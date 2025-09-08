Résumé quotidien : l'or atteint un nouveau record, la France se retrouve sans Premier ministre (08.09.2025)

Le sentiment à Wall Street est mitigé aujourd'hui. Les valeurs technologiques sont en tête des gains (NASDAQ 100 : +0,4 %), tandis que le S&P 500 (US500 : +0,1 %) est également en hausse. Les pertes du DJIA (US30 : -0,1 %) reflètent la prudence des investisseurs avant la publication des données sur l'inflation jeudi.

Les contrats à terme sur indices européens trade pour la plupart dans le vert. Le W20 polonais (+2,17 %) est en tête des gains, suivi du SPA35 (+1 %) et de l'AUT20 (+0,8 %). Le FRA40 (+0,55 %) maintient sa progression malgré la chute du gouvernement du Premier ministre Bayrou, tandis que le DE40 gagne 0,5 %.

Le Premier ministre français François Bayrou n'a pas réussi à obtenir le vote de confiance à l'Assemblée nationale. Comme promis, il remettra demain sa démission au président Emmanuel Macron, qui devra alors soit nommer un nouveau Premier ministre, soit dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections.

L'or a atteint de nouveaux records, dépassant les 3 600 dollars l'once en début de semaine. Il est en hausse d'environ 1 % aujourd'hui, atteignant 3 644 dollars l'once, et de plus de 5 % depuis le début du mois.

Le pétrole a récupéré ses pertes de la fin de la semaine dernière, soutenu par les informations selon lesquelles l'OPEP+ aurait accepté de reprendre la restauration de la production liée aux réductions antérieures liées à la COVID.

Le groupe ajoutera 137 000 barils par jour, les décisions étant révisées chaque mois. Saudi Aramco a réduit ses prix à l'exportation pour l'Asie et l'Europe, mais ceux-ci restent supérieurs aux références de Dubaï. L'UE prépare un nouveau train de sanctions contre la Russie, attendu vendredi, qui vise les banques et d'autres institutions. Les prix du gaz naturel ont bondi de 5 % en raison de la baisse de la production et des prévisions de hausse de la demande, les craintes liées aux tempêtes tropicales ayant également contribué à cette hausse. Les gains se sont ensuite modérés pour s'établir à environ 1,5 %.

Sur le marché des changes, le dollar américain s'affaiblit, les marchés anticipant une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine (USDIDX : -0,1 %). Les devises australiennes et néo-zélandaises sont en tête (NZDUSD : +0,7 %, AUDUSD : +0,5 %), tandis que l'EURUSD progresse de 0,2 % à 1,1738.

Le zloty polonais reste très fort face à l'euro et au dollar, malgré la révision à la baisse de la perspective de notation de crédit de la Pologne par Fitch. Les gains du W20 ont été largement tirés par le rebond du secteur bancaire.

La production industrielle allemande a augmenté de 1,5 % en a/a en juillet (contre -0,3 % prévu, après -3,5 % précédemment).

Sur une base mensuelle, la production a augmenté de 1,3 % en glissement mensuel (contre 1,0 % prévu, après -0,1 % précédemment). L'excédent de trade de l'Allemagne s'est réduit à 14,7 milliards d'euros (contre 15,3 milliards d'euros prévus, 15,9 milliards d'euros précédemment).

