Résumé quotidien : L'or progresse de 1,5 % et atteint un nouveau record historique au-dessus de 3 500 dollars. Correction à Wall Street et sur l'EURUSD.

Les indices boursiers américains ont reculé lors de la séance de mardi, prolongeant leur correction. Le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont perdu respectivement plus de 1,2 % et près de 1,1 %. Presque tous les secteurs ont trade en baisse, les reculs les plus marqués ayant été observés dans les valeurs des logiciels et des semi-conducteurs.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, celui à 10 ans progressant de près de 5 points de base à 4,275 %. Le dollar s'est apprécié de plus de 0,6 %, tandis que l'EURUSD a très fortement baissé. L'or a augmenté de près de 1,5 % malgré la vigueur du dollar, soutenu par une forte demande d'actifs refuges. La faiblesse de la composante emploi de l'ISM pourrait être interprétée par les marchés comme un signe avant-coureur d'une baisse des emplois non agricoles en août (chiffres attendus vendredi). L'argent est également en légère hausse, au-dessus de 40,8 dollars, tandis que le bitcoin a rebondi à 111 000 dollars.

Les États-Unis ont révoqué la licence de Taiwan Semiconductor (TSMC) pour vendre des puces à la Chine. Bien que l'interdiction ne s'applique qu'aux semi-conducteurs d'ancienne génération, les investisseurs ont perçu cette intervention réglementaire de manière négative, en particulier à la lumière de la déclaration de Nvidia selon laquelle elle négocie la vente de Blackwell AI à la Chine. Les données américaines ont montré des prix toujours élevés mais inférieurs aux prévisions et une situation mitigée dans le secteur manufacturier, avec une hausse des nouvelles commandes mais une baisse de l'emploi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile ISM Manufacturing : 48,7 (prévision : 48,9 ; précédent : 48,0)

Indice de l'emploi : 43,8 (précédent : 43,4)

Indice des prix : 63,7 (prévision : 65,2 ; précédent : 64,8)

Nouvelles commandes : 51,4 (précédent : 47,1)

Dépenses de construction (m/m) : -0,1 % (prévisions : -0,1 % ; précédent : -0,4 %)

Les actions PepsiCo ont perdu une grande partie de leurs gains antérieurs, clôturant en hausse de 2 % après que le fonds activiste Elliott Management ait révélé une participation de 4 milliards de dollars dans la société.

Le gaz naturel a reculé de près de 2 %, après avoir chuté de près de 4 % plus tôt dans la séance, sous la pression d'une demande saisonnière plus faible aux États-Unis et d'un temps plus frais sur les deux côtes. Les prix du café ont baissé après des gains records, tandis que le cacao a également trade à la baisse.

La livre sterling a subi une forte pression à la vente suite à la détérioration des données macroéconomiques britanniques et aux inquiétudes croissantes concernant la future politique de la Banque d'Angleterre. L'indice FTSE 100 a reculé de près de 0,9 %.

L'inflation IPC de la zone euro a dépassé les attentes. L'inflation sous-jacente s'est maintenue à 2,3 % à/a (contre 2,2 % prévu), tandis que l'inflation globale s'est établie à 2,8 % à/a, également au-dessus des estimations. L'euro s'est raffermi après la publication de ces chiffres et les rendements des obligations allemandes ont augmenté.

