Résumé quotidien : la vente massive d'actions technologiques aux États-Unis fait chuter Wall Street. L'indice VIX grimpe de 6 % alors que la peur augmente.

L'indice S&P 500 a chuté de 1,22 %, prolongeant sa pire baisse trimestrielle depuis 2023, le NASDAQ 100 a chuté de 2 % et le NASDAQ 30 de 0,4 %. La session met à l'épreuve la reprise du marché boursier américain

Le président Trump devrait annoncer des droits de douane sur les voitures lors d'une conférence de presse à 16 h 00 (heure de l'Est) aujourd'hui , selon le secrétaire de presse de la Maison Blanche, ce qui a entraîné une forte baisse des actions de Ford, General Motors et Stellantis avant l'annonce.

Les commandes de biens durables aux États-Unis (février) ont dépassé les attentes, ce qui a aidé les investisseurs à croire en la résilience de l'économie. D'un autre côté, le chiffre plus élevé que prévu pourrait indiquer que la Fed maintiendra les taux d'intérêt inchangés plus longtemps. L'USDIDX gagne 0,35 % aujourd'hui, tandis que l'EURUSD baisse de 0,3 % à 1,0755. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont progressé de trois points de base à 4,34 %. Les crypto-monnaies sont en baisse aujourd'hui, le Bitcoin perdant 1,3 % pour atteindre 86 500 $. Solana et Ethereum sont en baisse de près de 3 %, tandis que Dogecoin est en hausse de 2 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Stocks de pétrole brut de l'EIA : -3,341 millions (prévision 1,977 million, précédent 1,745 million) Stocks d'essence : -1,446 M contre -1,5 M prévu et -0,527 M précédemment Stocks de distillats : -0,421 M contre -1 M prévu et -2,812 M précédemment Selon les données de la Deutsche Bank, la liquidité du marché des contrats à terme sur l'indice boursier S&P 500 est à son plus bas niveau depuis deux ans, ce qui crée des difficultés pour les investisseurs institutionnels et pourrait accroître la volatilité, après une récente hausse du gamma des courtiers en options. Le VIX a bondi de près de 6 % aujourd'hui, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau en près d'un mois. Les stratèges de Barclays ont abaissé leur objectif de cours du S&P 500 à 5 900 points contre 6 600 précédemment, citant les droits de douane et l'affaiblissement des données d'enquête comme des facteurs susceptibles de peser sur le marché boursier américain pour le reste de l'année. Les mégacapitalisations technologiques des « Sept Mercenaires » ont mené la baisse, Nvidia plongeant de 6,5 % à la suite d'informations selon lesquelles les nouvelles règles chinoises en matière d'efficacité énergétique pourraient effectivement interdire sa puce H20 sur le marché chinois, menaçant environ 17,1 milliards de dollars (13 %) des revenus annuels de l'entreprise. Les actions de Tesla ont chuté de 6,2 %, portant ses pertes à 32,1 % à l'horizon 2025, tandis que Microsoft a reculé après que les analystes de TD Cowen ont annoncé que la société avait abandonné de nouveaux projets de centres de données aux États-Unis et en Europe. Tesla a annoncé qu'elle commencerait ses ventes en Arabie saoudite le mois prochain, signalant que le constructeur de véhicules électriques et le royaume ont surmonté une rupture remontant à 2018, alors que la pénétration des véhicules électriques sur le marché saoudien reste faible, à seulement 1 % des ventes totales de voitures. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a indiqué aujourd'hui que la Fed surveillait de près un changement majeur du sentiment économique, le plus important depuis la pandémie de Covid-19, alors que les effets des droits de douane sur l'économie restent très incertains. L'action GameStop a bondi de 13,7 % après l'annonce de l'approbation unanime par son conseil d'administration de l'ajout du bitcoin comme actif de réserve de trésorerie, malgré des résultats décevants au quatrième trimestre, avec une baisse de 28 % des ventes nettes en glissement annuel à 1,28 milliard de dollars. Les contrats à terme sur le maïs et le café ont baissé de 1,5 % aujourd'hui. La volatilité des matières premières énergétiques est faible, le pétrole n'ayant augmenté que de 0,5 % en cours de journée. Même la variation des stocks de pétrole de l'EIA (Energy Information Administration) des États-Unis, bien plus importante que prévu, n'a pas fait monter les prix du pétrole. Commandes de biens durables aux États-Unis - février 2025 : Commandes de biens durables : +0,7 % m/m (prévision : +0,2 %, précédente : 0,0 %) Commandes de biens durables de base (hors transport) : +0,9 % m/m (prévision : -1,1 %, précédente : +3,1 %) Source: xStation5

