sous-estimation des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net, la société a maintenu une marge brute très solide de 58,3 %.

Les stocks du pétrole américain ont augmenté de 3,94 millions de barils aujourd'hui, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1 million de barils, selon le rapport du DOE. Les stocks d'essence et de distillats ont également augmenté.

Cependant, les prix du pétrole ont augmenté, sous l'effet des tensions au Moyen-Orient et des sanctions potentielles contre la Russie. Israël a lancé une attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar, tandis que Donald Trump a commenté la situation des drones au-dessus de la Pologne, ce que les marchés ont interprété comme un signal annonçant de nouvelles sanctions possibles contre la Russie.

Les prix du gaz naturel ont chuté de plus de 2 % aujourd'hui, testant le niveau de 3 $/MMBTU.

Le palladium a gagné plus de 3 %, atteignant son plus haut niveau en trois semaines, principalement en raison des craintes de nouvelles sanctions contre la Russie, qui représente près de la moitié de l'offre mondiale de ce métal. De plus, les anticipations de baisse des taux américains renforcent l'attrait des métaux précieux en tant que valeurs refuges.

L'inflation PPI de la Chine pour le mois d'août a reculé de 2,9 % en glissement a/a, conformément aux attentes, après une baisse précédente de 3,6 % en glissement a/a. L'inflation IPC a diminué de 0,4 % en glissement a/a, contre une baisse attendue de 0,2 % et un précédent résultat de 0,0 % en glissement a/a.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."