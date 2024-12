Résumé quotidien : La Fed prend un virage hawkish 🗽US100 perd 1,9% alors que le dollar pèse sur les actifs risqués

La Fed réduit comme prévu ses taux d'intérêt de 25 points de base à 4,5 %, mais révise en même temps fortement ses prévisions macroéconomiques et indique une approche plus prudente quant à ses prochaines actions

La Fed prévoit une inflation plus élevée l'année prochaine, à savoir 2,5 %, tant pour l'indice PCE normal que pour l'indice PCE de base. Une plus grande incertitude quant à l'inflation et à la descente vers l'objectif (la réalisation de l'objectif a été repoussée à 2027) conduit à une évaluation plus élevée des taux d'intérêt à l'avenir. La Fed prévoit deux baisses de taux l'année prochaine, aux alentours de 4 %, et deux autres en 2026.

La Fed a légèrement relevé ses prévisions pour le PIB américain à 2,1 % contre 2 % en septembre, et estime que le taux de chômage est plus bas, à 4,3 % contre 4,4 % précédemment - ces deux révisions ont un ton nettement hawkish.

Powell s'est montré très optimiste au cours de la conférence et a indiqué la nécessité d'une approche prudente en matière de taux, compte tenu du risque d'un rebond de l'inflation. Selon lui, il faudra peut-être plus d'un an ou deux pour atteindre l'objectif d'inflation.

En réaction, nous assistons à un net renforcement du dollar. La paire EURUSD chute de plus de 1 % et se négocie sous les niveaux de 1,0400. La paire pourrait clôturer aujourd'hui à son plus bas niveau depuis 2022.

Les rendements des obligations à 10 ans ont atteint 4,5 % aux États-Unis. Les rendements à 10 ans et à 2 ans ont augmenté de 10 points de base aujourd'hui.

Le marché prévoit désormais moins de deux baisses de taux d'intérêt en 2025.

De fortes baisses sont également observées sur l'indice US500. L'indice US500 perd plus de 0,8 % et teste la zone des 5970 points, effaçant tous les gains de décembre. L'US100 et l'US2000 perdent plus de 1 %.

Parmi les sociétés de Wall Street, les secteurs les plus performants aujourd'hui sont les semi-conducteurs (Nvidia) et les soins de santé (United Health Group) ; les actions de Heico, un fabricant de pièces et de systèmes pour l'aérospatiale et la défense, sont en baisse de près de 10 %.

Le cours de l'action General Mills s'est également mal comporté ; la société, malgré un rapport meilleur que prévu, a revu à la baisse ses prévisions de ventes et s'attend à ce que les marges sur les produits diminuent en raison d'activités promotionnelles de grande envergure.

L'or a inversé ses gains antérieurs et s'est négocié en baisse de plus de 1,6 % et a testé les environs de 2 600 dollars l'once.

En réponse à la hausse du dollar américain, nous voyons également le bitcoin reculer, perdant 3,0 % et tombant aux alentours de 103 000. Les actions Microstrategy perdent toutefois moins de 2 %.

Les stocks de pétrole brut ont baissé de moins d'un million de barils aujourd'hui, moins que prévu. Dans le même temps, les stocks d'essence augmentent de 2,3 millions de barils (au-dessus des prévisions), mais les stocks de distillats diminuent de 3,2 millions de barils. Cependant, le pétrole brut a plafonné les gains antérieurs aujourd'hui et le brut WTI recule en dessous de 70 US par baril.

L'inflation de l'IPC au Royaume-Uni est apparue comme prévu à 2,6 % en glissement annuel, rebondissant de 2,3 % en glissement annuel. L'inflation de base a augmenté un peu plus lentement à 3,5% a/a de 3,3% a/a. La paire GBPUSD a progressé dans la matinée, mais après la décision de la Fed, nous assistons à un recul massif de la paire qui a atteint son niveau le plus bas depuis le 27 novembre.

Le taux d'inflation final de la zone euro pour le mois de novembre était de 2,2 % contre 2,3 % dans la lecture précédente ; l'IPC de base était conforme à la publication précédente (2,7 % a/a).

La volatilité des marchés des matières premières agricoles est limitée aujourd'hui, à l'exception du café et du cacao ; les contrats à terme sur le soja ont perdu près de 2 %. Le cacao a augmenté de près de 6% aujourd'hui pour atteindre de nouveaux sommets historiques, soutenu par les projections faibles et inférieures à celles d'octobre des autorités de l'État pour la saison de récolte de la Côte d'Ivoire (⅓ de la production mondiale). Les marchés s'attendent à ce que le pays produise 1,9 million de tonnes de cacao pour la saison 2024-25 en cours ; c'est près de 10% de moins que les projections initiales du gouvernement d'environ 2,1-2,2 millions de tonnes en octobre.

