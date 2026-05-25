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Le baril de Brent perd 5 % pour s'établir à 95 dollars.
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Donald Trump exige l'adhésion de huit pays aux accords d'Abraham.
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Le CAC 40 gagne 1,80 % dans un marché haussier entamé avant ces annonces.
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Le cours du pétrole recule nettement ce lundi, le baril de Brent s'affichant en baisse de 5 % à 95 $. Pendant que les bourses européennes progressent, Donald Trump a publié un message détaillant ses exigences diplomatiques pour le Moyen-Orient. Le président américain conditionne un accord avec l'Iran à l'élargissement massif des accords d'Abraham. L'intégration d'un tel scénario géopolitique pourrait redéfinir les équilibres sur les matières premières.
Les exigences diplomatiques de Donald Trump
Un ultimatum pour le Moyen-Orient
Donald Trump a utilisé son réseau social Truth Social pour clarifier sa position sur la géopolitique régionale. Le président américain demande que l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis et Bahreïn rejoignent les accords d'Abraham. Cette exigence est présentée comme une étape obligatoire pour valider tout traité de paix.
Le ton employé par le dirigeant américain ne laisse que peu de place à la négociation intermédiaire. Il évoque un accord total ou l'absence d'accord, menaçant d'un retour aux affrontements armés à une échelle supérieure. La diplomatie américaine entend forcer la main des dirigeants rencontrés lors de ses récents entretiens.
Le locataire de la Maison Blanche s'appuie sur le bilan économique des pays déjà signataires de ce document diplomatique. Il cite le Maroc, le Soudan et le Kazakhstan pour illustrer les bénéfices financiers d'une telle alliance. Cette approche transactionnelle vise à séduire les nations encore réticentes en promettant une prospérité économique partagée.
La question de l'Iran
Les tractations avec la République islamique d'Iran avancent positivement selon les déclarations du président américain. L'objectif final reste de sceller un pacte global qui inclurait Téhéran dans cette coalition régionale. Cette manœuvre diplomatique ambitionne de pacifier une région marquée par des décennies d'instabilité.
L'administration américaine concentre d'abord ses efforts sur l'Arabie saoudite et le Qatar. La signature de ces deux puissances régionales servirait de levier pour entraîner les autres pays de la zone. Un refus de leur part serait interprété comme une preuve de mauvaise foi par Washington.
L'hypothèse de voir l'Iran intégrer les accords d'Abraham redessinerait la carte des alliances au Moyen-Orient. Trump estime que les dirigeants régionaux seraient honorés d'accueillir la République islamique une fois le document initial validé. Cette ambition se heurte aux réalités d'une zone géographiquement morcelée.
Réaction des marchés financiers
Chute marquée de l'or noir
Le marché énergétique traverse une séance de forte baisse. Le cours du pétrole cède 5 %, ramenant la cotation du Brent à 95 $ le baril. Le baril de WTI américain suit une trajectoire identique pour s'échanger à 91,50 $.
Cette correction baissière s'est matérialisée dès l'ouverture des échanges européens ce matin. La publication du message de Donald Trump n'a pas provoqué de variation supplémentaire sur les contrats à terme. Les opérateurs avaient déjà intégré leurs propres anticipations sur l'évolution de l'offre et de la demande mondiale.
L'évolution de ces cotations illustre la déconnexion temporaire entre la rhétorique présidentielle et l'immédiateté des carnets d'ordres. Les investisseurs actifs sur les matières premières privilégient souvent les données physiques d'inventaires aux déclarations d'intention. La stabilisation des prix autour de ces niveaux techniques indique une certaine prudence des vendeurs.
Les bourses européennes en hausse
Les acheteurs dominent sur les places financières du Vieux Continent depuis le début de la séance. Le CAC 40 enregistre une progression de 1,80 %, soutenu par des achats ciblés sur plusieurs secteurs cycliques. Cette bonne orientation profite à l'ensemble des actions européennes.
Outre-Atlantique, les contrats à terme sur les indices américains pointent vers une ouverture en hausse d'environ 1 %. Cette hausse de 1 % prolonge un mouvement amorcé bien avant la prise de parole du président américain. L'indice boursier résiste bien aux bruits géopolitiques du jour.
Un baril moins cher associé à des indices boursiers en hausse offre une configuration favorable à la prise de risque. Les portefeuilles diversifiés intégrant des ETF actions profitent de cette baisse des coûts énergétiques théoriques pour les entreprises. Les opérateurs attendent désormais la clôture américaine pour valider cette tendance journalière.
❓ FAQ
Pourquoi le cours du pétrole baisse-t-il aujourd'hui ? Le baril de Brent perd 5 % pour atteindre 95 $ en raison d'une tendance baissière amorcée dès l'ouverture des marchés ce matin. Cette baisse s'est matérialisée avant les annonces diplomatiques de Donald Trump sur le Moyen-Orient.
Que prévoient les accords d'Abraham pour le Moyen-Orient ? Ces traités visent à normaliser les relations diplomatiques et économiques entre plusieurs pays arabes et leurs voisins. Le président américain exige désormais que huit nouvelles nations, dont l'Arabie saoudite et le Qatar, rejoignent ce pacte diplomatique.
Comment s'exposer au pétrole en bourse ? L'exposition au cours du pétrole peut passer par l'achat d'actions de compagnies pétrolières cotées ou par des ETF sectoriels répliquant un panier de valeurs liées à l'énergie.
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