Résumé quotidien : la mise à jour de Trump sur les tarifs réciproques n'affecte pas le sentiment à Wall Street 📈

Les indices américains ont passé la séance dans le vert. Le Nasdaq (+0,77%), le S&P500 (+0,42%), le DJIA (+0,36%) et le Russell 2000 (+0,25%) enregistrent des gains.

L'inflation des producteurs aux États-Unis confirme l'annonce de la Fed sur une hausse des prix à la fin de 2024 et au début de 2025. Le PPI a augmenté de manière inattendue de 3,5 % en glissement annuel (prévisions : 3,2 %, précédent : 3,3 %) et de 0,4 % en glissement mensuel (prévisions : 0,3 %, précédent : 0,5 %).

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis imposeraient de nouveaux droits de douane. Les pays appliquant le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) seront soumis à ces tarifs. Les secteurs les plus touchés devraient être principalement l'automobile, les produits pharmaceutiques, la métallurgie et les semi-conducteurs.

Le marché européen a connu une séance euphorique, alimentée par les attentes d'une fin de guerre en Ukraine après les entretiens d'hier entre Poutine et Trump. L'indice DAX de l'Allemagne (+2,09 %) a atteint des niveaux record, tandis que le CAC40 de la France (+1,52 %), le FTSE MIB de l'Italie (+1 %), l'IBX35 d'Espagne (+0,19 %) et l'indice SMI de la Suisse (+1,85 %) étaient également dans le vert. En revanche, le FTSE 100 du Royaume-Uni (-0,5 %) a affiché une perte.

L'inflation CPI en Suisse a diminué en janvier comme prévu, passant de 0,6 % à 0,4 %.

Les données préliminaires du Royaume-Uni ont montré une croissance du PIB meilleure que prévue (1,4 % en glissement annuel contre une prévision de 1,1 %) et une amélioration de la production industrielle (+0,5 % en glissement mensuel, prévision : +0,1 %, précédent : -0,4 %). Les bonnes données n'ont pas inspiré le marché boursier, mais ont renforcé la livre sterling (GBPUSD : +0,5 %).

Sur le marché des devises, le dollar américain (Dollar Spot Index : -0,34 %) a perdu une grande partie de ses gains après un rapport de CNBC indiquant que les principaux tarifs de Donald Trump seraient reportés d'un mois supplémentaire (jusqu'en avril). La devise la plus forte du G10 aujourd'hui est le franc suisse (CHFUSD : +0,98 %), suivie de près par le yen japonais (USDJPY : -0,8 %). L'euro continue sa reprise, se renforçant contre le dollar américain de 0,28 % (EURUSD : 1,0413).

L'or a tenu la barre psychologique des 2900 $ l'once et a franchi les 2915 $ aujourd'hui, enregistrant ainsi un gain de 0,5 %.

Le gaz naturel (NATGAS) gagne près de 2 % aujourd'hui face à une baisse plus importante que prévu des stocks américains de la marchandise. Il est toutefois à noter que l'ampleur initiale des hausses était plus grande, mais qu'elle a désormais été largement limitée.

Malgré les hausses importantes observées à la fin de la séance de jeudi sur les marchés boursiers, le secteur des cryptomonnaies reste en retard et subit des ventes relativement importantes. Le Bitcoin perd actuellement 2 % et l'Ethereum presque 4,3 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."