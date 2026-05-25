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Le baril de Brent perd 7 % pour atteindre 93 dollars.
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Les Bourses européennes terminent en forte hausse, avec un rebond de 1,7 % pour le CAC 40.
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Le marché anticipe un accord imminent entre Washington et Téhéran sur le Moyen-Orient.
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Le baril de Brent perd 7 % pour atteindre 93 dollars.
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Les Bourses européennes terminent en forte hausse, avec un rebond de 1,7 % pour le CAC 40.
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Le marché anticipe un accord imminent entre Washington et Téhéran sur le Moyen-Orient.
Le cours du pétrole accuse le coup ce lundi. Le baril de Brent dévisse de 7 % en raison des avancées diplomatiques notables entre les États-Unis et l'Iran. Les indices boursiers européens profitent de cette accalmie géopolitique, le CAC 40 clôturant la séance sur un gain de 1,7 %. Les investisseurs se tournent vers les actions du continent alors que la cotation au comptant reste fermée outre-Atlantique pour le Memorial Day.
Les Bourses européennes soutenues par la diplomatie
L'optimisme gagne le marché des actions
Les places financières européennes clôturent cette première séance de la semaine sur des gains prononcés, portées par un climat international plus serein. L'indice parisien gagne 1,7 %, tandis que le DAX allemand progresse de plus de 2 % à la cloche de Francfort. La Bourse de Madrid affiche une hausse de 2,2 %, et l'Euro Stoxx 50 termine la journée sur une progression de 1,9 %.
Cette orientation positive s'explique par un net regain d'appétit pour le risque chez les institutionnels. Les opérateurs délaissent les positionnements défensifs adoptés ces derniers jours pour se repositionner activement sur les actions. L'évolution des contrats à terme américains confirme cette tendance haussière, avec un gain de 1 % pour le S&P 500 et de 1,3 % pour le Nasdaq 100.
La cotation au comptant demeure suspendue à Wall Street en raison du jour férié du Memorial Day célébré ce 25 mai 2026. Les volumes de transactions restent par conséquent concentrés sur les indices européens et les divers instruments dérivés internationaux. Les acheteurs reprennent ainsi la main de manière convaincante avant la réouverture complète des places américaines prévue mardi.
Washington et Téhéran proches d'un accord
Le principal moteur de cette hausse réside dans l'avancée des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que les pourparlers atteignent un taux d'achèvement de 90 à 95 %. Le cadre de ce futur accord prend une forme de plus en plus concrète pour les nombreux observateurs internationaux.
Le président Donald Trump évoque de son côté la bonne atmosphère entourant ces intenses discussions diplomatiques. Des sources proches de la Maison-Blanche rapportent la signature prochaine d'un mémorandum global. Ce document viserait à stabiliser la région, quitte à repousser les points d'achoppement techniques à une phase ultérieure.
Pékin s'implique également de manière directe dans ce processus de normalisation au Moyen-Orient. Les diplomates chinois se positionnent en tant que garants de l'application du futur traité bilatéral. Cette intermédiation internationale favorise la baisse rapide de la prime de risque géopolitique sur les marchés d'investissement.
Repli marqué du cours du pétrole et rebond de l'or
Le détroit d'Ormuz rassure les opérateurs
Les actifs énergétiques réagissent violemment à ces nouvelles perspectives de paix. Le cours du pétrole brut de type Brent subit une forte pression vendeuse et abandonne près de 7 % en séance. Le baril retombe ainsi dans une fourchette comprise entre 93 et 94 dollars sur les places d'échange.
Cette correction tarifaire s'appuie sur la réouverture attendue des grandes voies commerciales maritimes. Les opérateurs anticipent une restauration rapide de la liquidité du transport via le détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement logistique concentre une part déterminante des matières premières mondiales distribuées par voie maritime.
La baisse soudaine des prix de l'or noir modifie les anticipations d'inflation à très court terme. Les investisseurs revoient leurs modèles de valorisation face à cette détente visible sur l'offre globale. Une stabilisation durable au Moyen-Orient réduirait drastiquement les coûts de production des groupes industriels occidentaux.
L'or et les cryptomonnaies profitent de l'appétit pour le risque
Les métaux précieux enregistrent des variations positives malgré la baisse générale de l'aversion au risque. L'once d'or gagne plus de 1 %, pendant que l'argent métal progresse de près de 3 %. La faiblesse ponctuelle du dollar américain encourage cette allocation tactique vers l'or et les autres actifs tangibles.
Le secteur des actifs numériques s'inscrit dans le sillage des différentes valeurs technologiques cotées. Le cours du Bitcoin grimpe de 1,3 % pour s'approcher du seuil symbolique des 78 000 dollars. L'Ethereum suit une trajectoire tout à fait similaire avec une progression de 1,5 %, s'échangeant autour de 2 140 dollars en fin de journée.
Ces hausses simultanées confirment un retour massif de la liquidité sur les actifs perçus comme plus risqués. Les intervenants diversifient leurs portefeuilles à travers les cryptomonnaies et les métaux industriels de base. Les gestionnaires de fonds attendent désormais la reprise des cotations à New York pour valider cette impulsion.
❓ FAQ
Quels sont les facteurs qui influencent le cours du pétrole cette semaine ? Le cours du pétrole réagit principalement à l'avancée des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. La perspective d'un accord sécurise le transport maritime transitant par le détroit d'Ormuz, ce qui abaisse mécaniquement la prime de risque géopolitique.
Comment s'exposer au secteur énergétique sur les marchés financiers ? L'exposition au secteur énergétique s'effectue généralement par l'achat d'actions de compagnies pétrolières ou parapétrolières. Les investisseurs peuvent également opter pour des ETF sectoriels qui répliquent les performances d'un panier d'entreprises liées à l'énergie.
Pourquoi la cotation des actions américaines est-elle suspendue ce lundi ? La Bourse de New York reste fermée en raison du jour férié du Memorial Day, célébré ce 25 mai 2026. Les variations s'observent uniquement sur les contrats à terme avant la réouverture officielle du marché au comptant le lendemain.
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